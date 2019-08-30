المنامة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسالتقى وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين علي بن محمد الرميحي، اليوم في المنامة، مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج الأستاذ مجري بن مبارك القحطاني.واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الإعلامي والتنسيق المشترك مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في مجالات التدريب الإذاعي والتلفزيوني، وتبادل الخبرات والمعلومات.// انتهى //00:06ت م0247