الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسقدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي جزيل الشكر والتقدير للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد نجاح التصفيات الأولية المؤهلة إلى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخراً في المملكة المغربية.وقال في تصريح صحفي: "يجزل الاتحاد العربي لكرة القدم رئيساً وأعضاءً، للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رئيساً وأعضاء الشكر والتقدير على ما حظيت به التصفيات الأولية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال خلال الفترة من 14 – 25 أغسطس 2019 من دعم واهتمام ومساندة فعالة إدارياً وفنياً وتنظيمياً وإعلامياً وجماهيرياً، والذي ساهم ولله الحمد في نجاحها", متمنياً مزيد من التعاون المشترك لما فيه مصلحة رياضة كرة القدم العربية وبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.// انتهى //16:29ت م0165