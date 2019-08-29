مأرب 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسانتقد مسؤول يمني صمت المنظمات الدولية والاعلام العالمي عن السجون السرية التي انشأتها ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران في مناطق سيطرتها ومنها العاصمة صنعاء.وقال وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء اللواء عبدالغني جميل خلال حضوره ندوة بمدينة مأرب اليمنية، إن الميليشيا ترتكب في تلك السجون صنوفًا من التعذيب والانتهاكات ضد المختطفين والمعتقلين، وفقا لوكالة الانباء اليمنية الرسمية.وشدد اللواء جميل على ضرورة إظهار الحقيقة للرأي العام المحلي والاقليمي والدولي وحجم الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الحوثية على مدار الساعة وبشكل يومي بحق السكان في مناطق سيطرتها.// انتهى //18:05ت م0179