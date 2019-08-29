الباحة 28 ذو الحجة 1440هـ الموافق 29 أغسطس 2019م واستابع مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي اليوم حملة السلامه التي أطلقتها الإدارة العامة للسلامة بالمنطقة على المباني التعليمية, وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد 1441هـ.وأكد الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن الحملة تهدف إلى الكشف على جميع المباني التعليمية، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة بها وأنها تعمل بشكل جيد، وجاهزة في حالة الطوارئ لاسمح الله, شاملاً ذلك حافلات نقل الطلبة وتعليمات وإرشادات القيادة الآمنة, كما تم التأكد من عدم وجود أي مصادر للخطر تهدد سلامة الطلاب.ونوه العقيد دايس أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من حرص المديرية العامة للدفاع المدني على سلامة الأرواح والممتلكات داخل المنشآت التعليمية.//انتهى//20:35ت م0224