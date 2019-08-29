إسلام آباد 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 1.59% أي ما يعادل 478 نقطة، وأقفل عند مستوى 30158 نقطة.وبلغ حجم التداول 87457900 سهماً ، وتم التداول على أسهم 299 شركة، ارتفع منها قيمة أسهم 75 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 210 شركات، واستقرت قيمة أسهم 14 شركة.وسيطرت أسهم السماد والقطاع المصرفي وشركات الاسمنت والاتصالات والتكنولوجيا على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //16:26ت م0164