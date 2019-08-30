الرياض 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسينقضي عام ويأتي عام جديد ليسطر في صفحاته إنجازات هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على مختلف الصعد المحلية والعربية والإسلامية والدولية.فها هي شهور هذا العام 1440هـ وأيامه تطوي صفحاتها ولم يبق منها سوى ساعات قليلة لنستقبل عامًا جديدًا مع أمل متجدد دائمًا لإنسان هذا الوطن بمستقبل ملؤه الخير والسلام وعزيمة على عمارة الأرض بالعطاء والإنجازات.وينطوي العام الهجري الحالي وقد سجل للمملكة العربية السعودية العديد من المنجزات التي سيحفظها التاريخ المعاصر بأحرف من نور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بوصفه رجل الحزم والسلام والأمن.وتمكّن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً , وأصبح للمملكة وجودا أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي ، فشكلت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته .وفي مجال علاقات المملكة المتميزة مع دول العالم استمرت المملكة في نهجها لتطوير العلاقات مع الدول كافة وذلك بتعميق أواصر الصداقة عبر توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من دول العالم, إضافة للزيارات المتبادلة التي باتت رافدًا مهمًا لإيصال السياسة الخارجية للمملكة التي تحرص على السلام والأمن الدوليين‌.وإدراكًا من المملكة العربية السعودية لمسؤولياتها نحو المجتمع الدولي ، ونظرًا لما تمر به المنطقة من أزمات وصراعات ضاعفت الدبلوماسية السعودية جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية عبر انتهاج الحوار والتشاور وتغليب صوت العقل والحكمة في سبيل درء التهديدات والأخطار والحيلولة دون تفاقمها والعمل على تهدئة الأوضاع وتجنب الصراعات المدمرة وحل المشاكل بالوسائل السلمية ، انطلاقًا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وما تمليه علينا قيمنا العربية والإنسانية.وفى إطار الأعمال الإنسانية للمملكة العربية السعودية حرصت المملكة على أن تكون سباقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم ، إدراكًا من المملكة لمسؤولياتها نحو المجتمع الدولي ونظرًا لما تمر به المنطقة من أزمات وصراعات .وترصد وكالة الأنباء السعودية خلال التقرير التالي إيجازاً لأبرز النشاطات والأحداث لهذا العام 1440هـ حسب تسلسلها الزمني ..- أحداث شهر محرم 1440 هـ01 محرم 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للسجون، يرعى حفل إعلان الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون، وذلك في إصلاحية جدة بذهبان.- شركة أرامكو السعودية ترسي عقدًا لإنشاء جزيرتي حفر ضمن برنامج الشركة لزيادة الإنتاج في حقل البري، على شركة تشاينا هاربور إنجينيرينغ العربية.- معالي وزير خارجية جمهورية جامبيا مامادو تانقارا يصل إلى جدة .02 محرم 1440 هـ- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبحضور نائب رئيس إدارة التراث الثقافي الوطني في الصين هو بنق، معرض "كنوز الصين"، الذي يستضيفه المتحف الوطني بالرياض.- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يدشن، أكاديمية أكسفورد للطيران .- حل رباع المنتخب السعودي للاحتياجات الخاصة خالد الناجم في المركز الخامس لمنافسات البطولة الدولية المفتوحة لآسيا وأوقيانوسيا التي اختتمت في مدينة كيتاكيوشو اليابانية.- وزارة الشؤون البلدية والقروية تعلن السماح بالبناء بالارتدادات جهة المجاورين وتلاصق الملحق الخارجي بالمبنى, وذلك انطلاقاً من حرصها على تطوير أنظمة البناء واستفادة المواطنين من أراضيهم .- عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرات الانتحارية التي وقعت شمال تكريت بالعراق، وفي العاصمة الصومالية مقديشو، وإقليم ننكرهار شرق أفغانستان، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.// يتبع //10:05ت م0020

03 محرم 1440 هـ- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً ملكياً بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.- سقوط مقذوف أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى في ضواحي مدينة نجران، ما نتج عنه إصابة مواطنة .- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة وتدمره .- معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، يدشن َ في مصنع لوكهيد مارتن لصناعة الطائرات الحربية بولاية نيويورك الأمريكية، الطائرة الأولى من مشروع الطائرات العمودية البحرية القتالية المتعددة المهام من نوع (MH-60R).04 محرم 1440 هـ- منظمة اليونيسف تنوه بمساهمات المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم مساعدتها الطارئة واستجابتها للمتطلبات الكبيرة من احتياجات الأطفال المتأثرين بالأزمة في اليمن .- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بإتجاه المملكة .- منحت الولايات المتحدة الأميركية الشهيدين المبتعثين ذيب اليامي وجاسر آل راكة شهادة البكالوريوس الفخرية في التخصصات الهندسية عبر جامعتيهما، وذلك في حفل أقيم بجامعة ويسترن نيو انجلاند في ولاية ماساشوستس .05 محرم 1440 هـ- وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تعلنان عن الدفعة التاسعة من برنامج "سكني" لعام 2018 الذي يستهدف تحقيق 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة .- رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا ، ابي أحمد علي ،يصل إلى جدة .- نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، وصل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي إلى الولايات المتحدة المكسيكية، في زيارة رسمية لحضور الاحتفالات بالذكرى 208 لبداية حركة الاستقلال المكسيكية.- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة .06 محرم 1440 هـ- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر السلام في جدة ، معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر السلام بجدة ، كلاً من فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، ودولة رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد علي.- برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وقع كل من فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، ودولة رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد علي، اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إريتريا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، كما قلد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - فخامة الرئيس الإريتري، ودولة رئيس الوزراء الأثيوبي قلادة الملك عبدالعزيز.- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة ، معالي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.- معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بالرياض يدشن, فعاليات اليوم الوطني الـ 88 بمدارس التعليم العام .- انطلاق المرحلة الثانية من التمرين السعودي الأمريكي ( درع_الوقاية_2 ) وذلك للتعامل مع الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل بمشاركة القوات الأمريكية الصديقة وجميع أفرع القوات المسلحة والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ومساندة عدة جهات حكومية .- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة .// يتبع //10:05ت م0021

07 محرم 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يعقد في جدة ، جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي.- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام بجدة ، دولة رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد علي.- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام بجدة ، فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام بجدة ، فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي.- فخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله يصل إلى جدة .- استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عقد رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله ورئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي لقاءً تاريخياً في مدينة جدة بعد 10 أعوام من القطيعة، وذلك بحضور ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.- وزارة البيئة والمياه والزراعة تبدأ تنفيذ إيقاف دخول الرعاة ومواشيهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول المجاورة إلى المملكة لأجل الرعي ، ابتداء من غرة محرم 1440 هـ ولمدة خمس سنوات، ووضع خطة زمنية بالتعاون مع تلك الجهات ذات العلاقة لعودة الرعاة ومواشيهم الموجودين في المملكة إلى دولهم.- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، يرعى ، حفل تخريج طلبة الدورة التأهيلية السابعة والأربعين للضباط الجامعيين، وطلبة الدفعة الرابعة من طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي، وذلك في استاد الأمير نايف بمقر الكلية في الرياض.- أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، أن منتخب العراق هو رابع المنتخبات المشاركة في البطولة الرباعية الدولية لكرة القدم ، التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر ، بمشاركة منتخبات البرازيل والأرجنتين والسعودية .08 محرم 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، يرعى في مكتب سموه بالإمارة ، توقيع خمس اتفاقيات، بين الإمارة وجامعة الباحة وأمانة المنطقة، مع مؤسسة المناهل الخيرية وشركة عيادات الأعمال.09 محرم 1440 هـ- صدور امر سامي كريم يقضي بالموافقة على اعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، حيث بلغت اعتماداته المالية مبلغاً قدره (سبعة مليارات وثلاثمئة وخمسون مليون ريال) على مدى سبع سنوات، إضافة إلى مبلغ (مليار وخمسمئة مليون ريال) كتكلفة رأسمالية للمشروع، ومبلغ (مئتين وخمسين مليون ريال) سنوياً لتطوير قطاع النخيل والتمور.- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر السلام بجدة ، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يعقد في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة ، جلسة مباحثات مع دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة ، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.- ختام التمرين العسكري المشترك (الحزم1) بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية السودانية بمركز الأمير خالد بن سلطان للتمارين التكتيكية بالمنطقة الشمالية .- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً وتدمره كان قد اطلق من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.// يتبع //10:05ت م0022

10 محرم 1440 هـ- الاتحادان السعودي والمصري لكرة القدم يتفقان على إقامة مباراتي السوبر المصري السعودي في الـ 6 من أكتوبر.12 محرم 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية في محافظة الطائف .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوجه بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد .- وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين إلى الطائف .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يتبرع بمبلغ عشرة ملايين ريال لميدان الطائف لسباقات الهجن.- رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أشواط الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن، وذلك بميدان محافظة الطائف للهجن بحضور أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب السمو الشيوخ والمعالي ضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.- ثمّن أعضاء مجلس الأمن الدولي عاليًا رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لاتفاق السلام والصداقة والتعاون الشامل الذي وقعه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد في 16 من شهر سبتمبر في محافظة جدة واستضافته - أيده الله - للاجتماع بين رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله ونظيره الإريتري أسياس أفورقي.- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستيًا اطلق من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.13 محرم 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى حفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ(88) للمملكة، الذي أقيم في مسرح وزارة التعليم بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى .14 محرم 1440هـ- صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ 189 من الضباط والموظفين وضباط الصف من منسوبي وزارة الدفاع نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفاعلية في عمليتي ( عاصفة الحزم وإعادة الأمل ) .- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ورشة عمل الهوية الحضارية والطابع المعماري لمدينة جدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وأصحاب المعالي الوزراء والمتخصصين والمسؤولين ، وذلك بفندق الريتز كارلتون بجدة .- صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة ، يدشن ، انطلاق جائزة جدة للإبداع للعام 1440هـ ، ضمن ملتقى مكة الثقافي الثالث تحت شعار "كيف نكون قدوة " .- معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يفتتح، المؤتمر والمعرض السنوي الثاني الذي تنظمه الهيئة العامة للغذاء والدواء ، تحت شعار: "سلامة الغذاء تقييم المخاطر" ، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.- منح الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي رواد الإعلام الرياضي السعودي كل من منصور الخضيري وعلي داود ومحمد رمضان وعبدالعزيز الشرقي عضوية فخرية في الاتحاد مدى الحياة .// يتبع //10:05ت م0023

15 محرم 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر السلام بجدة يستقبل، أصحاب السمو الأمراء، والفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -يدشن في جدة قطار الحرمين السريع.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل إلى المدينة المنورة قادماً من جدة مستقلاً قطار الحرمين السريع.- زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فور وصوله ـ حفظه الله ـ المدينة المنورة اليوم المسجد النبوي.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصل إلى المدينة المنورة قادماً من جدة مستقلاً قطار الحرمين السريع- المملكة العربية السعودية تفوز بعضوية لجنة الأعاصير الدولية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد .- الشركة السعودية للكهرباء، تصدر بنجاح صكوكاً إسلامية بقيمة 2 مليار دولار في الأسواق الدولية .- افتتح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان اللقاء الأول لفريق عمل تفعيل مذكرة التفاهم بين مجلس الشورى والهيئة السعودية للمحامين .- صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن المملكة ترفض وتستنكر الاتهامات الباطلة التي أشار لها مسؤولون إيرانيون حيال دعم المملكة للأحداث التي وقعت في إيران .- المملكة العربية السعودية تطلق منصّة إلكترونيّة لإصدار تأشيرة سياحيّة للجماهير الرياضيّة حول العالم لحضور سباق الجولة الافتتاحية لبطولة إي بي بي فورمولا إي 2018 - 2019 م .- صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طرح 6 مشروعات في مجالي إنتاج المياه ومعالجتها بمشاركة القطاع الخاص .- معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يعلن عن إطلاق اسم الشيخ زايد آل نهيان - رحمه الله - على بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، ليصبح مسماها "بطولة كأس زايد للأندية الأبطال" ولنسخة واحدة .- المملكة العربية السعودية ترحب بتصريح معالي وزير الخارجية الألماني وما أبداه من رغبة في بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقة وتكثيف التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات.16 محرم 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يدشن مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، يشرف، حفل استقبال أهالي منطقة المدينة المنورة، ودشن - أيده الله – عدداً من المشروعات في المنطقة.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يزور مسجد قباء بالمدينة المنورة، وأدى ركعتي تحية المسجد.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوجهه بدراسة إمكانية فتح مسجد قباء على مدار اليوم .- معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يستقبل في مكتبه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ويعقدان جلسة مباحثات ويشهدان التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية بين "مسك الخيرية" والأمم المتحدة.- أعلن صندوق الاستثمارات العامة ـ الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية ـ عن إطلاق "أمالا" الوجهة السياحية فائقة الفخامة على ساحل البحر الأحمر، والرامي إلى إرساء مفهوم جديد كلياً للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج.17 محرم 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل إلى الرياض قادماً من المدينة المنورة.- عقد عدد من أعضاء مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور زهير بن فهد الحارثي في مقر المجلس بالرياض اجتماعاً مع وفد الهيئة الأمريكية لحرية الأديان الدولية برئاسة المبعوث جوني مور والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارتهم للمملكة.- أعلنت منظمة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات "الاتحاد الدولي للاتصالات" عن تسمية أكبر قاعاتها بمدينة جنيف في سويسرا بـ "السعودية" تقديراً لجهود المملكة الكبيرة في دعم "الاتحاد" منذ أن أصبحت عضواً عام 1949م، وبعضويتها في مجلس إدارته منذ العام 1965م.- المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة يعلن عن مقتل ثلاثة من المطلوبين أمنياً بعد رصد تواجدهم في أحد المنازل بالقطيف .// يتبع //10:05ت م0024

