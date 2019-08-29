صلالة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واساختتم مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون أعمال الاجتماع الثاني لفريق عمل المختصين في الاعتماد الأكاديمي بالشبكة الخليجية بدول مجلس التعاون، الذي انعقد خلال الفترة 28- 29 أغسطس 2019م, وذلك بمدينة صلالة بسلطنة عمان.واستعرض مدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون الدكتور خميس بن صالح البلوشي خلال الاجتماع ما جرى الوصول له من أعمال و نتائج كان قد أوصى بها فريق عمل المختصين في الاعتماد الأكاديمي بالشبكة الخليجية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأول.كما قدم ممثلي دول المجلس عروضًا حول أنظمة ضمان الجودة في الاعتماد المؤسسي و البرامجي و المعايير المعتمدة، وتوصل فريق عمل المختصين إلى أن يقوم مكتب الشبكة الخليجية بإعداد مسودة المعايير الاسترشادية الموحدة لضمان الجودة في دول مجلس التعاون و وضع مقترح مشروع الإطار الخليجي الموحد للمؤهلات الأكاديمية.ومثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الاجتماع كل من مدير إدارة التعليم الدكتور محمد بن مسلم دبلان المهري ، والدكتورة هنادي بنت عبدالله المسن من وحدة المستشارين بالأمانة العامة.// انتهى //19:47ت م0218