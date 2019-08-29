القريات 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بالقريات اليوم في حسابات مستفيدي الجمعية مبالغ الحقيبة المدرسية لعام 1441هـ للطلاب والطالبات والأيتام والمستفيدين من مشروع الحقيبة المدرسية بقيمة اجمالية بلغت 252,030 ريالاً .وأوضح مدير الجمعية علي بن رداد العنزي أن إجمالي المستفيدين من مشروع الحقيبة قد بلغ 2,269 طالباً وطالبة في جميع المراحل الدراسية، ليتسنى لهم حرية الشراء واختيار مايناسبهم من حيث النوعية والجودة .وأضاف العنزي أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا وسعيًا من الجمعية لتقديم أفضل الخدمات للمستفدين من خدماتها ، داعيا الجميع لتقديم العون والمساعدة للجمعية لتفي باحتياجات مستفيديها.// انتهى //18:30ت م0198