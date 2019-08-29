الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسزار وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله السلمان فعاليات البرنامج التعريفي, الذي تنظمه عمادة السنة المشتركة, المتضمنة أربع فعاليات ( إصدار البطاقة الجامعية وتسليم الكتب الجامعية وتسليم البطاقة البنكية).والتقى السلمان خلال جولته عددًا من الطلاب المقبولين, حاثهم على الجد والمثابرة, والاستفادة من جميع الخدمات والبيئة التعليمية والأكاديمية التي تقدمها العمادة.وأشاد وكيل الجامعة بجهود منسوبي ‏عمادة السنة الأولى المشتركة وبما قدمته العمادة من عمل متميز للطلاب المقبولين في هذا العام ، معبرًا عن سعادته بما شاهده خلال زيارته للبرنامج التعريفي, متمنياً لهم التوفيق .// انتهى //21:16ت م0227