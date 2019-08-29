الخرطوم 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسوقع كلٌّ من الممثل الخاص المشترك لليوناميد العاملة في "دارفور" جيريمايا مامابولو، والممثل القطْري لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في السودان، باباجانا أحمد بالخرطوم اليوم ،على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع يركز على تعزيز القدرات المحلية للتصدي بفعالية للعنف المجتمعي وإيجاد حلول مستدامة لأسبابه الجذرية في دارفور السودان.ويمول المشروع من الصندوق الفرعي للأمم المتحدة والصين الخاص بالسلام والأمن التابع لصندوق الأمم المتحدة الائتماني للسلام والتنمية.// انتهى //19:40ت م0212