كييف 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسمنح البرلمان الأوكراني اليوم الثقة لأليكسي غونشاروك كرئيس جديد لمجلس الوزراء.وصوّت على قرار تعيين رئيس الوزراء الجديد 290 نائبًا خلال الجلسة الأولى للبرلمان الأوكراني المنتخب حديثًا ،وذلك خلفًا لفاسيلي غرويسمان الذي قدم استقالة حكومته رسميًا أمام مجلس النواب.وولد غونشاروك في عام 1984 م، وهو محام وله دكتوراه في الفلسفة، تخرج من أكاديمية إدارة شؤون الموظفين في تخصص "القانون"، ومن الأكاديمية الوطنية للإدارة العامة تخصص "الإدارة العامة" ومن معهد كييف للأعمال.وسبق لغونشاروك أن عمل كمستشار مستقل للنائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة ستيبان كوبيف، وفي الانتخابات العامة المبكرة لعام 2014 ، انتخب في البرلمان الأوكراني، وفي 28 مايو 2019 عيّن نائب رئيس الإدارة الرئاسية ،ويوم 25 يونيو 2019 عيّن نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا.// انتهى //04:15ت م0259