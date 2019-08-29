تبوك 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسقام سفير الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي أمس, بزيارة للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك حيث كان في استقباله مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح بن خلف الشراري ومدراء الاقسام.واطلع السفير خلال زيارته على عرض مرئي عن انجازات قطاع توزيع المياه بمنطقة تبوك ومراحل الانتاج والتوزيع وما وصلت اليه خدمات هذا القطاع من تطور انعكس ذلك على رضى العميل.وقد أعرب السفير عن سعادته بهذه الزيارة وما رأى من خلالها من نهضة في مشاريع البنى التحتية في قطاع توزيع المياه بالمنطقة.// انتهى //18:53ت م0203