عام / الصحف السعودية
الجمعة 1440/12/29 هـ الموافق 2019/08/30 م واس
الرياض 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير الرياض يستقبل المفتي والعلماء والمسؤولين
تدشين مدارس الطفولة المبكرة
فيصل بن بندر: التعليم المتطور ينتج عنه جيل نافع لمجتمعه ولوطنه
جلوي بن عبدالعزيز يستعرض استعدادات تقني نجران
عبدالعزيز بن سعد يدشن مبادرة «حكايا حائل»
تأكيد سعودي - أميركي على حماية الملاحة البحرية
اعتراض وإسقاط طائرة «مسيّرة» أطلقها الحوثي من صعدة
سلطان بن سلمان: كود بناء المساجد يراعي الجانب الثقافي للمناطق
العثيمين يشكر المملكة لدعمها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
«إغاثي الملك سلمان» يقدم حزمة مساعدات غذائية وتعليمية في ثلاث دول
«الانتقالي» ينفي استهداف الطيران الإماراتي لقوات الجيش
كر وفر في عدن
"خلية عملاء" خلف تفجيري غزة
السودان: مراجعة قوائم المرشحين تؤخر الحكومة
صحف إيرانية تهاجم روحـاني «الخاضــع»
قوات النظام تواصل زحفها في إدلب
// يتبع //
06:02ت م
0003