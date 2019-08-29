واشنطن 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأعلن البيت الأبيض اليوم عن فرض عقوبات على "جمّال ترست بنك" اللبناني، لصلته بحزب الله الإرهابي وإيران.وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية المصرف إلى جانب ثلاث شركات تأمين تابعة له على لائحة العقوبات.وقالت وزارة الخزانة: إن "المصرف ضالع في رعاية وتقديم الأموال لحزب الله ودعمه تكنولوجيا، ويقدم خدمات مالية للمجلس التنفيذي للحزب ومؤسسة الشهداء" التي تتخذ من إيران مقرا لها.وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الاستخبارات المالية والإرهاب، سيغال مندلكر، إن مؤسسات مالية فاسدة مثل بنك جمّال تراست بنك، تشكل تهديدا مباشرا لسيادة لبنان ونظامه المالي.//انتهى//22:43ت م0233