18 محرم 1440 هـالملاكم البريطاني كالم سميث يتوج بلقب السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة، بعد فوزه في المباراة النهائية التي جمعته بمواطنه جورج جروفس بالصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وتسلم البطل كالم سميث كأس البطولة من رشيدة إبنة الملاكم الراحل محمد علي، بعد مباراة مثيرة كسبها بالضربة القاضية بعد مرور 7 جولات .شركة " مطارات الرياض" تنتهي من تطوير منطقة تفتيش المسافرين في الصالات الدولية بمطار الملك خالد الدولي.19 محرم 1440 هـ- أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مبادرة التدريب في الأمن السيبراني التي تستهدف تدريب 800 متخصص في مجال الأمن السيبراني خلال العام الأول.20 محرم 1440 هـ- صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بمنح القاضي محمد بن عبدالله الجيراني، الذي اغتيل من قبل بعض العناصر الإرهابية" وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يقوم بزيارة للقوات العسكرية في المنطقة الجنوبية .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يغادر خميس مشيط متوجهاً إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.- استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوفد المرافق لسموه بحضور سمو ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت .- وكلاء وزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن يعقدون اجتماعاً في الرياض، لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية وتقديم الدعم الإعلامي لدول التحالف.- اعتراض وتدمير زورقين مفخخين في محاولة إرهابية لاستهداف ميناء جازان من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران .21 محرم 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله يوجه بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني .- إطلاق الدفعة الأولى من السجناء المعسرين بالطائف إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،يغادر دولة الكويت عقب زيارة رسمية لها .- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة يضع حجر الأساس لمشروع منتجع أكرام الوطني بتكلفة بلغت أكثر من 26 مليون ريال .- الديوان الملكي يعلن ىوفاة الأميرة نورة بنت تركي بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود .- الخطوط الجوية السعودية تدشن، رحلاتها المباشرة والمنتظمة بين المملكة وأربيل ثاني وجهاتها في الجمهورية العراقية بعد العاصمة .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبرعن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف موكباً للاتحاد الأوروبي في العاصمة الصومالية مقديشو.22 محرم 1440 هـ- انطلاق، فعاليات منتدى قمة السلامة الرابع في الشرق الأوسط، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" في الرياض .- أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعاً انتخابياً في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان ، وأسفر عن سقوط عشرات من القتلى والجرحى.// يتبع //10:05ت م0025

23 محرم 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , يعلن في مقر الإمارة بجدة , عن فوز معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى , بجائزة الاعتدال في دورتها الثانية .- انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم قصي بن عبدالعزيز الفواز وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد لمدة أربع سنوات، وذلك خلال اجتماعها غير العادية الذي عقد بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.- الخطوط السعودية تتسلم الطائرة الأخيرة من طراز إيرباص A320 ceo .- القنصلية العامة للمملكة في إسطنبول تقول إنها تتابع ما ورد في وسائل الاعلام عن اختفاء المواطن جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية .. وتؤكد أنها تقوم بإجراءات المتابعة والتنسيق مع السلطات التركية لكشف ملابسات اختفائه24 محرم 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يسلم، عدد من الفلل السكنية لعدد من المواطنين المستفيدين من مشروع "إسكان العيينة" التابع لوزارة الإسكان والواقع شمال مدينة الرياض، ويضم 316 وحدة سكنية من نوع "فيلا" جاهزة.- معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، يصل الى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية.26 محرم 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في لقاء مع "وكالة بلومبيرغ" يؤكد إن معدل البطالة في المملكة سيبدأ في الانخفاض بدءاً من 2019 ولن يكون هناك ضرائب جديدة حتى 2030 ، مؤكداً سموه أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح وأن المملكة قادرة على حماية مصالحها وتشتري الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية ولا تأخذها بالمجان، ولديها 1.3 مليون برميل من النفط يوميًا جاهزة في حال احتاج السوق لذلك.27 محرم 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم يدشن, مؤتمر جودة مياه الشبكة والمعرض المصاحب للمؤتمر بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة .- معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، يدشن بمقر وزارة التعليم , مسار جديد خاص للابتعاث في مجال التخصصات الصحية وذلك ضمن المسارات الجديدة المقررة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي .28 محرم 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في قصر اليمامة بالرياض ، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في الرياض المبعوث الأمريكي للشأن السوري السفير جيمس جيفري .- افتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، المعرض الزراعي السعودي 37 بالتزامن مع انطلاق أعمال المعرض التجاري الدولي الثاني للاستزراع المائي .29 محرم 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يصل إلى المملكة المغربية في زيارة رسمية- حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة‏ نور الصناع، في جاكرتا، بدورة الألعاب الآسيوية البارلمبية "جاكرتا 2018" فضية سباق 200م تصنيف T44 بزمن قدره 24.10ث.- مشروع نيوم يعلن عن تشكيل المجلس الاستشاري لمشروع نيوم، الوجهة العالمية للمعيشة في المستقبل، الذي يجري تطويره شمال غرب المملكة العربية السعودية.- عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعًا انتخابيًا في لشكركاه عاصمة إقليم هلمند جنوب أفغانستان، وما نتج عنه من مقتل عدد من الأشخاص بينهم مرشح انتخابي إضافة إلى إصابة العديدين.// يتبع //10:06ت م0026

أحداث شهر صفر 1440 هـ01 صفر 1440 هـ- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، معالي وزير العدل بجمهورية مصر العربية المستشار محمد حسام عبدالرحيم.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، دولة رئيس مجلس الوزراء الصومالي حسن علي خيري.- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة , حفل تكريم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الأربعين في رحاب المسجد النبوي الشريف.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في الرياض دولة رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري .- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد .- صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية يرعى اختتام المناورات الجوية السعودية التونسية المشتركة في قاعدة ( سيدي أحمد الجوية ) في بنزرت .- حقق سائق الراليات السعودي أحمد الشقاوي لقب بطولة العالم للراليات الصحراوية "كروس كانتري" على فئة T2 مبكراً وذلك بعد تحقيقه المركز الأول في رالي المغرب الصحراوي الذي أمتدت مراحله لمدة خمسة أيام بمسافة إجمالية بلغت 1,362 كيلو متر.- معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يفتتح مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي في الرياض .- اتحاد البولو السعودية ينضم رسمياً للاتحاد الدولي للبولو( FIP ) .- الهيئة الملكية للجبيل وينبع تبرم أحد عشر عقدًا بقيمة إجمالية بلغت مليارا وثلاثمائة وواحدا وستين مليونا وثمانمائة وأربعة وستين ألف ريال وذلك لتنفيذ مشاريع إنشائية وتشغيلية تستهدف تطوير البنى التحتية والتجهيزات الأساسية في مدنها الأربع الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية وجازان للصناعات الأساسية والتحويلة.- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً أطلق من قبل مليشيا الحوثي الارهابية باتجاه المملكة .02 صفر 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يلتقي، معالي وزير الداخلية بمملكة المغرب عبدالوافي لفتيت، وذلك بمقر وزارة الداخلية المغربية في العاصمة الرباط.- معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير،يستقبل في مكتبه بديوان الوزارة ، وفدًا من جمعية مبادرة التهديد النووي برئاسة كوري هيندرستين.- انطلاق، رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحطة مدينة جدة بالسليمانية ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ .- عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير بعبوة ناسفة على مسكن للمعلمين في مدرسة بمقاطعة مانديرا الكينية، ونتج عنه مقتل معلمين اثنين.// يتبع //10:06ت م0027

03 صفر 1440 هـ- مصدر سعودي مسؤول يرحب بما أعلنته رئاسة الجمهورية التركية الشقيقة عن تجاوبها مع طلب المملكة العربية السعودية بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين الشقيقين للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يؤكد شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة وتهجم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.04 صفر 1440 هـ- صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، يلتقي في العاصمة المصرية ، بمعالي وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية إيناس عبد الدايم.- عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف تجمعاً انتخابياً في إقليم طخار شمال شرق أفغانستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.5 صفر 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يجري اتصالاً هاتفيًا بأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا أعرب فيه ـ حفظه الله ـ عن شكره لفخامته على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.- مصدر مسؤول يصرح بأن المملكة العربية السعودية ومن موقعها الرائد في العالمين العربي والإسلامي، لعبت دوراً بارزاً عبر التاريخ في تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم . وتؤكد المملكة رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواءً عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة .كما تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي.- عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بمدينة بيدوا جنوب غرب الصومال، وأديا لسقوط عدد من القتلى والجرحى .- افتتح معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن بالرياض ، أعمال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعنوان "الامتثال لتعزيز النزاهة في القطاع الخاص"، بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والعالميين.- معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، يستقبل بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض ، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف.06 صفر 1440 هـ- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون الأزمة السورية ألكسندر لافرينتيف.- صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني يقلّد ذوي شهداء الواجب وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة .- معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ يدشن , أعمال منتدى التخطيط الحضري الثاني 2108، وذلك في فندق كراون بلازا بالرياض .// يتبع //10:06ت م0028

07 صفر 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ يصدر أمره الكريم بتعيين 71 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.- صرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع بسقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، من نوع هوك أثناء طلعة تدريبية في المنطقة الشمالية الغربية، ونتج عن الحادث استشهاد طاقمها الجوي.- معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو يصل إلى الرياض ، في زيارة للمملكة.- معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين،يستقبل في مكتبه بالرياض، رئيس تحرير وكالة تاس الروسية أكسيم فليمينوف، ورئيس الاتصالات في صندوق الاستثمار الروسي السعودي جليب بريانسكي.- المملكة العربية السعودية تنجح في إطلاق سراح الرهينة الفرنسي (الين كوما) المختطف لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، منذ ما يقارب أربعة أشهر.- حقق منتحب البرازيل كأس بطولة سوبر كلاسيكو الرباعية الودية التي استضافتها المملكة عقب تغلبه على منتخب الأرجنتين بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب ميراندا دا سوزا في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي للمباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .8 صفر 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يستقبل في قصره بالرياض ، دولة رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع بجمهورية بنجلاديش الشعبية حسينة واجد.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -،يعقد في قصره بالرياض، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع بجمهورية بنجلاديش الشعبية حسينة واجد.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في الرياض دولة رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع بجمهورية بنجلاديش الشعبية حسينة واجد .- صرح مصدر مسؤول من وزارة الدفاع عن عدم صحة ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء جمع بين معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي ورئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال قادي آيزنكوت .09 صفر 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يبعث برقيتي عزاء ومواساة لفخامة الرئيس السوادني عمر البشير في وفاة فخامة المشير عبدالرحمن سوار الذهب رئيس جمهورية السودان الأسبق ، ولعائلة وذوي الفقيد الذي انتقل إلى رحمة الله في مدينة الرياض.كما أمر ـ حفظه الله ـ بنقل جثمان فخامته بطائرة خاصة ، إلى المدينة المنورة ليوارى الثرى هناك ، تنفيذاً لوصيته رحمه الله.- البطل السعودي لاعب منتخب الكاراتيه محمد عسيري أول لاعب يحقق ذهبية للأخضر بعد 46 عاما من المشاركات .- مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين "مركز الحرب الجوي الصاروخي 2018" تصل بأطقمها الجوية والفنية كافة, إلى قاعدة "الظفرة" الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة.- وكالة (موديز) ترفع توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي المستقبلي للاقتصاد السعودي للفترة (2018-2019م).// يتبع //10:06ت م0029

10 صفر 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.- صدور أمر ملكي بإعفاء معالي الأستاذ / أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه .- صدور أمر ملكي بإنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة وهم :1 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار / محمد بن صالح الرميح. 2 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء / عبدالله بن خليفة الشايع. 3 ـ مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء / رشاد بن حامد المحمادي .- صدور أمر ملكي بإعفاء معالي الأستاذ / سعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه .- الشركة السعودية للكهرباء تقدم اعتذارها للمشتركين في منطقة تبوك وبعض مناطق شمال المملكة بسبب انقطاع الخدمة الكهربائية، نتيجة التقلبات الجوية مما تسبب في خروج عدد من خطوط النقل الكهربائي من الخدمة .كما تبدأ في إعادة الخدمة الكهربائية لعدد كبير من المشتركين .- النائب العام يعلن التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته - رحمه الله - والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية .- مصدر مسؤول يوضح أن المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة في موضوع المواطن جمال خاشقجي وتؤكد محاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يصرح بأن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، والتي شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تأتي استمراراً لنهج الدولة - رعاها الله - في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحاء، ومحاسبة أي مقصر كائناً من كان.12 صفر 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يعرب عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي رحمه الله.جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين بابن الفقيد صلاح جمال خاشقجي.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يجري اتصالاً هاتفيًا بصلاح جمال خاشقجي، عبر فيه سموه عن عزائه ومواساته له ولكافة أسرته في وفاة الفقيد جمال خاشقجي رحمه الله .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت مراكز الاقتراع بالعاصمة الأفغانية كابول، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.// يتبع //10:06ت م0030

14 صفر 1440 هـ- تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بالديوان الملكي .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،يستقبل - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض ، سهل بن أحمد خاشقجي، وصلاح بن جمال خاشقجي، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي رحمه الله.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يستقبل - حفظه الله - في قصره بالرياض ، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية إثيوبيا دمقه مكونن حسن، ومعالي وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت الدكتور خالد بن ناصر الروضان، ومعالي وزير المالية بدولة الكويت الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.- عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض ، جلسة مباحثات مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي في الرياض ، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار.- شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وكبار المسؤولين والمستثمرين في عدد من الدول، حلقة نقاش بعنوان "التسابق من أجل المستقبل" ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 الذي يعقد في الرياض.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، رئيس صندوق الاستثمارات الروسي كيريل ديمتروف وذلك في مقر المبادرة بالرياض.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،يلتقي في الرياض ، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات، يلتقي على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، عدداً من رؤساء الصناديق السيادية والشركات الصناعية والتقنية من روسيا والصين وفرنسا واليابان وإيطاليا وجنوب إفريقيا وتركيا، بحضور معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، ورئيس صندوق الاستثمارات الروسي كيريل ديمتروف، وذلك في مقر انعقاد مبادرة المستقبل بمدينة الرياض.- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، رئيس شركة فيرتي البيرتو قلاسي، بحضور معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وذلك في مقر انعقاد مبادرة المستقبل بمدينة الرياض.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة يلتقي على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، رئيس شركة أكور سابستيان بازين، بحضور معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وذلك في مقر انعقاد مبادرة المستقبل بمدينة الرياض.- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، رئيس شركة ماستر كارد ريتشارد هيوث وايت، بحضور معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وذلك في مقر انعقاد مبادرة المستقبل بمدينة الرياض.- صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين الشقيقة يصل إلى الرياض للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة المنعقد في الرياض .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لانفجار سيارة ملغومة بالقرب من بلدة القيارة شمال العراق، وما نتج عنه من سقوط عشرات من القتلى والجرحى.- جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية يصل إلى الرياض .- أرامكو السعودية توقع خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار، 15 مذكرة تفاهم في عدّة مجالات تعاونية وإستراتيجية بقيمةٍ تبلغ نحو 34 مليار دولار.- معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي يوقع، خلال فعاليات ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار، اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع مع التحالف الإسباني المشغّل للمشروع لمدة 12 عامًا ابتداء من العام 2018م، بحضور رئيس تحالف الشعلة الإسباني خورخي غارسيا.- قامت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية "الرئيسان المشتركان لمركز استهداف تمويل الإرهاب" و "مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، سلطنة عمان، ودولة قطر" الدول الأعضاء في المركز بتصنيف عدد (9) أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيين .- معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح يعلن عن الإطلاق المبدئي لـ"برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" .- وصل فخامة رئيس جمهورية الجابون علي بونغو أونديمبا إلى الرياض للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة المنعقد في الرياض .- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن مبادرة سموه لإنارة الحدائق والمسطحات الخضراء بالطاقة الشمسية في مدينة عرعر .- دولة رئيس وزراء جمهورية لبنان سعد الحريري يصل الى الرياض للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة المنعقد في الرياض .// يتبع //10:06ت م0031

