رياضي / انطلاق سباقات أشواط الإنتاج لسن اللقايا بمهرجان ولي العهد للهجن
الخميس 1440/12/28 هـ الموافق 2019/08/29 م واس
الطائف 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس
شهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء اليوم، انطلاق سباقات أشواط الإنتاج لسن اللقايا بمسافة 4كم، وتم تنفيذ ستة أشواط 6 اشواط ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية للهجن.
وجاءت نتائج المركز في الأشواط على النحو التالي:
الشوط الأول: "الفائزة" لعبدالهادي راشد المري.
الشوط الثاني: "غازي" لمحمد بطشان المحامض.
الشوط الثالث: "الساعيه" لبيشان محمد العجمي.
الشوط الرابع: "مدباس" لعويضه علي المري.
الشوط الخامس: "عشم" لمعيض مانع اليامي.
الشوط السادس: "الخليج" لعبدالله نافع الشمري.
// انتهى //
19:43ت م
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