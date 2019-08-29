اجتماعي/ جمعية رعاية الطفولة تعلن عن بدء التسجيل في برنامجها " تثقيف الأم والطفل "
الخميس 1440/12/28 هـ الموافق 2019/08/29 م واس
الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس
أعلنت جمعية رعاية الطفولة في مقرها بالرياض عن بدء التسجيل في برنامجها (تثقيف الأم والطفل) الذي يستهدف الأمهات والأطفال في مختلف مناطق المملكة ، تزامنا مع استقبال العام الدراسي الجديد .
وأوضحت الجمعية أن البرنامج يتكون من جزئين ، الأول يهدف إلى تمكين الأم من تربية أطفالها الذين تقع أعمارهم مابين ( ٣ - ٩ ) سنوات والتواصل معهم، مبينة أن الجزء الثاني منه يهدف إلى إكساب الطفل المهارات الأساسية للتعلم ، ويقتصر تطبيقه على الأمهات اللاتي لديهن أطفال في سن الخامسة ، مشيرة إلى أن الجمعية تحرص على تدريب الأمهات بأفضل الأساليب لإكساب الطفل المهارات المعرفية الأساسية التي يحتاجها في هذه المرحلة .
وتشترط الجمعية للالتحاق بالبرنامج أن تكون الأم قادرة على القراءة والكتابة ، وأن يكون لدى الأم أطفال بعمر ( ٣ - ٩ ) سنوات ، و الالتزام بالحضور مدة البرنامج.
يذكر أن برنامج تثقيف الأم والطفل تنظمه الجمعية بالشراكة مع وزارة التعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، و اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، ووزارة الصحة، وبرنامج الأمان الأسري الوطني بالحرس الوطني وجمعية عون وجمعية الأمومة والطفولة ( كفو).
ووفرت الجمعية رابطاً إلكترونياً التالي لمن يرغب بالتسجيل : https://goo.gl/BYSP1k
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22:31ت م
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