بيروت 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسكشفت هيئة فلسطينيي سوريا للإغاثة والتنمية عن موجة نزوح كبيرة يشهدها ريف إدلب الجنوبي، إلى مخيمات الشمال السوري القريبة من الحدود التركية، جراء التصعيد غير المسبوق من جانب قوات نظام الأسد واستهداف المدنيين بشكل عشوائي.ونوهت الهيئة التي تتخذ من بيروت مقرًّا لها في بيان اليوم، إلى أن عشرات العائلات الفلسطينية المقيمة في إدلب نزحت من مناطق معرة النعمان وأريحا في الشمال السوري إلى المناطق الحدودية مثل (سلقين - حارم - أطمة) ومناطق "غصن الزيتون" عفرين بسبب القصف العنيف الذي يستهدف المدينة.وأشارت إلى أن بعض العائلات الفلسطينية حاولت الدخول إلى تركيا بطريقة غير نظامية للبحث عن الأمان وإنقاذ حياتها وحياة أطفالها، إلا أنها محاولاتها باءت بالفشل بسبب التشديد الأمني على الحدود السورية التركية.وجددت حوالي 256 عائلة فلسطينية مهجرة من جنوب دمشق إلى إدلب شمال سوريا مناشدتها للجهات المعنية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإيجاد حل لمأساتهم ومعاناتهم.// انتهى //19:03ت م0208