15 صفر 1440 هـ- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، يستقبل- حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، دولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يستقبل - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،يستقبل- حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض ، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله-.- خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يجري اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، ناقشا خلاله الخطوات اللازمة لتسليط الضوء على قضية المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ بجهود مشتركة.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يشارك في الجلسة الحوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بعنوان "كيف ستحول القيادة ذات الرؤية في العالم العربي إلى قوة اقتصادية عالمية" بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، ودولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات، يلتقي على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، رئيس العمليات الدولية في شركة " سكس فلاقز " ديفيد ماكلابيس، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد تونسي، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، والسيد مايكل ريننجر الرئيس التنفيذي لمشروع القدية.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، يلتقي على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار ، رئيس وزراء باكستان السابق السيد شوكت عزيز.- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، الرئيس التنفيذي لشركة " لوسيد موتورز " سام ونق، .- زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مستشفى الملك فيصل التخصصي، فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون ، اطمأن خلالها على صحة فخامته.- فخامة رئيس جمهورية السنغال ماكي صال يصل إلى الرياض, للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة المنعقد في الرياض .- تدشين المؤتمر الأول لدراسات المرأة السعودية بجامعة الأميرة نورة بمشاركة 37 متحدثاً وباحثاً علمياً.- اللجنة القنصلية السعودية الكويتية تعقد اجتماعها الأول بالرياض .- مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا" يرحب في بيان له , عبر موقعه الإلكتروني, بالدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 70 مليون دولار لدفع رواتب المعلمين في جميع أنحاء اليمن، مضيفًا في بيانه أنه من المهم في الأزمات أن يذهب الأطفال في اليمن للمدرسة.// يتبع //10:06ت م0032

16 صفر 1440 هـ- إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بدأت عملية فصل التوأم السيامي السعودي شيخة وشموخ بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية – حفظه الله – يرأس الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة .- النائب العام يصرح بورود معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في قضية خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة .- كشف معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان أن العائدات غير النفطية للمملكة للربع الثالث بلغت 211 مليار ريال، بزيادة حوالي 48% وأن هذا يعد إنجازاً هائلاً وكبيراً، مشيرا إلى أن وزارة المالية هي الممكن لجميع الوزارات في المملكة وذلك لمساعدتها في الإنفاق على خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030.- وزارة "الإسكان" توقع 3 اتفاقيات خلال "مبادرة مستقبل الاستثمار" وذلك بهدف تحقيق مستهدف برنامج الإسكان برفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 70% بحلول عام 2030.- وقعت وزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان , على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض اتفاقية مع شركة ساني العامرية تحالف "سعودي صيني" لبدء تنفيذ 9658 وحدة سكنية في مدينتي جدة والدمام.- مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 50 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال .19 صفر 1440 هـ- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله-, رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة, انطلاق دورة المؤتمر العلمي (23) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي تنظمه منظمة التعاون الاسلامي بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والفضيلة من داخل المملكة وخارجها، يمثلون 46 دولة.- هيئة السوق المالية تعتمد تعديل التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة .- أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات لحادث إطلاق النار في كنيس بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى والجرحى.- أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي (2018 - 10 ) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.250 مليار ريال سعودي‏.20 صفر 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، يدشن عدداً من المشروعات التنموية في محافظة النماص، بأكثر من مليار وستمائة مليون ريال ، وذلك أثناء زيارة سموه التفقدية للمحافظة ، في إطار زيارات سموه التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة للوقوف على الخدمات التي تقدم للمواطنين.- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منطقة الفقهاء ببلدية "الجفرة" جنوبي ليبيا، والتفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية "تونس"، وقرب لجنة للانتخابات في العاصمة الأفغانية "كابول"، وما خلفته تلك الهجمات من سقوط عدد من القتلى والجرحى.- شارك وفد من المملكة العربية السعودية في حفل افتتاح مطار اسطنبول الدولي الجديد ، رأسه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الحكيم بن محمد التميمي بحضور عدد من ممثلي الدول والحكومات.- تأهل المنتخب الوطني الشاب لكرة القدم تحت 19 عاما ، إلى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في بولندا ، بعد بلوغه المربع نصف النهائي لكأس آسيا المقامة في إندونيسيا، بالفوز على نظيره الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الدور ربع النهائي.21 صفر 1440 هـ- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع بالقرب من بلدة خانقين بشمال شرق العراق.- الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر رفع الإيقاف عن جميع اللاعبين والإداريين والفنيين وغيرهم بمناسبة تأهل المنتخب السعودي للشباب إلى كأس العالم 2019 في بولندا .- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم أل الشيخ،يقوم, بزيارة إلى مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس ، وذلك على هامش ترؤسه وفد المجلس إلى أعمال قمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين الذي يعقد في الارجنتين.// يتبع //10:06ت م0033

22 صفر 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله - يصدرأمره الكريم بترقية وتعيين 53 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً ملكياً بتعيين عددٍ من القضاة بديوان المظالم .- وزارة المالية تصدر التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م)، وذلك تأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافيّة والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة.- حقّقت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.جاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م الصادر عن مجموعة البنك الدولي .- وصلت إلى مطار قاعدة جناكليس الجوية بجمهورية مصر العربية ومطار قاعدة برج العرب الجوية, طلائع القوات المسلحة السعودية المشاركة في تمرين "درع العرب1"، حيث كان في استقبالهم عدد من ضباط القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.23 صفر 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، عددا من أصحاب المعالي الوزراء السابقين والكتاب والمثقفين، الذين قدموا للسلام عليه رعاه الله-.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في الرياض وفداً من القيادات المسيحية الإنجيلية الأمريكية الذي يزور المملكة ضمن جولة في المنطقة.- طائرات القيادة العامة لطيران الأمن، بالتعاون مع الدفاع المدني،تواصل مهام إنقاذ المحتجزين بالسيول التي تشهدها منطقة المدينة المنورة.24 صفر 1440 هـ- فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجيكستان يستقبل، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وذلك بقصر الأمة في العاصمة دوشنبه.- مدينة الرياض تشهد نزالات "كراون جول السعودية" WWE . على استاد نادي الهلال بجامعة الملك سعود .- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرأس وفد مجلس الشورى في أعمال قمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين . في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس .- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً اطلق من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.- توج لاعب المنتخب السعودي للتنس هادي المحسن بكأس البطولة الآسيوية الثانية للتنس ( فئة الفردي ) التي اختتمت في الرياض وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على اليمني نورس حسين بمجموعتين مقابل مجموعة .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لحادث إطلاق النار الذي استهدف حافلة للركاب بمحافظة المنيا بجمهورية مصر العربية، وأدى لمقتل وإصابة عدد من الأبرياء.- وصول دولة نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود باومييا إلى الرياض.// يتبع //10:06ت م0034

25 صفر 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يعقد - حفظه الله - في قصر العوجا بالدرعية، جلسة مباحثات مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - شارك صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في منتدى "شباب العالم" الذي افتتحه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ.- جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يصل إلى الرياض .- النجم شين ماكمان يفوز بكأس العالم WWE التي تقام لأول مرة في تاريخ WWE على ملعب نادي الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض.27 صفر 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يستقبل - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض ، سماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء، وأئمة وخطباء المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعدداً من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يطمئن على حالة المصابين من الحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض.- دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووضع حجر أساس، سبعة مشروعات إستراتيجية، في مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات، وذلك خلال زيارة سموه لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يكرم في مكتبه بالإمارة سائق حافلة مدرسية لنقل الطلاب لحرصه على سلامة الطلاب والطالبات .- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى، حفل كلية الطب بجامعة الملك سعود بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائها، وافتتاح مبنى التوسعة الجديد للكلية.- وصول بعثة المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم إلى الرياض بعد التتويج بلقب بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً التي أقيمت منافساتها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.- أعلن برنامجا الإسكان وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030", عن نجاح تجربة بناء أول منزل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد .- معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، يدشن بلدي " البلدية الإلكترونية " البلدية الإلكترونية " بإجراءات موحَّدة بين الأمانات والبلدية وفق متطلبات ثابتة .- حصدت الخطوط الجوية العربية السعودية على جائزتي أفضل شركة طيران للحج, وأفضل شركة طيران عمرة لعام 2018, خلال حفل جوائز التميز للحج والعمرة في المملكة المتحدة, التي استضافها مجلس الحج البريطاني (CBUK) , بحضور العديد من الشخصيات, ومقدمي خدمات السفر.// يتبع //10:06ت م0035

28 صفر 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل إلى منطقة القصيم .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالقصيم في قضايا حقوقية . وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصل إلى منطقة القصيم .- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يستقبل في مكتبه بديوان الوزارة ، السفير المتجول منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز .- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يوافق على خطة تطوير عمل لجنة الشؤون الخارجية، وتفعيل أدائها، بما يسهم في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية للمجلس التي تعد إحدى أطر التعاون البرلماني الدولي.- مجلس الشورى يعيد تشكيل لجانه المتخصصة للسنة الثالثة من الدورة السابعة .- بدء مسابقة «هاكاثون سايبر سيبر» في الرياض بمشاركة 100 فتاة و 53 شابًا .- معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب يوجه بإنشاء دوائر جديدة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص .29 صفر 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل أهالي منطقة القصيم و يرعى خلال زيارته الميمونة لمنطقة القصيم، افتتاح وتدشين ووضع حجر الأساس لأكثر من 600 مشروع في المنطقة تشمل جوانب تنموية وتعليمة وإسكان وطرق وبيئة ومياه وكهرباء ومياه وخدمات عامة إلى جانب مشاريع اقتصادية حكومية بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال .- بمناسبة الزيارة الملكية الكريمة لمنطقتي القصيم وحائل، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بأن يكون يوم الخميس 1440/2/30 الموافق 2018/11/8 إجازة للطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية في منطقتي القصيم وحائل .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل إلى منطقة حائل.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يشرف، حفل استقبال أهالي منطقة حائل، الذي أقيم بمناسبة زيارته - أيده الله - للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.- بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى منطقة حائل، فقد وجه - حفظه الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يزور المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية بمدينة بريدة في منطقة القصيم. ويلتقي الطلبة السعوديين المؤهلين للعمل في قطار الحرمين السريع وقطار الشمال ومتدربي مترو الرياض .- صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يشهد توقيع ثلاث مذكرات تعاون بين معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال وكل من منظمة التعاون الإسلامي ، ومركز الحوار الوطني ، وشرطة المنطقة ، بهدف بناء شبكة ممتدة من العلاقات القوية مع الجهات ذات العلاقة باختصاصه لتبادل الخبرات النوعية والاستفادة من التجارب المشتركة وتدعيم الأنشطة والبرامج المختلفة المنفذة في كل من هذه الجهات.- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يستقبل, معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة إلى الكويت تلبية لدعوة رسمية من معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم .- افتتاح معرض روائع آثار المملكة في متحف اللوفر بأبوظبي .30 صفر 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في قصر أجا، أهالي منطقة حائل، ودشن - أيده الله - ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل إلى الرياض قادماً من منطقة حائل.- صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة, يفتتح المبنى الجديد لفرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة والواقع في محافظة جدة.- معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني يلقي في مقر مجلس الشورى بالرياض محاضرة تحت عنوان ( السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية ومواقفها ).- أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن وصول أولى رحلات قطار الركاب الليلي إلى محطة الجوف قادمة من الرياض مروراً بمحطتي القصيم وحائل.// يتبع //10:06ت م0036

أحداث شهر ربيع الأول 1440 هـ01 ربيع الأول 1440 هـ- تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أقيم حفل تسليم جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه للفائزين بدورتها الثامنة في مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.- فاز "طيران أديل" أحدث طيران اقتصادي وثالث أكبر مشغل جوي بالمملكة، بجائزة "كابا" للتميّز في قطاع النقل الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي عن فئة "أفضل شركة طيران ناشئة لعام 2018"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "كابا آفييشن للتميز" في سنغافورة.- أرامكو السعودية تضع حجر الأساس لمركزها الجديد للبحوث والتطوير في جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مطعمًا في الموصل شمالي العراق، وحادث الطعن الذي وقع في مدينة ملبورن الأسترالية.02 ربيع الأول 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر العوجا بالدرعية يستقبل، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.- الخطوط السعودية تدشن عصر الاتصالات الفضائية المتقدمة على طائرات أسطولها الحديث تشمل خدمات الإنترنت عالي السرعة والاتصال الهاتفي والبث التلفزيوني المباشر، إلى جانب تحديث مقصورة الضيوف بمقاعد جديدة وشاشات ترفيهية لدرجتي الضيافة والأعمال .- وزارة التعليم تنال جائزتين ذهبية وفضية لأفضل خدمتي عملاء وتقنية من بين 50 دولة بالعالم ، بإشراف منظمة Contact Center World العالمية التي أقيمت في مدينة براغ التشيكية.- وزارة الشؤون البلدية والقروية تزيل تعديات على الأراضي الحكومية في مدن المملكة تجاوزت 9 مليون متر مربع .- حصلت الشركة السعودية للكهرباء, على شهادة الاعتماد في التصنيف الذهبي من جمعية الأفكار البريطانية للإبداع، لتصبح أول منشأة في المملكة العربية السعودية تنال هذه الشهادة العالمية المرموقة في هذا المجال.- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الانتحارية التي وقعت عند فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، وما نتج عنها من سقوط قتلى وجرحى .03 ربيع الأول 1440 هـ- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، المبعوث الخاص لدولة رئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يصدر أمراً ملكياً بترقية 38 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.- أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – ، على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي ، مشيراً إلى أن موافقته - أيده الله - تؤكد حرصه وعنايته بالثقافة ، والفكر ، والأدب .- مدينة الملك عبدالله الاقتصادية "KAEC" تعلن عن ترسيتها عقوداً جديدة في مجال الإنشاء والتطوير بأكثر من 1.2 مليار ريال خلال العام 2018، شملت قطاعات متعددة في المدينة.- رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبد الرحمن العبدالجبار،يتسلم في بيرن - سويسرا، التجديد الثاني لشهادة "المعيار الدولي للعنونة S42" من أمين عام الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة بشار حسين، وذلك تأكيدًا لاستمرار المملكة في مطابقة المعايير الدولية الحديثة للعنوان.- المملكة العربية السعودية توقع، على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ، وذلك بمقر الأمانة العامة في مدينة جدة.- المملكة العربية السعودية تسدد حصتها لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 60 مليون دولار .- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع 199 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 15 ألف مستفيد ومستفيدة من الضمان الاجتماعي .// يتبع //10:06ت م0037

