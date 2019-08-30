حائل 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واساختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الدورة التدريبية المقامة لمنسوبي المساجد بمحافظة الشنان ومركز فيد بعنوان "تحقيق الأمن الفكري وتعزيز اللحمة الوطنية "التي ألقاها الشيخان عبيد الطوياوي ومحمد المهوس ، واستفاد منها عدد من منسوبي المساجد .وهدفت الدورة إلى إبراز محاسن ومنجزات بلادنا المباركة وتفنيد شبهات الجماعات الضالة المنحرفة عن منهج السلف الصالح .وتأتي الدورة ضمن الدورات التي تشرف عليها الوزارة ضمن مبادرة الفرع ( مساجدنا آمنة ) بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وبمتابعة من معالي نائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد .// انتهى //00:38ت م0251