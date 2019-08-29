المدينة المنورة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسحقق مهرجان المدينة المنورة للتمور"تمورنا بركة" أرقاما قياسية في مبيعاته من بداية انطلاقته في الخامس من هذا الشهر . حيث سجلت المبيعات أكثر من ( 5.000.000) خمسة ملايين كيلو جرام بقيمة سوقية تتجاوز (127) مئة وسبعة وعشرين مليون ريال .ووفقًا للمؤشر اليومي للمبيعات الذي تصدره أمانة منطقة المدينة المنورة حقق المهرجان بنهاية يوم الأحد الماضي مبيعات إجمالية تقدر بـ‪(5.097.011 ) خمسة ملايين وسبعة وتسعين ألفا وأحد عشر كيلو جرام قادمة على متن (2327) ناقلة ، محققًا بذلك قفزة غير مسبوقة في معدل المبيعات .فيما حققت مبيعات يوم الأحد الماضي منفردًا (488،658) كيلو جرام قادمة على متن (235) ناقلة ، بينما بقيت العجوة محافظة على مكانتها في الصدارة محققة أكثر من (142) ألف كيلو في مبيعات يوم الأحد ، في حين حل في المرتبة الثانية الصفاوي بأكثر من (77) سبعة وسبعين ألف كيلو جرام .وضمن جهود أمانة منطقة المدينة المنورة والجهات المشاركة ذات العلاقة بالمهرجان لضمان سلامة وخلو منتجات تمورنا بركة من المبيدات الضارة بعد دخولها للمهرجان فقد تم تعزيز الموقع بمراقبين صحيين حيث بلغ إجمالي العينات المفحوصة حتى الأحد الماضي (411) عينة خضعت بعضها لعملية الكشف المتقدم .كما كان تنظيم حركة الدخول والخروج وتخصيص أوقات التنزيل من الساعة الخامسة عصرًا إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وتخصيص أوقات التحميل من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الحادية عشرة صباحًا بطريقة منظمة تمر عبر مراحل محددة ، وتسجيل معلومات المحصول المراد بيعه لتأكيد الفسح واستكمال إجراءات التنزيل لدى الدلالين الذين خصصت لهم مسارات بأسمائهم .ويعد المهرجان الأغنى بمحتواه من التمور التي تزيد عن 23 نوعًا تنتجها مزارع المنطقة ، المتفرد بتمرة العجوة حيث واصلت العجوة تفردها بالصدارة بكمية مبيعات بلغت (1.500.000) مليون ونصف المليون كيلو جرام منذ انطلاقة المهرجان.// انتهى //19:45ت م0216