04 ربيع الأول 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، يستقبل - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، معالي وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت.- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض ، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- ،يرعى، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2018م بفروعها الثلاثة (شركاء التنمية)، و(التميّز للمنظمات غير الربحية)، و(التنافسية المسؤولة) ، وذلك بقاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية بمدينة الرياض.- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض ، معالي وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت.- وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بتأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً، ضمن برنامج "إعمار المساجد التاريخية" الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة يدشن, جائزة "المصنع المثالي" بمبادرة من هيئة المدن الصناعية وجمعية أصدقاء البيئة، التي تهدف للالتزام بالاشتراطات البيئية والحفاظ على البيئة الداخلية والخارجية للمصانع والحد من التلوث.- فازت وكالة الأنباء السعودية ممثلة في مصورها بمكتب الطائف فيصل الشيباني، بالجائزة الثانية في مسابقة أجمل صورة خلال مهرجان ولي العهد للهجن الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن في ميدان محافظة الطائف للهجن .- حصلت الشركة السعودية للكهرباء على شهادة الاعتماد في التصنيف الذهبي من جمعية الأفكار البريطانية للإبداع، لتصبح أول منشأة في السعودية تنال هذه الشهادة العالمية، وذلك خلال المؤتمر 32 لجمعية الأفكار البريطانية.- عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط عدد القتلى والجرحى .05 ربيع الأول 1440 هـ- الديوان الملكي يعلن ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – سيزور مناطق شمال المملكة لتفقد أحوال المواطنين وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية في تلك المناطق، كما سيقوم – حفظه الله – بزيارة إلى مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية لتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التعدينية والصناعية في المدينة.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في الديوان الملكي عددًا من أسر شهداء الواجب.- استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة ، رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولاعبي المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة كأس آسيا للشباب، والتأهل لنهائيات كأس العالم 2019 في بولندا- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يرعى بمكتبه بديوان الإمارة , توقيع اتفاقية بين صندوق موظفي سابك الخيري "بر" وجمعية "كنف" الخيرية ، لتأمين العلاج الطبي لأكثر من 2000 أرملة ويتيم في عدد من مناطق المملكة.- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع بمحافظة الأنبار غربي العراق، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى.// يتبع //10:06ت م0038

06 ربيع الأول 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى ، حفل إعلان نتائج مزايدة حقوق تسمية عدد من محطات قطار الرياض ، وذلك في قصر الثقافة بحي السفارات.- معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، يوقع خلال فعاليات معرض الطيران الدولي 2018م في مملكة البحرين، اتفاقية الخدمات الجوية التي صدر بشأنها قرار مجلس الوزراء الموقر بتفويض معاليه للتوقيع عليها مع حكومة مملكة البحرين التي مثلها معالي وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد بن محمد.- حصل طالب جامعة طيبة هاشم مسلم الجهني المبتعث للحصول على درجة الدكتوراه من أمريكا على جائزة التميز كأفضل طالب دراسات عليا دولي في المركز الطبي بجامعة سنسناتي لتخصصات العلوم والتكنولوجيا (S.T.E.M) لعام 2018.- معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، يقرر إعادة تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد بناء على ما رفعه رئيسه نواف بن ناصر المقيرن .7 ربيع الأول 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يفتتح, معرض "سكني إكسبو" في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض .- النائب العام يعلن توجيه التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم مع المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية .- برنامج "سكني" يعلن بالشراكة مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" عن إطلاق مبادرة "القروض السكنية للعسكريين في الخدمة" التي يتم من خلالها تقديم قرض إضافي حسن يصل إلى 140 ألف ريال، وذلك بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي رئيس وحدة المحتوى المحلي وتطوير القطاع الخاص فهد بن محمد السكيت.- معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعـزيز الفالح يجتمع، برئيس الوفد الليبي في منظمة أوبك ورئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، وذلك في مكتب معاليه بالرياض.- معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري يلتقي في موسكو، معالي رئيس غرفة المحاسبات الروسية أليكسي كودرين، وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي ال71 للمنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الانتوساي" .- مسك الخيرية، ومشروع نيوم يوقعان، مذكرة تفاهم، على هامش منتدى مسك العالمي، حيث وقع المذكرة معالي رئيس مركز مبادرات مسك الخيرية الأستاذ بدر العساكر، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر.- زار جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين برفقة فخامة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف والوفد المرافق لجلالته, جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" بمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 الذي ينعقد بقاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين.- معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرعى, حفل افتتاح الاجتماع الاستشاري لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الذي يتزامن مع مرور 35 عاماً على تأسيس المستشفى، وذلك بفندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا بالرياض.// يتبع //10:06ت م0039

08 ربيع الأول 1440 هـ- وقّعت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج "سكني" خمسة اتفاقيات مع 4 شركات للتطوير العقاري لإنشاء ما يزيد على 19 ألف وحدة سكنية في كل من (الرياض، جدة، بريدة، الخبر) للمستفيدين من برنامج "سكني"، وذلك تزامناً مع إعلان الدفعة الحادية عشرة للمستفيدين من البرنامج .- المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يفوز على نظيره المنتخب اليمني بهدف دون مقابل وديًا في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ، ضمن استعدادات المنتخب السعودي لنهائيات كأس آسيا 2019 التي تحتضنها الإمارات .09 ربيع الأول 1440 هـ- توج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بالمراكز الأولى في الحفل الختامي لفعاليات بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي والتي أقيمت في مزرعة الصواري الدولية بجدة بمشاركة أهم المرابط السعودية والخليجية والعربية والعالمية لجمال الجواد العربي .- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, حضر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، مراسم تنصيب فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيساً لجمهورية المالديف.- استقبل فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف في المكتب الرئاسي بالعاصمة ماليه ، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم الحرمين الشريفين.- معالي وزير الإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، يرعى، حفل تكريم الفائزين بفعالية "داتاثون الإعلام"، التي أقيمت على مدار يومين في فندق كراون بلازا الرياض، بحضور عدد من المسؤولين، ورؤساء تحرير الصحف، ولفيف من الإعلاميين.10 ربيع الأول 1440 هـ- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض ، فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يبعث - حفظه الله - رسالة شفوية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.وقام بنقل الرسالة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي خلال استقبال معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، له بدار سلوى .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يعقد في قصر اليمامة بالرياض ، جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.- تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.- كشفت وزارة النقل البدء بتنفيذ 8 مشاريع للسلامة المرورية بتكلفة إجمالية تصل قيمتها 773 مليون ريال؛ لتحسين ورفع مستوى السلامة على شبكة الطرق التابعة لها التي تزيد على 68 ألف كيلو متر ، وذلك ضمن إسهامها في مبادرة سلامة الطرق وخفض وفيات حوادث السير وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030؛ لتكون الطرق أكثر سلامة وأماناً.- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل في مكتبه بالإمارة ، الطالب فرحان عايد العنزي الحائز على المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة على مستوى المملكة .- فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق يصل والوفد المرافق له ‏إلى الرياض.- عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لانفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.- استقبل فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق بقصر الملك سعود في الرياض, معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.// يتبع //10:06ت م0040

11 ربيع الأول 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يصدر أمراً ملكياً بتعيين 35 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يفتتح، أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بمقر المجلس في الرياض.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يصل إلى منطقة تبوك.- شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، حفل استقبال أهالي منطقة تبوك بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.- بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى منطقة تبوك، فقد وجه - حفظه الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي في الرياض، فخامة الرئيس برهم صالح، رئيس جمهورية العراق. ويستعرضان العلاقات الثنائية وفرص تطويرها وتطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها .- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, يفتح حركة السير في عدد من مشروعات الطرق بمنطقة الباحة بقيمة بلغت أكثر من 500 مليون ريال .- الإنتربول السعودي يستعيد اثنين من المواطنين المطلوبين في قضايا مالية بعد القبض عليهما في المغرب .- حازت الخطوط السعودية على جائزة التميز كأفضل شركة طيران تحسناً في آسيا والباسيفيك للعام الجاري 2018م ، وشركة طيران أديل على جائزة التميز عن فئة أفضل شركة طيران ناشئة ، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مركز معلومات الطيران "كابا آفييشن" للتميز في سنغافورة .- أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» عن تعيين عضو مجلس إدارتها المهندس بدر بن علي الكحيل أميناً عامًا للمؤسسة .- برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، دشن معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل, كود البناء السعودي، وذلك خلال حفل أقيم بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي ومسؤولي أكثر من 18 جهة حكومية وخاصة وأكاديمية, وذلك بفندق كراون بلازا بالرياض.- فخامة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف يصل للمدينة المنورة ، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.12 ربيع الأول 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - يستقبل في تبوك، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع و رئيس المجلس التأسيسي لمشروع "أمالا"، فريق عمل مشروع أمالا بقيادة نيكولاس نابلز الرئيس التنفيذي لـ "أمالا".- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أهالي منطقة تبوك، ودشن - أيده الله - ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يصل إلى منطقة الجوف.- شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، حفل استقبال أهالي منطقة الجوف بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشن - أيده الله - عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصل إلى منطقة الجوف .- أعلن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, عن إطلاق مبادرة "إمداد" لسد فجوة الاحتياج الإنساني في اليمن وتقديم دعم إضافي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة, وذلك في المؤتمر الصحفي عقد بمقر المركز .- تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع مضيفه الأردني بهدف لكل منهما على ملعب الملك عبدالله الثاني بعمان في مباراة دولية ودية ضمن استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات بداية عام 2019 .// يتبع //10:06ت م0041

13 ربيع الأول 1440 هـ- بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى منطقة الجوف، فقد وجه - حفظه الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.- بمناسبة الزيارة الملكية الكريمة لمناطق ( تبوك، والجوف، والحدود الشمالية) ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يوجهه بأن يكون يوم الخميس 14 / 3 / 1440هـ الموافق 22 / 11 / 2018م ، إجازة للطلبة في جميع المراحل التعليمية في تلك المناطق.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصل إلى منطقة الحدود الشمالية.- بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى منطقة الحدود الشمالية، فقد وجه - أيده الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.- شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، في مدينة عرعر حفل استقبال أهالي منطقة الحدود الشمالية بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشن - أيده الله - ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يغادر منطقة الجوف، متوجهًا إلى منطقة الحدود الشمالية.- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يستقبل في مكتبه في مقر المجلس بالرياض , عددًا من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة .- أوضحت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك - قطاع توزيع المياه - أن المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ووضع حجر الأساس ، بلغت (18) مشروعًا للمياه والصرف الصحي بمنطقة تبوك بتكلفة تتجاوز (1450) مليون ريال منها 9 مشاريع للمياه والصرف الصحي بمنطقة تبوك بتكلفة تجاوزت (850) مليون ريال، ووضع حجر الأساس لعدد 9 مشاريع بتكلفة (600) مليون ريال.- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط مالا يقل عن 55 قتيلاً وسقوط عشرات من الجرحى .14 ربيع الأول 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- يدشن في محافظة طريف، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية، ووضع - أيده الله - حجر الأساس لمشروعات ومرافق المرحلة الثانية للمدينة.- بيان من الديوان الملكي ، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يغادر لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يصل إلى الرياض، عقب زيارته - أيده الله - لمناطق شمال المملكة تفقد خلالها أحوال المواطنين، ودشن وافتتح عددا من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية.- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يفتتح، فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان " رأس المال الجريء بوابة للتمكين "، الذي تنظمه غرفة الشرقية في مقرها الرئيس بالدمام .// يتبع //10:06ت م0042

16 ربيع الأول 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.- مصدر مسؤول في وزارة الخارجية يؤكد أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين الشقيقة؛ تعكس ثقة المواطنين البحرينيين في قيادتهم وفي مؤسسات دولتهم، كما أن نتائج هذه الانتخابات ونسبة المشاركة العالية التي شهدتها تشكل رفضاً قاطعاً لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة.17 ربيع الأول 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يتسلم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك على هامش منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2018 / في مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي كلا من جلالـة الملك خوان كـارلوس ملك مملكة إسبانيا السابق، وفخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وذلك على هامش منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2018 / في مضمار حلبة مرسى ياس في أبو ظبي .- شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2018 / على مضمار حلبة مرسى ياس في أبو ظبي.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصل إلى مملكة البحرين . وكان في استقبال سمو ولي العهد في مطار قاعدة الصخير الجوية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يعقد في قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، جلسة مباحثات مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين والوفد المرافق لسمو ولي العهد.- صدور الموافقة السامية على ترشيح معالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، رئيساً لمجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو".- رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، رئيس رابطة دوري أندية الدرجة الأولى المكلف مسلي آل معمر يوقع عقد رعاية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى السعودي مع إحدى شركات السفر، وذلك في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية ، بقيمة 36 مليون ريال .- حقق مربط " أكمل " العائد لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن سلطان بن عبدالعزيز لقب بطولة الأفراس ببطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الثامنة والثلاثين التي اختتمت في العاصمة الفرنسية باريس .- وصول فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر إلى الرياض .// يتبع //10:06ت م0043

