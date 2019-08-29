السيح 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واستفقد مدير إدارة تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي اليوم ، عدد من المدارس الابتدائية للبنات في مدينة السيح التي ستحتضن مرحلة الطفولة المبكرة بدءاًمن العام الدراسي المقبل.واطلع الدكتور العتيبي خلال الجولة على سير أعمال الاستعدادات والتهيئة للمدارس المشمولة بمرحل الطفولة المبكرة ، بجانب الاطلاع على خطة أعمال الاستعدادات والتهيئة والتجهيز لانطلاق بدء العام الدراسي الجديد.وتهدف مرحلة الطفولة المبكرة إلى زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة العمرية وهي من اربع سنوات الى تسع سنوات ، وتكوينشخصية الطفل وتنمية مهاراته اللغوية وتعزيز التنشئة الاجتماعية والصحية وغرس القيم المجتمعية ومبادئها وأهدافها.// انتهى //19:48ت م0219