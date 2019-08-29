طرابلس 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأعلن حرس السواحل القطاع الأوسط بلييبا ، إنقاذ 403 مهاجرين غير شرعيين، قبالة ساحل الخمس، خلال الفترة من 18 وحتى 25 أغسطس الجاري، كانوا على متن خمسة قوارب مطاطية.وأوضح الحرس، في بيان، اليوم أنه أنقذ يوم 18 أغسطس، 37 مهاجرًا كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد نحو 43 ميلًا شمال شرق الخمس، وهم «29 سودانيًا، ويمنيان، وصومالي، ومالي، وموريتاني، ونيجيري»، إضافة إلى مواطن.وفي 24 أغسطس، تمكن زورق أوباري التابع للحرس، من نجدة 187 مهاجرًا، بينهم ثلاث نساء، كانوا على متن قاربين مطاطيين، على بعد 64 ميلًا شمال الخمس، وهم من جنسيات أفريقية مختلفة.وأنقذ حرس السواحل، 179 مهاجرًا آخرين، الأحد الماضي، كانوا على متن قاربين مطاطيين، على بعد نحو 70 ميلًا شمال غرب الخمس، وهم «146 سودانيًا، وثمانية تشاديين، وثلاثة سنغاليين، ونيجيريان،ومصري، ومالي».وأشار الحرس إلى إنقاذ 65 مهاجرًا، وانتشال خمس جثث، الثلاثاء الماضي، منوهًا بأنه يجب أن يكون هناك عملية تسليم للناجين والجثث «لكنه لم يجد آذانًا مصغية»، ما دفعه إلى إخلاء سبيل المهاجرين.// انتهى //18:49ت م0201