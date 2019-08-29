الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسزار سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة مارسيلو سوزا ديلا نينا المتحف الوطني في الرياض أمس .وكان في استقبال السفير مدير عام المتحف الوطني الدكتور عبدالله الزهراني.وتجول السفير داخل قاعات المتحف الوطني، واستمع إلى شرح واف من مسئولي المتحف عن ما يحتويه المتحف، من روائع التراث الوطني السعوي، من القطع الأثرية والمؤثرات المرئية التي تستعرض الجانب الثقافي للملكة العربية السعودية.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات الثقافية المشتركة بين البلدين الصديقين، والتعاون القادم في المجال الثقافي، والذي يهدف إلى تعريف الشعبين الصديقين، السعودي والبرازيلي بالتراث الوطني لكلا البلدين الصديقين.//انتهى//20:55ت م0226