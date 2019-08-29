الخرطوم 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسالتقت عضو مجلس السيادة السوداني عائشة موسى السعيد بمكتبها بالقصر الجمهوري اليوم الممثلة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية بالسودان قوي يوب وفريق مكتبها.وأعلنت قوي في تصريح صحفي عقب اللقاء استعداد مكتب الأمم المتحدة بالسودان دعم التمثيل العادل للمرأة السودانية في المستويات والمجالات كافة، وقالت إنهم سعداء للعمل مع الحكومة الجديدة ودعم مجلس السيادة.وأعربت عن تمنياتها في أن تسهم عضو مجلس السيادة من خلال وجودها في المجلس في تعبئة طاقات المرأة في كل أنحاء السودان للمساهمة في مفاوضات عملية السلام .// انتهى //19:07ت م0209