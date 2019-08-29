مسقط 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واساستقبل أمين عام وزارة الخارجية العمانية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي اليوم وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور اندرو موريسون الذي يزور عمان حالياً.وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المجالات وفرص التعاون بين السلطنة والمملكة المتحدة في ظل التوقيع على الاتفاقية الشاملة للصداقة الراسخة والتعاون الثنائي بين البلدين وسبل التعاون في مختلف المجالات، بالاضافة إلى عدد من القضايا والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي .// انتهى //17:16ت م0172