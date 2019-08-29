تبوك 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسانطلقت أمس بمنطقة تبوك أعمال الملتقى السادس لأمناء ومديري أندية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة الذي يستضيفه نادي تبوك لذوي الإعاقة ويستمر لمدة يومين، بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك سعود بن صباح العنزي، والمدير التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية رافد القضيب ورئيس مجلس إدارة نادي تبوك لذوي الإحتياجات الخاصة أحمد بن عطيه الحارثي ، وذلك بفندق مينا تبوك.وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدأ بآيات من الذكر الحكيم شاهد بعدها الحضور فلماً وثائقي عن نادي تبوك لذوي الإعاقة بعد ذلك ألقى مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة كلمة أعرب في مستهلها عن سعادته باستضافة هذا الملتقى، مؤكداً حرص المكتب على توفير الإمكانات والترتيبات كافة لإنجاح أعمال هذا الملتقى، مبيناً أنه سيتم خلاله مناقشة العديد من المواضيع التي تهدف إلى رفع جميع التجهيزات، والاستعداد للموسم الجديد، وتفعيل جميع الألعاب ، والسعي دائماً لتطوير هذه الرياضة مما سينعكس إيجابياً على نتائج المنتخب السعودي في المحافل خليجياً وعربياً ودولياً.بعدها ألقى رئيس مجلس إدارة نادي تبوك كلمة رحب فيها بالمشاركين مؤكداً سعي النادي لإتاحة الفرصة أمام أبناءه وابراز مواهبهم لخدمة الشأن الرياضي في المملكة ودعم المواهب من ذوي الإعاقة، مبيناً أن النادي يسعى إلى تفعيل جميع الألعاب والسعي لتطوير هذه الرياضة ما سينعكس إيجاباً على نتائج الفريق في المحافل المحلية والدولية .عقب ذلك بدأت جلسات اللقاء السادس لأمناء ومديري الأندية الرياضية لذوي الإعاقة التي تناولت في يومها الأول إستعراض توصيات الملتقى في دورته السابقة، وتسجيل اللاعبين في مكاتب الهيئة العامة للرياضة، إضافة إلى آلية تطوير الرياضة البارالمبية.وفي ذات السياق تنعقد غداً جلسة الملتقى الأخيرة في يومها الثاني والتي ستتناول إنتقالات اللاعبين وإعارتهم بين الاندية ومناقشة مشاركة المرأة من ذوي الإعاقة في الأندية وإقرار التوصيات الختامية.من جهته أعرب المدير التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية رافد القضيب عن إعتزازه بالمشاركة في الملتقى السادس لأندية ذوي الإعاقة بالمملكة.أعرب عن شكره للقائمين على الملتقى الذي يأتي في مرحلة تواصل فيه الرياضة البارالمبية إنجازاتها بمتابعة مستمرة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.وأشار إلى أن الملتقى سيسهم في إكتساب الخبرات من خلال إحتكاك الأندية بعضها مع بعض في هذه الألعاب وتدعم العلاقات بين المشاركين، متمنيًا أن يخرج الجميع بالتوصيات التي من شأنها النهوض بهذه الرياضة.// انتهى //18:29ت م0197