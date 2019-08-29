مكة المكرمة في 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسوافق مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة على تأسيس اللجنة الاستشارية بالغرفة برئاسة المستشار سيف بن عبدالله التركي ونائبي الرئيس المستشار مروان بن سعد الطويرقي والمستشارة هيفاء بنت محمد أبو نار وأعضاء اللجنة البالغ عددهم 14 عضوا من ذي الكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً في مجال الاستشاري.وقد عقدت اللجنة اليوم اجتماعها الأول التأسيسي وذلك بمقر الغرفة بمكة المكرمة .وأكد رئيس اللجنة المستشار سيف بن عبدالله التركي أن اللجنة تسعى إلى الارتقاء بالمهن الاستشارية المؤثرة في سوق العمل بما يتوافق مع أعلى معايير جودة الأداء ومعالجة المعوقات الاستشارية كافة، وتقديم خدمات استشارية تطوعية للمجتمع المكي تتسم بالتميز، لافتاً النظر إلى أن اللجنة تسعى إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به بين اللجنة الماثلة على مستوى المملكة، مبيناً أنه سيتم بمشيئة الله تعالى اعتماد العديد من المبادرات والفعاليات التي تخدم القطاع الاستشاري .وأبان أنه وللمرة الأولى يتم إشراك العنصر النسائي في مناصب قيادية للجنة إيمانا بأهمية دور المرأة السعودية في تنمية المجتمع وفق الرؤية الطموحة 2030، مفيداً أنه تم خلال الاجتماع توزيع المهام والصلاحيات على منسوبي اللجنة، والعمل بناءً على النموذج غير المركزي .// انتهى //23:40ت م0242