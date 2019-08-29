اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على انخفاض بنسبة 0.08 %
الخميس 1440/12/28 هـ الموافق 2019/08/29 م واس
بيروت 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.08% أي ما يعادل 0.5 نقطة، ليقفل عند مستوى 798.18 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 25 ألفاً و286 سهماً، بقيمة 198 ألفا و13 دولارًا ، نفذت من خلال 17 صفقة.
كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و883 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و889 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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19:03ت م
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