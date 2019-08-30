طوكيو 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 57ر240 نقطة، أو ما يعادل 18ر1% ، ليصل إلى 50ر20701 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 85ر15 نقطة، أو ما يعادل 06ر1% ، ليصل إلى 02ر1506 نقطة.// انتهى //07:13ت م0009