18 ربيع الأول 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في قصره بالرياض ، فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يعقد - حفظه الله - في قصره بالرياض ، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي في مقر إقامته بمملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بحضور وفدي البلدين. ويستعرضان العلاقات الثنائية ومجمل التطورات في المنطقة .- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته بمملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، بحضور وفدي البلدين .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يغادر مملكة البحرين .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصل إلى جمهورية مصر العربية. وكان في استقبال سمو ولي العهد في المطار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.- برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، افتتح معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ، أعمال مؤتمر "مستقبل التخصصات الطبية التطبيقية نحو 2030" الذي تنظمه كلية العلوم الطبية التطبيقية بالتعاون مع المدينة الطبية بالجامعة ،وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، أعمال الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض "اكتفاء 2018" الذي تنظمه أرامكو السعودية في مركز معارض الظهران الدولي بالدمام.19 ربيع الأول 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية بحضور وفدي البلدين.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يغادر جمهورية مصر العربية.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصل إلى الجمهورية التونسية .وكان في استقبال سمو ولي العهد في المطار الرئاسي في العاصمة تونس فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية وكبار المسؤولين في الحكومة التونسية.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يعقد اجتماعا ثنائيا مع فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وذلك في قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة تونس بحضور وفدي البلدين.- الجهات الأمنية تلقي القبض على المعتدي الذي ظهر في مقطع فيديو يقوم بأعمال تخريب في القلعة العثمانية الأثرية بجزيرة فرسان في منطقة جازان، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في الجريمة وإصدار العقوبات النظامية بحقه.- فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر يزورالمسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى صاحبيه - رضي الله عنهما- .- انتخاب المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2019 - 2021 ، خلال انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية في دورته الثالثة والعشرين في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.// يتبع //10:06ت م0044

20 ربيع الأول 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في قصر اليمامة بالرياض ، أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ورؤساء المحاكم وكتابات العدل وأعضاء النيابة العامة، وديوان المظالم، الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله – يلتقي في العاصمة تونس ، دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – يصل إلى جمهورية الأرجنتين لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.- الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في ينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني يوقع، خمسة عقود تطويرية وتنموية خدمية بمدينة ينبع الصناعية، ضمن مبادرات الهيئة الملكية لتحقيق خطة التحول الوطني 2020.- رئيس البرلمان السوداني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر يستقبل في مكتبه، وفدًا من مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية عساف بن سالم أبو ثنين ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.- توج لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم تركي العمار ، بجائزة أفضل لاعب واعد في قارة آسيا 2018 .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبرعن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لانفجار عبوة ناسفة قرب مدينة غزنة الأفغانية، أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين من قوات حلف شمال الأطلسي، والهجوم على مجمع لمجموعة أمنية بريطانية في العاصمة الأفغانية كابول.22 ربيع الأول 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في مقر إقامة سموه في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي.- بدء أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في بيونس آيرس ، ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، يلتقي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك على هامش انعقاد القمة.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، يلتقي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، دولة نائب الرئيس الإندونيسي الدكتور محمد يوسف كالا ، وذلك على هامش انعقاد القمة.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، يلتقي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ، وذلك على هامش انعقاد القمة.// يتبع //10:06ت م0045

23 ربيع الأول 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، يلتقي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، دولة رئيسة وزراء بريطانيا السيدة تيريزا ماي وذلك على هامش انعقاد القمة.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، يلتقي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، فخامة الرئيس ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين وذلك على هامش انعقاد القمة.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، يلتقي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، دولة رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي، وذلك على هامش انعقاد القمة.- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس، وذلك على هامش انعقاد القمة.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.- أعلن البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام القادم، فيما تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة في عام 2020 .- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حضر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ، مراسم حفل نقل السلطة التنفيذية الفدرالية من الرئيس انريكي بنيا نيتو إلى الرئيس المنتخب مانويل لوبيس أوبرادور رئيسًا للولايات المتحدة المكسيكية.- المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة ( الأونروا ) بيير كرينبول، يعرب عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لتبرع السخي بقيمة 63 مليون دولار من أجل مشاريع سيتم تنفيذها من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى ( الأونروا ) في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن .24 ربيع الأول 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يغادرالجمهورية الإسلامية الموريتانية. وكان في وداع سمو ولي العهد في مطار نواكشوط فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصل إلى الجزائر.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصل إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وكان في استقبال سمو ولي العهد في مطار نواكشوط فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط.- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يستقبل بمكتبه بمقر المجلس بالرياض, معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان وعدد من المختصين في الصندوق.- فازت المملكة العربية السعودية باستضافة كونجرس الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي 2019م ، وذلك خلال التصويت الذي تم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للطب الرياضي في هونج كونج .- الخطوط السعودية تقيم احتفالاً بمناسبة تقديمها طائرة سباق السيارات العالمي (فورمولا- إي – الدرعية) الذي سيقام في المملكة من 13 إلى 15 ديسمبر برعاية الخطوط السعودية .- معالي رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال سيد أحمد يستقبل في مقر المجلس بالقاهرة، وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية في مجلس الشورى برئاسة عساف بن سالم أبوثنين، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لجمهورية مصر العربية.// يتبع //10:07ت م0046

25 ربيع الأول 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، سفير جمهورية باكستان الإسلامية خان هشام بن صديق، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في قصر اليمامة في الرياض ، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله-.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يعقد في مقر إقامته في الجزائر جلسة مباحثات رسمية مع دولة الوزير الأول الجزائري الأستاذ أحمد أويحيى.- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يدشن بمكتبه بديوان الإمارة, المهرجان الوطني الترفيهي الأول للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، يرعى حفل فعاليات المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار "أهلًا بالغالين", الذي تنظمه جمعية الأطفال المعوقين بالمنطقة .- معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن يوقع مذكرة تفاهم مع شركة أجودا المختصة في حجوزات السفر أونلاين للاستفادة من الإمكانات التقنية والمنصات التسويقية والخبرات والموارد في قطاع حجز الفنادق والسفر لاستقبال 30 مليون معتمر سنوياً .- المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة يعلن مقتل أحد المطلوبين أمنياً أثناء تواجده بمقر سكنه بحي المروة في محافظة جدة .26 ربيع الأول 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يبعث رسالة شفوية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وقام بنقل الرسالة لسمو أمير دولة الكويت صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي خلال استقبال سموه له بقصر بيان .- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى, ملتقى الجامعات السعودية للوقاية من المخدرات, الذي ينظمه المركز السعودي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات "حصين" في قاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري بمبنى المؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الموتمر الدولي لتقويم التعليم 2018، الذي ينعقد تحت عنوان "مهارات المستقبل تنميتها وتقويمها" .- انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي بالرياض في دورته الأولى، وسط إقبال كبير من هواة الصيد والفروسية ورحلات السفاري البرية من داخل المملكة وخارجها.- لاعب المنتخب السعودي للمبارزة حسين الطويل يحقق الميدالية البرونزية في بطولة الجولة الآسيوية الثالثة للمبارزة تحت 17 سنة (سلاح الابيه) التي أقيمت في هونج كونج، فيما حقق عمر العكاس المركز الخامس في البطولة التي شارك فيها 67 من 14 دولة .27 ربيع الأول 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، يعقد جلسة مباحثات رسمية ، مع سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك في ديوان وزارة الداخلية بالرياض .- الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ترفع حصتها إلى 75% وتمدد شراكتها مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول .- معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، يفتتح بمدينة جدة ، فعاليات معرض "ريستاتكس جدة العقاري" ، الذي تنظمه وزارة الإسكان ، بمشاركة أهم صناع القرار العقاري والاستثمار الإسكاني والتمويلي ، من بنوك وشركات تمويل ومطورين عقاريين وغيرها ، وذلك في مركز جدة للمنتديات والفعاليات بجدة .- المملكة العربية السعودية تؤكد في كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير الدكتور زهير الإدريسي خلال اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء أن ما يسمى (قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي)، يُعد مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية ، ووصفته بأنه "قانون عنصري باطل ولا شرعية له ، وبأنه يمثل امتداداً للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.// يتبع //10:07ت م0047

28 ربيع الأول 1440 هـ- معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان ، يعلن خلال افتتاح مؤتمر تنسيق الشركاء والمانحين لتمويل برنامج الاستثمارات ذات الأولوية لمجموعة دول الساحل الخمس، المنعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط تقديم المملكة العربية السعودية مبلغ 100 مليون يورو لدعم مجموعة دول الساحل الإفريقي الخمس.29 ربيع الأول 1440 هـ- المملكة العربية السعودية تطلق بنجاح القمرين الصناعيين "سعودي سات 5أ وسعودي سات 5ب" للتصوير عالي الدقة . على متن الصاروخ الصيني (Long March 2D) من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية.أحداث شهر ربيع الآخرة 1440 هـ01 ربيع الآخر 1440 هـ-اختيار مرشح المملكة العربية السعودية عضو مجلس الشورى، الدكتور مشعل بن فهم السلمي ، لرئاسة البرلمان العربي للعامين المقبلين بالتزكية،جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان العربي بكامل أعضائه بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.- معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يفوز بجائزة أوسكار الشخصية القيادية الرياضية لعام 2018 في حفل الاتحاد السنوي المقام تحت رعاية اتحاد اللجان الأولمبية العربية ، تسلمها نيابة عن معاليه وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور رجاء الله السلمي .2 ربيع الآخر 1440 هـ- بدأ أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى الرياض لحضور اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - ، عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في قصر الدرعية بمدينة الرياض.- تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, اختتمت بمحافظة جدة ، أعمال منتدى نزاهة السابع ، تحت شعار اليوم الدولي لمكافحة الفساد "متحدون على مكافحة الفساد" ، الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) ، بعنوان (مخاطر الفساد وسبل التعامل معها) ، احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2018م, .- وفاة صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد آل سعود .- حقق لاعب المنتخب السعودي للجمباز ناصر السميري، الميدالية البرونزية في مسابقات جهاز المتوازي في البطولة الدولية لدرجتي (الناشئين والشباب) المقامة في مدينة نوفي ساد الصربية.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يقيم، في قصر الدرعية مأدبة غداء تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .- تأهل منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات تحت 20 عاماً رسمياً إلى نهائيات كاس أمّم آسيا لكرة قدم الصالات 2019م بعد تغلبه على المنتخب البحريني الشقيق بنتيجة 10-3 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات تصفيات غرب آسيا المقامة على صالة مجمع زايد الرياضية في الفجيرة.- افتتح صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، معرض الأسر المنتجة (صنعتي 2018 ) في نسخته الرابعة، الذي تُنظمه غرفة الشرقية وذلك على أرض معارض شركة الظهران إكسبو .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - يرعى حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.- فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف الرحمن علوي يصل إلى المدينة المنورة ، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.// يتبع //10:07ت م0048

03 ربيع الآخر 1440 هـ- الوطن والمواطنون والمقيمون يحتفون بحلول الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم.- تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، رسالة من فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.- وقام بتسليم الرسالة معالي وزير الشؤون الخارجية مبعوث فخامة رئيس الجمهورية التونسية خميس الجهيناوي، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في قصر اليمامة بالرياض، أصحاب المعالي مديري الجامعات ووكلاء وزارة التعليم ومديري إدارات التعليم وكبار المختصين والمختصات في المجال التعليمي بالمملكة الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،يؤدي عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن رحمها الله.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يصل الظهران بالمنطقة الشرقية.- تفضّل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم بوضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة الشرقية، والتي ستكون مركزًا عالميًا للطاقة والصناعة والتقنية على أرض مساحتها 50 كيلو متر مربع، وستكتمل المرحلة الأولى من أعمال إنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة بعون الله في عام 2021م.04 ربيع الآخر 1440 هـ- حصدت الروائية السعودية أميمة الخميس، جائزة نجيب محفوظ لعام 2018م، التي تنظمها دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن روايتها "مسرى الغرانيق في مدن العقيق".05 ربيع الآخر 1440 هـ- شركة المياه الوطنية تنفذ مشروع شبكات وتوصيلات الصرف الصحي في هدى جدة بأكثر من 72 مليون ريال .- معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يدشّن 3 فروع متنقلة جديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم مسارات التدريب والتوظيف .- فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف الرحمن علوي يصل إلى الرياض .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، فخامة الرئيس الدكتور عارف الرحمن علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، كلا من معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال أحمد عيسى عوض، ومعالي وزير الخارجية بجمهورية السودان الديرديري محمد الدخيري، ونائب وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية السفير محمد بن عبدالله الحضرمي، والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية السفير زيد مفلح اللوزي، الموجودين في الرياض لبحث إنشاء كيان للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.- فازت المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الداخلية بجائزة أفضل فيلم في مجال مواجهة الجرائم الالكترونية، خلال المسابقة التي دأبت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على تنظمها منذ سنوات في إنتاج الأفلام الرامية إلى تعميق الوعي الأمني لدى المواطن وتشجيعه على الإسهام في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.- عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لحادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية ، وأدى لمقتل وإصابة عدد من الأبرياء.- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يرعى، حفل تدشين مركز الأمير نايف للإبداع الأمني ، وافتتاح معهد التدريب النسائي الأمني ، وذلك بمقر كلية الملك فهد الأمنية في الرياض.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – يستقبل في قصر عرقة بالرياض ، فريق عمل "مشروع البحر الأحمر"، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، والسيد جون باغانو الرئيس التنفيذي لـ "شركة البحر الأحمر للتطوير"، حيث تم تقديم عرض مرئي عن المخطط العام للمشروع، وأهدافه الاقتصادية والتنموية، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة.- تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين يفتتح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي "الوحدة الإسلامية - مخاطر التصنيف والإقصاء وذلك بمكة المكرمة .- دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يصل الى الرياض .// يتبع //10:07ت م0049

