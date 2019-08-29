الخرطوم 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واستعتزم الوكالة الكورية للتعاون الدولي تقديم الدعم لنشاطات – يونيسيف- في مجال الخِدْمات الصحية والمياه والأطفال في السودان.وقالت منظمة “يونيسيف” في السودان، في بيان اليوم ، إن الوكالة الكورية للتعاون الدولي ستسهم بمبلغ 5.9 ملايين دولار، لصالح اليونيسف، بهدف الحد من الأمراض المختلفة للأطفال دون سن الخامسة في السودان.وأوضحت أن هذه الشراكة ستسهم في زيادة عدد الأشخاص الذين لديهم إمكانية الحصول على خدمات مُحسنة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة في المدارس والمراكز الصحية والأماكن الملائمة للأطفال، لافتة إلى أن تنفيذ هذه الخِدْمات سيتم بالتعاون مع الحكومة السودانية والمنظمات غير الحكومية.// انتهى //19:03ت م0206