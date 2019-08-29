الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأسفرت قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أجريت اليوم عن مجموعات متوازنة نسبيا ، أقواها السادسة التي تجمع برشلونة الإٍسباني وببوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي ، فيما يجدد يوفنتوس الإيطالي الموعد مع أتلتيكو مدريد الإسباني في الرابعة.وجاءت المجموعات كالتالي:المجموعة الأولى : باريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي وغلطة سراي التركي .المجموعة الثانية : بايرن ميونيخ الألماني وتوتنهام الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني وريد ستار بلغراد الصربي .المجموعة الثالثة : مانشستر سيتي الإنجليزي وشاختار دانييتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وأتالانتا الإيطالي .المجموعة الرابعة : يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي .المجموعة الخامسة : ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي وسالزبورغ النمسوي وغنك البلجيكي .المجموعة السادسة : برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي .المجموعة السابعة : زينيت سان بطرسبورغ الروسي وبنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي ولايبزيغ الألماني .المجموعة الثامنة : تشلسي الإنكليزي وأياكس أمستردام الهولندي وفالنسيا الإسباني وليل الفرنسي .وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 سبتمبر القادم على أن تكون الجولة السادسة والأخيرة في 10 و11 ديسمبر القادم ، ويقام النهائي في 30 مايو المقبل .// انتهى//20:35ت م0223