06 ربيع الآخر 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، يدشن بمكتبه في ديوان الوزارة، منصة "أبشر حكومة" التي تستهدف تحويل خدمات وزارة الداخلية للجهات الحكومية إلى خدمات الكترونية.- صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء يدشن, 11 مشروعاً مدرسياً جديداً ، 4 للبنين ، و7 البنات ، بقيمة 117.6 مليون ريال .- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، في قصر العوجا بالدرعية ، دولة رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية يوسف الشاهد.- بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ودولة رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية يوسف الشاهد، جرى في قصر العوجا بالدرعية توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.- صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين يصل إلى الرياض .- انطلاق مهرجان سباق "السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية 2018 " .07 ربيع الآخر 1440 هـ- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن ترحيب المملكة العربية السعودية بما تم التوصل إليه من اتفاق في مملكة السويد بين وفد الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد الحوثي ، مؤكداً بأن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.08 ربيع الآخر 1440 هـ- المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية يختتم اعماله بمكة المكرمة ويوصي بصياغة ميثاق شامل يتضمن قواعد الخلاف التي تحكم علاقة المسلمين .- فاز معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بجائزة "التميز البرلماني" بالاتحاد البرلماني العربي، فئة "رؤساء البرلمان" من بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في دورتها الرابعة والعشرون المنعقدة بمجلس النواب المصري .- بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، اختتم بمدينة الدرعية، مهرجان سباق "السعودية للفورمولا إي- الدرعية 2018" الذي انطلق بمتابعة وتغطية إعلامية دولية ومحلية كبيرة.حيث فاز المتسابق البرتغالي أنتونيو فيلكس دا كوستا (من فريق "بي إم دبليو آي أندريتي موتور سبورت") بالمركز الأول، وحل بطل العالم في الفورمولا إي الفرنسي جان إريك فيرجن (من فريق فورمولا إي) ثانياً بفارق 0.46 ثانية، فيما جاء المتسابق البلجيكي جيروم دامبروزيو (من "فريق ماهيندرا") في المركز الثالث.09 ربيع الآخر 1440 هـ- وقعّ برنامج "سكني" بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل عدداً من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري، وذلك لتنفيذ وبناء 6,089 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة.- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يصرح بان المملكة العربية السعودية تستنكر الموقف الصادر من مجلس الشيوخ الأمريكي وتؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بأي شكل من الأشكال أو المساس من سيادتها أو النيل من مكانتها .// يتبع //10:07ت م0050

10 ربيع الآخر 1440 هـ- بدأت شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع - إحدى الشركات التابعة لـ "السعودية للكهرباء" -، تشغيل محطة الزلفي الرئيسية جهد 380/132/33 كيلو فولت، التي تم إنشائها وفقاً لأحدث المعايير العالمية، بتكلفة إجمالية بلغت 499 مليون ريال.- مجلس الشورى يستنكر الموقف الذي أبداه مجلس الشيوخ الأمريكي المبني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة ، وتدخله في الشأن السعودي الداخلي وتعرضه لدور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي .- المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع استخدام الدهون المتحوّلة في الأغذية، واصفاً تلك الإجراءات بـ"الخطوات الجرئية".- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، معالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي يرافقه عدد من أعضاء المجلس.- وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تثمن المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية دعما للاجئين الفلسطينيين. وعدت الوكالة الأممية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني ، المملكة العربية السعودية من المانحين الملتزمين للأونروا ولفت البيان إلى أن المملكة تبرعت قبل مدة قصيرة بأكثر من 735 مليون دولار للوكالة.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في قصر اليمامة بالرياض، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يعقد في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اجتماعاً مع معالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي والوفد المرافق الذي يزور المملكة .- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، يستقبل في ديوان الوزارة ، معالي وزير الداخلية والإعلام في جمهورية القمر المتحدة محمد داود.11 ربيع الآخر 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يأمر باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات لمدة عام مالي واحد .- المملكة العربية السعودية في كلمة القاها مندوب المملكة لدى الجامعة العربية تُدين الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين وترفض قرارات الدول نقل سفاراتها إلى مدينة القدس .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441 هـ ، كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030. ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية ( ترليون ومئة وستة مليارات ريال ) بزيادة تبلغ (سبعة بالمئة) عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018م ، كما تبلغ الإيرادات (تسع مئة وخمسة وسبعين مليار ريال) بزيادة تبلغ (تسعة بالمئة) عن المتوقع بنهاية العام 2018م،- الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر إعادة الحكم السعودي للتحكيم في دوري المحترفين ويعتمد الحكم الإضافي .// يتبع //10:07ت م0051

12 ربيع الآخر 1440 هـ- صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة ، يلتقي في الرياض ، مع عدد من الأدباء والمثقفين من جميع مدن المملكة.13 ربيع الآخر 1440 هـ- صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان عُمان ، يصل إلى الرياض ، لحضور حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 33 ) .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يرعى حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية تحت عنوان "وفاء وولاء".- افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، في مقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ، أجنحة منطقة تبوك، ومنطقة الجوف، ودولة ضيف المهرجان "جمهورية إندونيسيا".14 ربيع الآخر 1440 هـ- أعلنت شركة بوينج وطيران أديل (ذراع الطيران الاقتصادي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية) , عن التوصل لإتفاقية تستحوذ بموجبها طيران أديل - بعد إتمام الإجراءات النهائية للصفقة - على 30 طائرة من طراز 737 ماكس، مع أحقية طلب 20 طائرة إضافية .15 ربيع الآخر 1440 هـ- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن تأييد المملكة العربية السعودية للإجراءات التي اتخذتها جمهورية ألبانيا الشقيقة بطردها اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين أحدهما السفير الإيراني، وذلك لتورطهما بنشاطات إرهابية تضر بأمن ألبانيا.- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأديا لسقوط عدد من القتلى والجرحى.- الديوان الملكي يعلن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 255عضوًا في النيابة العامة بمختلف المراتب.16 ربيع الآخر 1440 هـ- إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني" أنيشيا وملينيز "، بقيادة معالي الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يدشن بمقر الإمارة , نظام الرصد المتحرك للمخالفات المرورية الهادف إلى زيادة مستوى السلامة المرورية على الطرق وتقليل نسبة الحوادث المرورية .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يستقبل - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33" من المفكرين والأدباء.- صاحب السمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يدشن ويضع حجر الأساس لبعض مشروعات المياه بالمنطقة .- أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 95 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية وذلك بمقر الكلية في الرياض.- فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان يستقبل بمقر رئيس الجمهورية بالعاصمة غروزني، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار بالديوان الملكي.- معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة يعلن عن انتهاء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني" أنيشيا وملينيز " وتكللها بالنجاح ولله الحمد.// يتبع //10:07ت م0052

17 ربيع الآخر 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض ، فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يستقبل - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض ، كبار المسؤولين في وزارة الصحة والمهتمين والمعنيين بالصحة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة.- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى القاهرة يصل ، على رأس وفد من المجلس في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، تلبية لدعوة تلقاها من معالي رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال سيد أحمد.18 ربيع الآخر 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يتسلم ، التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة - الثامن والخمسين - للعام 1438 / 1439 هـ، الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية والرقابة على الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير.- استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في القاهرة ، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق لمعاليه خلال زيارته إلى مصر، بحضور معالي رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال.- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ،يُدشن مقر صحة حائل بالمجمع الحكومي بعد تطوير بيئة العمل .19 ربيع الآخر 1440 هـ- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للهجوم على مبنى وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس، والهجوم على مبنى حكومي في العاصمة الأفغانية كابول، والهجوم بسيارة ملغومة بمدينة تلعفر شمال العراق، وما خلفته من سقوط قتلى وجرحى.- الانتربول السعودي يستعيد مواطناً مطلوباً في قضية تحرير شيكات بدون رصيد بمبلغ إجمالي يصل إلى قرابة (30) مليون ريال سعودي وذلك بعد تمكنه من مغادرة المملكة قبل نظر القضية قضائياً .- مدينة الدمام تشهد تسليم أول مواطن لفيلا من دورين اُنجزت في يومين .بحضور وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل .- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم يرعى ندوة دور الجمعيات الخيرية في الإسكان الأهلي . وذلك على مسرح التنمية الاجتماعية ببريدة .- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, يعقد, اجتماعاً مع معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة, وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.- فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يستقبل بمقر المشيخة بالقاهرة , معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والوفد المرافق لمعاليه الذي يزور جمهورية مصر العربية .// يتبع //10:07ت م0053

20 ربيع الآخر 1440 هـ- مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم الدفعة الثالثة من المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية بوركينا فاسو ، البالغة تكلفتها 4 ملايين دولار أمريكي، شملت معونات طبية وغذائية وإيوائية.- صدور أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء .- صدور أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية .- صدور أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .- صدور أمر ملكي بتعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء وانشاء جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.وضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وتُشكل لجنة من الديوان الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ ).- صدور أمر ملكي بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن من منصبه.- صدور أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.- صدور أمر ملكي بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعودأمير منطقة عسير من منصبه بناءً على طلبه.و تعيين صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة عسير بمرتبة وزير.- صدور أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود ،مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.- صدور أمر ملكي باعفاء صاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من منصبه.- صدور أمر ملكي بإنشاء هيئة باسم "الهيئة السعودية للفضاء"، ويكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي.- صدور أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بمرتبة وزير.- صدور أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الأمير الدكتور/ تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.- صدور أمر ملكي بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير/ بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ، أمير منطقة الجوف من منصبه.وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.- صدور أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير/ بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ،نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير.- صدور أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الأمير/ منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظاً لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.- صدور امر ملكي بإعفاء معالي الأستاذ / محمد بن صالح الغفيلي مستشار الأمن الوطني من منصبه.وتعيين معالي الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان مستشاراً للأمن الوطني بالإضافة إلى عمله.- صدور أمر ملكي بإنشاء هيئة باسم "الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات"، ويكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي.- صدور أمر ملكي بتكليف معالي الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.و يتولى معاليه القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة وإدارتها إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.- صدور أمر ملكي أولاً: يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بأمر ملكي.ثانياً : يكون للهيئة رئيس يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس إدارتها، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.ثالثاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.- صدور أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.- صدور أمر ملكي بإعفاء معالي الأستاذ/ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمرتبة وزير.- صدور أمر ملكي بإعفاء معالي الدكتور/ سليمان بن عبدالله بن حمود أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من منصبه.- صدور أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور/ أحمد بن محمد بن أحمد العيسى مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.- صدور أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور/ أحمد بن محمد بن أحمد العيسى رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.- صدور أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور/ عواد بن صالح بن عبدالله العواد مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.- صدور أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ/ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.- صدور أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور/ فهد بن عبدالله تونسي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.- صدور أمر ملكي بإعفاء الفريق / سعود بن عبدالعزيز هلال من منصب مدير الأمن العام، وتعيين الفريق الأول / خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام.- صدور أمر ملكي بتعيين الفريق سعود بن عبدالعزيز هلال مستشاراً في وزارة الداخلية.- صدور أمر ملكي بإنشاء هيئة باسم "هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية"، ويكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي.- صدور أمر ملكي بإعفاء معالي الأستاذ/ فهد بن محمد السكيت المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.- صدور أمر ملكي بتعيين الدكتور / غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويتولى القيام بأعمال المجلس وإدارة الهيئة إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.- صدور أمر ملكي بإعفاء معالي الأستاذ / محمد بن حمود المزيد مساعد وزير المالية من منصبه.وتعيين الأستاذ / هندي بن عبدالله بن حميدان السحيمي مساعداً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.- صدور أمر ملكي بتعيين الدكتور / يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد نائباً لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة.- صدور أمر ملكي بتعيين الدكتورة/ إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري مساعداً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.- صدور أمر ملكي بتعيين الأستاذ/ إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.- صدور أمر ملكي بتعيين المهندس / آنف بن أحمد بن عبدالمحسن أبانمي رئيساً لمؤسسة البريد السعودي بالمرتبة الممتازة.- صدور أمر ملكي بتعيين الأستاذ/ عبدالإله بن سعد بن عبدالله بن دلاك مساعداً لرئيس الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة.- صدور أمر ملكي بتعيين الدكتور/ عبدالله بن فخري بن محمود الأنصاري مستشاراً في وزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.- صدور أمر ملكي بتعيين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 54 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438 هـ:1- معالي الأستاذ/ محمد بن حمود المزيد.2- الأستاذ/ هزاع بن بكر بن ملوح القحطاني.3- الأستاذ/ بندر بن محمد بن سلطان عسيري.- صدور أمر ملكي بإعفاء فضيلة الشيخ / علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحماد من منصب نائب رئيس ديوان المظالم. و يعين فضيلة الشيخ / إبراهيم بن عبدالله بن عبدالعزيز المطرودي الذي يشغل درجة (رئيس محكمة استئناف) نائباً لرئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية.// يتبع //10:07ت م0054

21 ربيع الآخر 1440 هـ- اختتم المنتخب السعودي للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين تحت 17 سنة مشاركته في بطولة موسكو الدولية بنسختها الثانية بتحقيق 4 ميداليات ( فضيتين و برونزيتين ) .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبرعن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة للانفجار الذي استهدف حافلة تقل سياحًا في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.24 ربيع الآخر 1440 هـ- صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -على عددٍ من قرارات المجلس الصحي السعودي .- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن إلكترونياً، مشروع محطة قياس جودة الهواء المتنقلة، مطلعاً سموه على إحدى عربات المراقبة البيئية، المجهزة بمختبر لرصد ومراقبة جودة الهواء.25 ربيع الآخر 1440 هـ- تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر اليمامة بالرياض ، أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى وذلك عقب صدور الأوامر الملكية الكريمة بتعيينهم في مناصبهم الجديدة. وقد أدى القسم كل من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة.- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لحادث الطعن الذي وقع بمحطة قطارات في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، وللتفجير الذي وقع أمام مدخل مركز تسوق بمدينة كوتاباتو جنوبي الفلبين، وما نتج عنهما من سقوط قتلى وجرحى.26 ربيع الآخر 1440 هـ- لجنة النظر في مخالفات واعتراضات نظام رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان تصدر 31 قراراً بفرض غرامات مالية على عدد من ملاك الأراضي ممن خالفوا النظام .27 ربيع الآخر 1440 هـ- فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال يصل إلى جدة .- عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم (11) .- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويطمئن على قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي .- هيئة حقوق الإنسان تحضر الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قضية خاشقجي، بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض؛ حيث وجهت النيابة العامة الاتهام لأحد عشر متهماً.// يتبع //10:07ت م0055

