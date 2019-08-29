واشنطن 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسسجّل الاقتصاد الأمريكي نموًا في الربع الثاني من العام الجاري.وكشفت وزارة التجارة الأمريكية في قراءتها الثانية للناتج المحلي للربع الثاني اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدّل 2 في المئة على أساس سنوي، وذلك تعديل بالانخفاض البالغ 2.1 في المئة الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي.ونما أكبر اقتصاد في العام بمعدل 3.1 في المئة في الربع الأول، و2.6 في المئة في النصف الأول من العام.// انتهى //23:15ت م0237