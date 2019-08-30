موسكو 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التركمانستاني رشيد ميريدوف.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الاتصال تركز على مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وتقييمهم لنتائج المنتدى الاقتصادي الأول للدول المطلة على بحر قزوين التي استضافتها تركمنستان يومي 11 و12 من شهر أغسطس الحالي، والتحضيرات الجارية لعقد اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في 11 أكتوبر 2019م في عشق أباد.// انتهى //00:58ت م0252