28 ربيع الآخر 1440هـ- حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام إنجازًا نوعيًا من خلال حصولهم على المراكز الأولى عالمياً ضمن فئة أفضل المطارات على مستوى العالم في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول لعام 2018 وفقاً للتقرير الصادر من الموقع العالمي المتخصص في تقييم المطارات وشركات الطيران official Airlines Guide (OAG).29 ربيع الآخر 1440 هـ- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية ـ حفظه الله ـ ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل سباق نادي الفروسية السنوي على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير "كأس الوفاء" بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.30 ربيع الآخر 1440 هـانطلاق فعاليات ملتقى "سلام السعودية" الذي ينظمه مشروع سلام للتواصل الحضاري في مقر مركز المؤتمرات في وكالة الأنباء السعودية بالرياض، بمشاركة عدد من شباب المملكة المبدعين في مجالات العمل الإنساني، والثقافة، والفكر، وشخصيات عالميّة مهتمة بالشأن السعودي من ناحية الثقافة، والتراث، والفنون، والتاريخ.أحداث شهر جمادى الأولى 1440 هـ .02 جمادى الأولى 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة ، معالي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عضوة البرلمان المكسيكي جابريلا بارون .- المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يستهل مشواره في كأس أمم آسيا 2019، المقامة في الإمارات، بالفوز على نظيره الكوري الشمالي 4-0 لحساب المجموعة الخامسة.03 جمادى الأولى 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يدشن في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الذي يستهدف 8 قطاعات واعدة في إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، وتربية النحل وإنتاج العسل، وتطوير زراعة الورد والنباتات العطرية، وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وزراعة المحاصيل البعلية، إضافة إلى تعزيز القيمة المُضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية.- بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية ، أعلنت الأمانة العامة للجائزة ، أسماء الفائزين في دورتها الحادية والأربعين في فروعها الخمسة : خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم، خلال الحفل الذي أقيم في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية بالرياض .- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، يرعى، انطلاق فعاليات منتدى الرياض الاجتماعي في دورته الرابعة ، الذي تنظمه جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي " تحت عنوان "الوعي المالي"، وذلك بفندق كراون بلازا (النخيل) .- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، يدشن مشروعات صحية جديدة بالمنطقة في مستشفى الملك سلمان التخصصي .- معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة يوقع بمقر المركز في الرياض , ست اتفاقيات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن.- رئاسة أمن الدولة تعلن الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك والاستدلال على وكر الإرهابيين بمحافظه الفطيف، في عملية استباقية والقضاء على (6) منهم والقبض على أحدهم .- وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية تعلن عن زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في المملكة، وذلك بعد خضوع احتياطيات النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن (دي آند إم) الرائدة في مجال الاستشارات.- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يستقبل في مكتبه بمقر المجلس في الرياض , وفد طيران ناس, وذلك في إطار زيارتهم لمقر المجلس .// يتبع //10:07ت م0056

04 جمادى الأولى 1440 هـ- حصلت الطالبة عهد المطيري بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من كلية علوم الحاسب والمعلومات - تخصص نظم المعلومات -، بالمركز الثاني على مستوى الرياض في هاكاثون تحدي تطبيقات الفضاء العالمية لوكالة ناسا.- أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن منح مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح إلى التحالف الذي تقوده الشركة الفرنسية للكهرباء "EDF Energies Nouvelles" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل، المعروفة باسم "مصدر" ،ويعد هذا المشروع أول محطة لطاقة الرياح في المملكة العربية السعودية .05 جمادى الأولى 1440 هـ- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبرعن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير بسيارة مفخخة الذي وقع بقضاء القائم في محافظة الأنبار العراقية، مخلفا عدداً من القتلى والجرحى.- أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الأول من عام 2019م .06 جمادى الأولى 1440 هـ- صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، يوجهه ، بإطلاق اسم الفنانة التشكيلية منيرة أحمد محمد موصلي ـ رحمها الله ـ على إحدى دور العرض الفنية في المملكة، عرفاناً وتقديراً لإسهاماتها ومنجزاتها في دعم الحركة التشكيلية في المملكة العربية السعودية.07 جمادى الأولى 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في قصر اليمامة بالرياض ، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة ومعالي رئيس مجلس الشورى، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، المبنى الجديد لفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة .- معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، يصل إلى الرياض ، في زيارة للمملكة العربية السعودية.08 جمادى الأولى 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض ، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.- فريق يوفنتوس يصل إلى جدة استعداداً لكأس السوبر الإيطالي .9 جمادى الأولى 1440هـ- صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يدشن، المبنى الجديد لمكتبة الحرم المكي الشريف في حي بطحاء قريش.// يتبع //10:07ت م0057

11 جمادى الأولى 1440 هـ- وفد مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية لجمهورية جورجيا ويلتقي أعضاء البرلمان الجورجي.- أعلن صندوق التنمية العقارية عن إصدار الموافقات الفورية لـ 100 ألف مستفيد جديد من المسجلين على قوائم الانتظار يمثلون كامل مستهدفات الصندوق للعام 2019، لتتقلص بذلك القائمة بنسبة 75 بالمئة تمهيدا للانتهاء من كامل قائمة الانتظار في نهاية عام 2020.12 جمادى الأولى 1440 هـ- توج لاعب المنتخب السعودي للمبارزة حسين الطويل ببطولة الجولة الآسيوية للمبارزة (سلاح المبارزة) للناشئين، التي اختتمت في صالة مدينة عيسى الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة .- المملكة العربية السعودية توقع مذكرة نوايا لدراسة إنشاء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في جنوب أفريقيا ، وذلك خلال استقبال فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اللذين يزوران جنوب أفريقيا .13 جمادى الأولى 1440 هـ- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة داخل فناء مدرسة شرطة سانتاندر العامة الواقعة في جنوب العاصمة الكولومبية بوغوتا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.- معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، يصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت ، لترؤس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في القمّة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي تستضيفها الجمهورية اللبنانية.14 جمادى الأولى 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يُطلق المرحلة الأولى لمبادرات ملتقى مكة الثقافي لهذا العام التي تحمل موضوع "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة" ، حيث تشارك فيها عِدّة جهات.- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف موكبًا في إقليم لوجار بجنوب أفغانستان، وأسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.15 جمادى الأولى 1440 هـ- صدور أمر ملكي باعفاء معالي الأستاذ / عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،يلتقي في مكتبه بالرياض ، معالي نائب رئيس الوزراء السنغافوري الوزير المنسق للسياسات الاقتصادية السيد ثارمان شانموجاراتونام.- وزارة المالية تؤكد التزام الحكومة بصرف مستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً .- معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي يوقع أول مشروع مستقل لمعالجة مياه الصرف الصحي في الدمام، ويطرح على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل والنقل (BOOT) ، وفاز به تحالف شركات "ماتيتو" و"موه" و"أوراسكوم". بسعة تصل إلى 350 ألف متر مكعب يوميًا .- معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني يستقبل بمكتبه اليوم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.- معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، يستقبل في مكتبه بالرياض ، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الثانية في مجلس الشورى الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، وعدد من أعضاء اللجنة.// يتبع //10:07ت م0058

16 جمادى الأولى 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يستقبل ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مملكة البحرين.- معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين يصل إلى الرياض.- افتتح معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، المؤتمر الدولي الثامن للموارد المائية والبيئة الجافة الذي ينظمه معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، وجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، في مقر جامعة الملك سعود بالرياض.- معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يطلق في مؤتمر صحفي عقد ، بفندق الفورسيزونز بالعاصمة الرياض، استراتيجية الهيئة العامة للترفيه الجديدة معلناً عن التوجه في أن تصبح المملكة من بين أول أربع وجهات ترفيهية في منطقة آسيا وبين أول عشرة على مستوى العالم .17 جمادى الأولى 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة فلافيو ماريغا الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بقصر اليمامة في الرياض ، كبار مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار، ورؤساء الغرف التجارية، وعدداً من رجال الأعمال.18 جمادى الأولى 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يبعث وفدًا وزاريًا سعوديًا إلى جمهورية السودان الشقيقة، تضامنا معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.- معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية،يوقع عقد مشروع تنفيذ توسعة المرحلة الأولى لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأحساء بطاقة تصل إلى 180 ألف متر مكعب يومياً وبقيمة إجمالية بلغت 243 مليون ريال، يمتد تنفيذها لـ 3 سنوات.21 جمادى الأولى 1440 هـ- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 101 قاض بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حيث شمل الأمر الملكي الكريم ترقية (84) قاضياً، وتعيين (17) قاضياً .- صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يوقع عقد تنفيذ مشروع البنية التحتية لمسارات الحافلات وتوريد وتركيب مظلات لمواقف الحافلات ، ضمن المرحلة الاولى من مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات , تحت إشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ، بتكلفة تنفيذ بنحو 325 مليون ريال والذي سيتم الانتهاء من تنفيذه في مدة لا تتجاوز 18 شهرًا.- أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تحقيق صافي أرباح 21.54 مليار ريال في 2018.// يتبع //10:07ت م0059

22 جمادى الأولى 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -يستقبل في قصر اليمامة بالرياض، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله-.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية،يدشن في الرياض ، "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"؛ الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم،يرعى في مكتبه بالإمارة ، توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية أسرة ببريدة ، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة ، لإقامة برامج مشتركة في إطار المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع .- المملكة تفوز بالجائزة الأولى بمهرجان الفنون الشعبية والتراثية للشباب العربي بالقاهرة .- وصلت معالي رئيسة مجلس النواب بجمهورية الفلبين غلوريا ماكاباغال أرويو والوفد المرافق لها إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة تلبية لدعوة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .24 جمادى الأولى 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -،يتسلم رسالة من فخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان.وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله- معالي وزير العدل بجمهورية أذربيجان فكرت محمدوف، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.- صدور بيان من الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يطلع على التقرير المقدم من سمو ولي العهد المتضمن أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصًا . وقد نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها ( 400 ) مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، مشروع تطوير وسط العوامية بمحافظة القطيف، الذي يعد من أهم المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في المحافظة.- صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، يزور محافظة رابغ ويدشّن عدداً من المشاريع التنموية .- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر طائرة بدون طيار معادية باتجاه مدينة ابها .25 جمادى الأولى 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يترأس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع .- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يرعى الحفل السنوي الثاني لجمعية أعمال للتنمية الأسرية الذي أقيم تحت عنوان #أعمال_منبر_الآمال، في فندق الفيصلية بالرياض.- توّج صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الفائزين والفائزات بالمسابقة الوطنية للمهارات بالمنطقة ، التي شارك فيها عددٌ من الشباب والفتيات يمثلون جميع كليات ومعاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقطاعي التعليم العام والجامعي والقطاعات الاخرى بالمنطقة.- انطلاق الجولة الأوروبية للجولف في المملكة بالشراكة مع هيئة الاستثمار وبمشاركة أول لاعب سعودي محترف .- وقع أمين منطقة الباحة علي بن محمد السواط ، عقد مشروع تحسين وتطوير المنطقة المركزية مرحلة أولى، ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات التابعة لها كمرحلة ثانية، مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ 23.942.724 ريال، وذلك في مكتبه بالأمانة .// يتبع //10:07ت م0060

26 جمادى الأولى 1440 هـ- انطلقت بجدة، مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال (EWC) وهي المسابقة التي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية" وشبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN) في أكثر من 100 بلد، التي يتوقع أن يشارك فيها ما يصل إلى 100.000 رائد أعمال من حول العالم .28 جمادى الأولى 1440 هـ- رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى ، وذلك بمقر المهرجان في ملهم .29 جمادى الأولى 1440 هـ- وزارة النقل تعلن عقود الإشراف والتنفيذ لمشروعات الطرق بالمملكة في حفل " شراكة والتزام " حيث شهد الحفل توقيع عقود 88 مشروعاً للطرق مع عدد من المقاولين بتكلفة بلغت 5 مليارات و132 مليون ريال شملت جميع مناطق المملكة .- وزارة الإعلام تصدر تعديلاً على قواعد عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر .30 جمادى الأولى 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يتسلم رسالة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.وقام بتسليم الرسالة ، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت خلال استقبال سموه له في مكتبه بالرياض .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي في الرياض ، معالي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السيد زوراب بولو ليكاشفيلي.- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية "سكر" ومستشفى القصيم الوطني تهتم بالجانب التثقيفي والتوعوي، ولإجراء عدد من عمليات التكميم للمواطنين المحتاجين .- استقبل فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.- أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن إطلاق القمر السعودي الأول للاتصالات (SGS-1)، بنجاح من مركز غويانا الفرنسي للفضاء على متن الصاروخ "أريان 5"، الذي وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، على القطعة الأخيرة له بعبارة "فوق هام السحب".- معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان يفتتح, ورشة عمل بعنوان "الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية في ميزان الإعلام الخارجي والدبلوماسية العامة .. رؤية نقدية تطويرية " التي نظمها المجلس بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مقر المركز بالرياض .- انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة في الصياهد الجنوبية للدهناء.// يتبع //10:07ت م0061

احداث شهر جمادى الآخرة 1440هـ01 جمادى الآخرة 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في قصره بالرياض ، دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا آدي راما.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يعقد - حفظه الله - في قصره بالرياض ، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا آدي راما. و يشهدان توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومتي البلدين .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يرأس ورشة العمل التي عقدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حي الطريف بالدرعية التاريخية تحت عنوان: (حديث السياحة)، في شأن الرؤى والتوجهات لقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية بما ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030.- معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يوقع في لندن اتفاقيات ومذكرات تفاهم تدعم قطاع الترفيه في المملكة ، بهدف إثراء وتنويع المحتوى الترفيهي في المملكة، واستقطاب أحدث الخبرات العالمية في هذا المجال.02 جمادى الآخرة 1440 هـ- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، معرض "سكني إكسبو" الذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في مركز الظهران الدولي للمعارض .- معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الاستاذ عادل بن أحمد الجبير يترأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ووفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن.- دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية ألبانيا آدي راما يدعو أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى زيارة ألبانيا والاستفادة من الفرص الاستثمارية المحفزة في العديد من القطاعات الحيوية ومنها الزراعة والمياه والطاقة المتجددة،جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مجلس الغرف السعودية بحضور عدد من أصحاب الأعمال السعوديين والوفد المرافق لرئيس مجلس جمهورية ألبانيا.- المملكة العربية السعودية ممثلةً في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" تنضم إلى عضوية المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة في إنجاز وطني جديد ، لتكون المملكة من أوائل الدول التي تحصل على هذه العضوية خارج الاتحاد الأوربي، نظرا لدورها الريادي محليًا وإقليميًا ودوليًا في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.03 جمادى الآخرة 1440 هـ- بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ افتتح صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، معرض " وهج.. زينة الصفحة المخطوطة " ، في متحف الفيصل للفن العربي الإسلامي بالرياض.- أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز الهلال - رحمه الله - وذلك عقب صلاة الجمعة بجامع الملك خالد بأم الحمام.- معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير،يلتقي في العاصمة الأمريكية ، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.- معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، يسلم وحدات سكنية جديدة ضمن المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، في مشروع "الواجهة" الذي تنفذة شركة "الحاكمية" والواقع على أرض الشركة بمدينة الدمام.- معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يوقع عدداً من مذكرات التفاهم التي من شأنها تدعيم القطاع الترفيهي في المملكة، تشتمل على إقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية، وذلك خلال زيارته للعاصمة المصرية القاهرة.// يتبع //10:07ت م0062

