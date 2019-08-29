جدة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن جوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية 350 ألف دولار ستُمنَح خلال النسخة الأولى من المهرجان، التي تُقام في جدة من 12 إلى 21 مارس 2020. وسوف تُمنَح جوائز نقدية بقيمة 250 ألف دولار للأفلام الفائزة في المسابقة الرئيسية للمهرجان، فيما سوف يُخصص مبلغ 100 ألف دولار لصندوق اضافي يحمل إسم بيت المونتاج لدعم الأفلام العربية في مرحلة ما بعد الإنتاج.وتوزّع على الأفلام الفائزة في المسابقة الرئيسية ستة جوائز، يتم اختيارها عبر لجنة تحكيم ستضم شخصيات سينمائية دولية بارزة، فيما يمنح الفيلم الفائز جائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل اضافة الى جائزة نقدية 100 ألف دولار، فيما تمنح جائزة اليُسر الفضي لأفضل مخرج اضافة الى 50 ألف دولار، في حين تُمنَح جائزة اليُسر الفضي لأفضل سيناريو وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل مساهمة سينمائية.وستمنح جائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم قصير في إطار مسابقة الفيلم القصير، مع مكافأة بقيمة 50 ألف دولار تمنح للمخرج كإسهام في مشروع فيلمه الطويل الأول، إلى جانب برنامج إقامة فنيّة لمدة 3 أشهر في جدة التاريخية. يُذكر أن جائزة أفضل فيلم قصير تندرج في إطار مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة، والتي ستشهد مشاركة الأصوات السينمائية الصاعدة في العالم العربي.// انتهى //18:26ت م0196