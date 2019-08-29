واشنطن 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسقالت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر وقع اليوم في منطقة بالمحيط الهادئ قريبة من ولاية أوريغون شمال غربي الولايات المتحدة.وأضافت الوكالة الأمريكية أن الهزة وقعت في حوالي الساعة 9:07 صباحا بالتوقيت المحلي، وعلى بعد حوالي 175 ميلا قرب مدينة باندون الساحلية بالولاية الأمريكية.وأفادت سلطات الإنقاذ بالولاية بأنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر مادية.//انتهى//21:46ت م0231