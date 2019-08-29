الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسحقق فريق العدالة فوزًا على ضيفه ضمك بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل ، في المباراة التي جرت بينهما اليوم في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.سجل رباعية العدالة كل من ميدوين ميندا ، أليو سيسيه ، تشارلز أندريا ، حسين أحمد ، في الدقائق 14 و40 و45 و82 على الترتيب.ورفع العدالة رصيده لـ 4 نقاط في الصدارة مؤقتًا ، فيما بقي ضمك بلا رصيد.// انتهى//23:14ت م0236