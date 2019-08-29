حفر الباطن 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسعقدت أمانة حفر الباطن اليوم ورشة عمل عن المشاريع في المحافظة بحضور مختصين من الوزارة ووكلاء الامين ومدراء العموم ورؤساء البلديات ومشاركة عدد من الادارات ذات العلاقة.وتهدف الورشة الى مناقشة الوضع الراهن لمشاريع أمانة حفر الباطن وبلدياتها لتحديد التحديات وإيجاد الحلول بما يضمن سرعة إنجازها.وناقشت الورشة عدد من المحاور منها المشاريع الحالية والمستقبلية التي تحت الدراسة والمشاريع التي تحت الطرح والترسية وحالة كل مشروع ، وسبب تأخر المشاريع وتعثرها ، والتحديات التي تواجه الأمانة والبلديات فيما يخص المشاريع والصرف عليها وإيجاد الحلول لها.// انتهى //18:05ت م0182