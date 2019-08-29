الطائف 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسشهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء اليوم، انطلاق سباقات أشواط الإنتاج لسن اللقايا بمسافة 4كم، وتم تنفيذ ستة أشواط 6 اشواط ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية للهجن.وجاءت نتائج المركز في الأشواط على النحو التالي:الشوط الأول: "الفائزة" لعبدالهادي راشد المري.الشوط الثاني: "غازي" لمحمد بطشان المحامض.الشوط الثالث: "الساعيه" لبيشان محمد العجمي.الشوط الرابع: "مدباس" لعويضه علي المري.‏الشوط الخامس: "عشم" لمعيض مانع اليامي.‏الشوط السادس: "الخليج" لعبدالله نافع الشمري.// انتهى //19:43ت م0214