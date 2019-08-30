اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الجمعة 1440/12/29 هـ الموافق 2019/08/30 م واس
نيويورك 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 15ر326 نقطة، أو25ر1% ، ليصل إلى 25ر26362 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 64ر36 نقطة، أو 27ر1% ، ليصل إلى 58ر2924 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 51ر116 نقطة ، أو 48ر1% ، ليصل إلى 39ر7973 نقطة.
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