بيروت 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.08% أي ما يعادل 0.5 نقطة، ليقفل عند مستوى 798.18 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 25 ألفاً و286 سهماً، بقيمة 198 ألفا و13 دولارًا ، نفذت من خلال 17 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و883 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و889 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:03ت م0207