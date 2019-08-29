الطائف 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأشاد زوار "موسم الطائف" ، بخدمات النقل التي قُدمت لهم أثناء زيارتهم لفعاليات سوق عكاظ في نسخته الثالثة عشر ، من خلال توفير كامل التسهيلات للتنقل والاستمتاع بالفعاليات المتاحة داخل السوق ، وخاصة لفئة كبار السن وذوي الإعاقة .وأوضح القائمون على السوق أن النسخة الجديدة للسوق وفرت نوعين من القطارات لنقل الزوار ، وتتنقل بمعدل رحلة كل 7 دقائق محملة بالركاب من المحطات المخصصة للوقوف بأسعار رمزية للكبار ومجانية للأطفال وذوي الإعاقة ، في حين يبلغ عدد القطارات المتواجدة خمس قطارات بسعتين مختلفة ، تحمل الصغيرة منها 60 شخصاً في الرحلة الواحدة ، والكبيرة تصل سعتها إلى 150 شخصاً، وتنقل الزوار من خارج البوابات إلى داخل موقع الفعاليات ، حيث تم تجهيزها بكافة وسائل الأمن والسلامة ، كما تتوفر بها رافعات خاصة لذوي الإعاقة وأقفال أمان لاتفتح إلا من الداخل عن طريق المنظمين المتواجدين طوال الرحلة ، بالإضافة لوجود منظمين خاصين لضبط حركة الركوب والنزول.كما جرى توفير 15 سيارة جولف ، و20 سيارة فاخرة مع خدمة مرشد سياحي لباقات التميز ، بالإضافة للحافلات المكشوفة ، و"الكاريتات" ، والعربات المزينة لتقديم رحلة ممتعة للأطفال ، فيما دعا القائمون على السوق زوار الفعاليات المنوعة في موسم الطائف للتعرف على المزيد من المعلومات عن طريق زيارة موقع مواسم السعودية الإلكتروني saudiseasons.sa والاطلاع على حسابات موسم الطائف في مواقع التواصل الإلكتروني taifseason@.// انتهى //20:33ت م0222