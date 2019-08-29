الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأعلنت جمعية رعاية الطفولة في مقرها بالرياض عن بدء التسجيل في برنامجها (تثقيف الأم والطفل) الذي يستهدف الأمهات والأطفال في مختلف مناطق المملكة ، تزامنا مع استقبال العام الدراسي الجديد .وأوضحت الجمعية أن البرنامج يتكون من جزئين ، الأول يهدف إلى تمكين الأم من تربية أطفالها الذين تقع أعمارهم مابين ( ٣ - ٩ ) سنوات والتواصل معهم، مبينة أن الجزء الثاني منه يهدف إلى إكساب الطفل المهارات الأساسية للتعلم ، ويقتصر تطبيقه على الأمهات اللاتي لديهن أطفال في سن الخامسة ، مشيرة إلى أن الجمعية تحرص على تدريب الأمهات بأفضل الأساليب لإكساب الطفل المهارات المعرفية الأساسية التي يحتاجها في هذه المرحلة .وتشترط الجمعية للالتحاق بالبرنامج أن تكون الأم قادرة على القراءة والكتابة ، وأن يكون لدى الأم أطفال بعمر ( ٣ - ٩ ) سنوات ، و الالتزام بالحضور مدة البرنامج.يذكر أن برنامج تثقيف الأم والطفل تنظمه الجمعية بالشراكة مع وزارة التعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، و اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، ووزارة الصحة، وبرنامج الأمان الأسري الوطني بالحرس الوطني وجمعية عون وجمعية الأمومة والطفولة ( كفو).ووفرت الجمعية رابطاً إلكترونياً التالي لمن يرغب بالتسجيل : https://goo.gl/BYSP1k// انتهى //22:31ت م0232