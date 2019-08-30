الرياض 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير الرياض يستقبل المفتي والعلماء والمسؤولينتدشين مدارس الطفولة المبكرةفيصل بن بندر: التعليم المتطور ينتج عنه جيل نافع لمجتمعه ولوطنهجلوي بن عبدالعزيز يستعرض استعدادات تقني نجرانعبدالعزيز بن سعد يدشن مبادرة «حكايا حائل»تأكيد سعودي - أميركي على حماية الملاحة البحريةاعتراض وإسقاط طائرة «مسيّرة» أطلقها الحوثي من صعدةسلطان بن سلمان: كود بناء المساجد يراعي الجانب الثقافي للمناطقالعثيمين يشكر المملكة لدعمها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي«إغاثي الملك سلمان» يقدم حزمة مساعدات غذائية وتعليمية في ثلاث دول«الانتقالي» ينفي استهداف الطيران الإماراتي لقوات الجيشكر وفر في عدن"خلية عملاء" خلف تفجيري غزةالسودان: مراجعة قوائم المرشحين تؤخر الحكومةصحف إيرانية تهاجم روحـاني «الخاضــع»قوات النظام تواصل زحفها في إدلب// يتبع //06:02ت م0003