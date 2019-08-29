نجران 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلةً بمكتب تعليم محافظة يدمة اليوم، برنامجها التدريبي "إدارة الصف"، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي بيدمة.واستهدف البرنامج الذي امتد ليومين المعلمين لتعريفهم بمفهوم إدارة الصف.واشتملت الدورة التي قدمها المدرب ناصر راشد آل فهاد على محاور منها مفهوم الإدارة الصفية، وتعريف الإدارة الصفية ، ودور المعلم في الإدارة الصفية ، عناصر إدارة الصف ،أساليب رفع كفاءة إدارة الصف ، العوامل المؤثرة في إدارة الصف، وتطبيق عملي على كيفية إدارة الصف الإدارة المثلى لتجويد العملية التعليمية.// انتهى //16:26ت م0163