القاهرة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة باستمرار عمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، لتواصل البورصة المصرية تعزيز مكاسبها التي حققتها خلال جلسة أمس.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" قفز بنسبة 64ر1 % ليبلغ مستوى 36ر14835 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 4ر0 % ليبلغ مستوى 34ر553 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 53ر0 % ليبلغ مستوى 08ر1455 نقطة.وأوضحت الإحصاءات الختامية أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 3ر770 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2ر770 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو ملياري جنيه، منها 2ر1 مليار جنيه تعاملات في سوق الأسهم.واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 6ر1 مليون جنيه، و43ر15 مليون جنيه، و152 مليون جنيه، على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 2ر81 مليون جنيه، و9ر36 مليون جنيه، و9ر50 مليون جنيه، على التوالي.// انتهى //17:01ت م0169