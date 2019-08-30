واشنطن 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسغادر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له العاصمة الأمريكية واشنطن بعد اختتام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية عائداً إلى أرض الوطن والتي التقى فيها بعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة .حيث التقى سموه خلال الزيارة بمعالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومعالي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.وكان في وداع سمو نائب وزير الدفاع لدى مغادرته العاصمة الأمريكية واشنطن صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الطيار الركن يوسف الحربي، والملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور محمد العيسى، وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.// انتهى //03:10ت م0258