نيويورك 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التداولات على ارتفاع كبير اليوم بعدما بدت الصين متفائلة إزاء التوصل إلى حل للنزاع التجاري القائم منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة، مما هدأ مخاوف المستثمرين من خطر حدوث ركود.وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي 212.99 نقطة بما يعادل 0.82 % في بداية المعاملات ليصل إلى 26249.09 نقطة، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 22.43 نقطة أو 0.78 % مسجلًا 2910.37 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 88.90 نقطة أو 1.13 بالمئة إلى 7945.78 نقطة.// انتهى //17:44ت م0178