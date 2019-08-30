الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واستغلب فريق شباب الأردن الأردني على ضيفه النجم الساحلي التونسي بهدفين مقابل هدف ، خلال مواجهتهما اليوم في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.سجل ثنائية أصحاب الأرض كل من يوسف النمر ومحمد علي في الدقيقتين 34 و53 ، بينما جاء هدف حامل اللقب بواسطة اللاعب عمار الجمل في الدقيقة 49 من عمر المباراة.ويقام لقاء العودة بين الفريقين في ضيافة النجم الساحلي، يوم 24 سبتمبر المقبل، لحسم هوية المتأهل إلى الدور ثمن النهائي.وفي مباراة أخرى تغلب القوة الجوية العراقي على ضيفه السالمية الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الـ32.وتقدم السالمية مبكرا عن طريق اللاعب مساعد ندا في الدقيقة 8، بينما أدرك القوة الجوية التعادل بواسطة زهير ميداني في الدقيقة 45.ووضع إبراهيم بايش أصحاب الأرض في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 47 من عمر المباراة، قبل أن يعزز زميله حسين جبار التقدم للقوة الجوية في الدقيقة 60.وتقام مباراة العودة بين الفريقين، في ضيافة نادي السالمية يوم 24 سبتمبر المقبل.// انتهى //00:26ت م0249