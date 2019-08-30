الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسحبس الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة السعودي أنفاس بطل العالم فريق برشلونة الأسباني في الشوط الأول وتقدم عليه بفارق ثلاثة أهداف، إلا أن خبرة الفريق الأسباني وإمكانياته العالمية حالت دون تسجيل مفاجأة من العيار الثقيل في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، واحتاج الفريق إلى الشوط الثاني وقلب النتيجة لصالحه (34/24) ليعلن بذلك تأهله إلى المباراة النهائية، والتي تقام يوم السبت المقبل أمام فريق كييل الألماني.في المقابل كتب لاعبو الوحدة لأنفسهم تاريخاً جديداً لكرة اليد السعودية بالحصول على أفضل أربع مراكز على مستوى العالم، وأمامهم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام فريق فاردار المقدوني في لقاء يسبق المباراة النهائية.وقدم الوحدة في الشوط الأول أداءً رائعاً تفوق فيه على خصمه في مباراة أحسن إدارتها بالشكل الصحيح، وبالكيفية التي يريد، وبرزت مفاتيح الخطورة الوحداوية بتألق اللاعبين علي الزين ومهدي آل سالم وحسين الصياد ، بالإضافة إلى العطاء الإيجابي الذي قدمه اللاعب محمد الصبحي، وهو ما أعطى الفريق أحقية التفوق في هذا الشوط وأنهاه لصالحه بنتيجة (16/13).// انتهى//00:26ت م0250