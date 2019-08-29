تبوك 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسحصلت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك على شهادة الأيزو العالمية (2015 - 9001) التي تعتمد نظام إدارة الجودة الشاملة وَفْق أرقى المعايير الدولية التي تشترطها مؤسسة الأيزو العالمية لمنح هذه الشهادة الدقيقة، وتسلّم الشهادة مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء المهندس أحمد بن محمد الشهراني, وذلك عن تطبيق نظم إدارة الجودة على مبنى الإدارة.وأعرب اللواء الشهراني في تصريح له بهذه المناسبة عن سعادته بحصول الإدارة على هذه الشهادة العالمية التي تُعد ثمرة الجهد المبذول من جميع الزملاء بالإدارة، مشيرًا إلى أن الحصول على هذه الشهادة كان بعد إجراء عملية مراجعة تفصيلية ودقيقة لجميع مرافق المبنى الرئيسة والتفصيلية، وَفْق إجراءات العمل المتبعة من تحسين للأداء الوظيفي خلال تطبيق "نظام إدارة الجودة" وهو نظام عالمي موحد يتضمن مجموعة من الإجراءات الإدارية المحددة عالميا حسب المعايير العالمية.// انتهى //18:43ت م0200