04 جمادى الآخرة 1440 هـ- صدرت موافقة المقام السامي الكريم، على إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة الفاتورة المجمعة، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، التي تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين. عبر تخصيص 11.5 مليار لسداد فروقات المقابل المالي لعام 2018م05 جمادى الآخرة 1440 هـ- تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً ملكياً بتعيين 50 قاضياً بوزارة العدل للعمل في مختلف محاكم المملكة.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العھد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يرعى حفل تدشين "رؤية العلا" للإعلان عن خطتھا الرامية إلى تطوير العلا بطريقة مسؤولة لتحويلھا إلى وجھة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة بالتعاون مع المجتمع المحلي وفريق من الخبراء العالميين، وذلك بحضور أصحاب السمو الملكي الأمراء، ومعالي وزير الثقافة الفرنسية فرانك رييستر، وأصحاب المعالي الوزراء، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى شخصيات فنية وثقافية عالمية، وخبراء عالميين في التراث والطبيعة.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، يطلع، على العرض الخاص بمنتجع شرعان في محافظة العلا.- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يؤدي عقب صلاة العصر، صلاة الميت على الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري - رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.- صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين يكرم الفائزين بفروع جائزة سموه لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين في دورتها الـ 23.- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يشارك في جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بشأن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.- حقق السباح السعودي حسن حسين اليوسف الميدالية الذهبية حاصلاً على المركز الأول في نهائي سباق 100م فراشه بزمن 1,10,42، في بطولة شارتر الدولية بفرنسا .- سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا، يدشن في الرياض ، أول فرع لبنك ميتسوى سوميتومو المصرفي الياباني في المملكة.06 جمادى الآخرة 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يستقبل - حفظه الله - في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - يدشن، ميناء الملك عبدالله، وذلك خلال زيارته لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يترأس بقصر الصفا في مكة المكرمة، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المسؤولة عن تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي تهدف إلى الارتقاء والنهوض بكافة الأعمال والخدمات وإنشاء منظومة مستدامة تشمل في مخططاتها العنصر البشري والبنية التحتية والنسيج الاجتماعي بشكل عام ويكون الحرم المكي والمشاعر المقدسة في قلبه.- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يستقبل بقصر بيان , صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الملك فهد الخيرية ورئيس اللجنة العليا للمعرض وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز , وأصحاب السمو الملكي الأمراء والوفد المرافق ، وذلك بمناسبة حفل افتتاح معرض وفعاليات "الفهد.. روح القيادة" المقام بدولة الكويت.- صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، يفتتح، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي– مركز المؤتمرات – بالكويت النسخة الرابعة من معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبد العزيز "الفهد.. روح القيادة" وأوبريت "أخوة راسخة".- فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين يصل إلى الرياض.- قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، وذلك بعد الاطلاع على التقارير التي رفعتها اللجنة الفنية في الاتحاد .// يتبع //10:07ت م0063

07 جمادى الآخرة 1440 هـ- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلًا عن الهيئة العامة للجمارك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في قصره بالرياض ، فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين. ويقيم مأدبة غداء تكريماً له .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يعقد في قصره بالرياض ، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يجتمع في الرياض ، مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين. وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.- معالي وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، يصل إلى الرياض .08 جمادى الآخرة 1440 هـ- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، معالي وزير الداخلية بسلطنة عُمان حمود بن فيصل البوسعيدي.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يرعى في قصر الحكم بالرياض، حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.- بمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من المشاريع التنموية في منطقة الرياض، فقد وجه "أيده الله" بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية،يعقد جلسة مباحثات رسمية، مع معالي وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، وذلك في مكتب سموه بديوان الوزارة .- المملكة العربية السعودية تُسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 60 مليون دولار لأشهر نوفمبر وديسمبر 2018 ويناير 2019 .-‎ استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السراي الحكومي ببيروت، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.- المملكة تعرب عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019، والذي يأتي رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.- قدمت المملكة العربية السعودية منحة مالية بمبلغ 200 ألف دولار لتدريب وتأهيل اللاجئات السوريات في لبنان والأردن ، وذلك وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية التي وقعها الصندوق السعودي للتنمية مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث " كوثر " على هامش الاجتماع الـ 19 لمجلس أمناء المركز المنعقد بالعاصمة التونسية .// يتبع //10:07ت م0064

09 جمادى الآخرة 1440 هـ- بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- افتتح معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وفضيلة إمام المسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، توسعة مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.- معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي يوقع مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" غرازيانو دا سيلفا، اتفاقية تعاون بين الوزارة والمنظمة لتقديم الدعم الفني والاستشاري، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة لمدة سبع سنوات قادمة، كما وُقِّعَت مذكرة تفاهم لوضع إطار للتعاون الفني للفترة 2019 - 2025 م.- المملكة العربية السعودية تؤكد أمام لجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة الانتهاء من إعداد إستراتيجية للتعامل مع الفقر . ضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل المساعدات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية وبرامج سوق العمل.- معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير،يشارك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، والذي عقد في العاصمة البولندية وارسو.10 جمادى الآخرة 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ يرعى، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.11 جمادى الآخرة 1440هـ- تـوّج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الطلاب الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2019"، في حفل ختامي أقيم بجامعة الفيصل .- مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يستنكر الحملة المغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة "أبشر" ،والذي يقدم أكثر من (160) خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكافة شرائح المجتمع بالمملكة من مواطنين ومقيمين.- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وما نتج عنه من مقتل وإصابة رجال أمن مصريين.12 جمادى الآخرة 1440هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يستقبل في الرياض ، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.- صدور بيان من الديوان الملكي :صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ يغادر في زيارة كل من جمهورية باكستان الإسلامية ، وجمهورية الهند ، وجمهورية الصين الشعبية .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يصل، إلى اسلام آباد، في زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية.- استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبو ظبي, معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأعضاء وفد المجلس الذي يزور دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.// يتبع //10:07ت م0065

13 جمادى الآخرة 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -،يستقبل في قصر اليمامة بالرياض ، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ يوجه بإنشاء مركز صحي باسم الشهيد فرمان علي خان - رحمه الله - وذلك في إقليم خيبر بختونخواه، الإقليم الذي نشأ وترعرع فيه الشهيد.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي في مقر إقامته في العاصمة الباكستانية إسلام أباد ، معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، يرافقه رؤساء الكُتل والجمعية وأعضاء المجلس.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،يجتمع في مقر إقامته بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد ، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجو، يرافقه رئيس الاستخبارات الفريق عاصم منير.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يتوجهه من مقر إقامته في إسلام آباد، يرافقه دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى القصر الرئاسي على عربة تجرها الخيول وفقاً لبروتوكول القصر الرئاسي لكبار الشخصيات.وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله القصر الرئاسي، فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يغادر، إسلام آباد، عقب زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية.- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يفتتح، المنتدى السادس لريادة الأعمال الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحت شعار "أهمية ريادة الأعمال في دعم المحتوى المحلي في ضوء رؤية 2030"، وذلك بوادي الظهران للتقنية.- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن معرض المشروعات التنموية والبلدية والخدمية في محافظة طريف والبالغ عددها 28 مشروعًا وتقدر قيمتها بنحو 238 مليون ريال .- استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر الصافرية , معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان والوفد المرافق .- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يعقد جلسة مباحثات مشتركة مع معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي .- استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة في مجلس قصر البحر , معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, بحضور معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي, وذلك في إطار زيارة معاليه لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.- الديوان الملكي يعلن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي ( الأول ) بن عبدالعزيز.- أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر فبراير 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الاصدار بمبلغ إجمالي قدره 9.376 مليار ريال سعودي.14 جمادى الآخرة 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصل إلى نيودلهي في زيارة رسمية لجمهورية الهند.- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يؤدي بعد صلاة العصر صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي ( الأول ) بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى الحفل الختامي للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بالعاصمة المصرية القاهرة، مخلفاً عدداً من القتلى والجرحى.- معالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، يفتتح، بالمركز الثقافي بالعاصمة مانيلا معرض تاريخ المملكة العربية السعودية.// يتبع //10:08ت م0066

15 جمادى الآخرة 1440 هـ- فخامة الرئيس السيد رام نات كوفيند رئيس جمهورية الهند يستقبل في القصر الرئاسي في نيو دلهي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاعيلتقي في مقر إقامته في نيودلهي معالي وزيرة خارجية جمهورية الهند السيدة سوشما سوراج.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع و دولة رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي يعقدان اجتماعاً ويحضران توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم والإعلان عن انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية .- انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي أعمال "الملتقى السعودي الهندي"، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – للهند ضمن جولتة الآسيوية .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في نيودلهي ، عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومدراء كبرى الشركات الهندية التي استثمر فيها صندوق رؤية سوفت بنك.- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في نيودلهي ، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس السيد موكيش امباني.- أقام فخامة الرئيس السيد رام نات كوفيند رئيس الجمهورية الهندية في القصر الرئاسي بنيودلهي ، حفل عشاء لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي.- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يدشن، عدداً من المشروعات الصحية بالمنطقة بقيمة بلغت نحو 130 مليون ريال، وذلك بمركز الحسام للمؤتمرات على طريق العقيق.- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ,يرعى بمكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة , توقيع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ثمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شراكات وجمعيات لدعم التوطين وتعزيز العمل التطوعي والاجتماعي بالمنطقة.- معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير يفتتح مبنى سفارة المملكة في الهند .- الشركة السعودية للكهرباء، توقع اتفاقية تمويل مشترك مع ستة بنوك محلية، قيمتها 15.2 مليار ريال.16 جمادى الآخرة 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصل إلى بكين في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية.- صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، يعلن عن جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وذلك خلال زيارته مكتبة الملك عبد العزيز في جامعة بكين.- معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح يوقع العديد من مذكرات التفاهم بشأن انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومشاريع صناعية وتجارية في الأسمدة والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مع الجانب الهندي، ضمن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لجمهورية الهند.// يتبع //10:08ت م0067

17 جمادى الآخرة 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يجتمع مع معالي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد هان تشنغ وذلك في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.- استقبل فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين. ويعقدان اجتماعا استعرضا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية.- تم الاتفاق خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى في العاصمة الصينية بكين على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في مدارس والجامعات السعودية.- أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع إدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله - لجمهورية الصين الشعبية.- اختتم المنتدى السعودي الصيني للاستثمار الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية فعالياته في العاصمة الصينية بكين ،بتوقيع 35 اتفاقية تعاون اقتصادي ثنائي مشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، تقدر بأكثر من 28 مليار دولار أمريكي.- وفاة صاحبة السمو الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز .,- المنتخب السعودي للبولينج يحصد 5 ميداليات في البطولة العربية التاسعة للرجال في القاهرة .18 جمادى الآخرة 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصل إلى شرم الشيخ في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تلبية للدعوة الموجهة له من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما سيرأس – أيده الله – وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ينيب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد.في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة .- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر إقامته بشرم الشيخ، دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، الذي رحب بخادم الحرمين الشريفين في بلده الثاني مصر.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في مقر اقامته بشرم الشيخ، معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الدكتور علي عبدالعال.- صدور أمر ملكي بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.- صدور امر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.- صدور أمر ملكي بتعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.- عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في شرم الشيخ، اجتماعاً ثنائياً جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.// يتبع //10:08ت م0068

- بدء فعاليات منتدى مجلس الأعمال المصري السعودي بالقاهرة ، على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إلى مصر .- تقديراً من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ للشعب المصري الشقيق، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها مقامه الكريم إلى بلده الثاني جمهورية مصر العربية، فقد أصدر ـ أيده الله ـ أمره الكريم بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة.19 جمادى الآخرة 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يراس- حفظه الله - وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية الأولى التي بدأت أعمالها في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.- التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.- التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية دولة رئيس وزراء هولندا مارك روتيه.- التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية دولة رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن.- التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، ، فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يستقبل بقصر أجا ، وفدًا من مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس اللواء علي بن فهد السبهان.- بدأ وفد من مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس اللواء علي بن فهد السبهان , زيارة إلى منطقة حائل, وذلك في إطار التعاون بين المجلس ومجالس المناطق.20 جمادى الآخرة 1440 هـ- التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية ، دولة رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش.- التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية ، دولة رئيس وزراء بلجيكا تشارلز ميتشل.- التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية ، فخامة الرئيس نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص.- التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية ، مستشارة ألمانيا الاتحادية آنجيلا ميركل.- التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.- التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصل إلى الرياض عقب زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تلبية للدعوة الموجهة له من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ورئاسته ـ أيده الله ـ وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يستقبل في مكتبه بمقر المجلس في الرياض سفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان طه خلف.- صدور بيان عن الديوان الملكي بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز .- حقق لاعب المنتخب السعودي للرماية عطالله العنزي المركز الـ12 على العالم في مسابقة مسدس ضغط الهواء ضمن بطولة كأس العالم للرماية على البندقية والمسدس التي انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي, بمشاركة 500 رامي يمثلون 60 دولة.21 جمادى الآخرة 1440 هـ- أعلن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة, خلال مشاركة معاليه ممثلًا عن المملكة في مؤتمر المانحين لليمن للعام 2019م برعاية الأمم المتحدة وجمهورية سويسرا ومملكة السويد، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019م، إضافة إلى ما أُعلن عنه منذ بداية هذا العام والمتمثل في مبادرة "إمداد" لدعم الأمن الغذائي والتغذية في اليمن البالغ 500 مليون دولار أمريكي مناصفة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك مبادرة المملكة والإمارات لدعم رواتب المعلمين في اليمن بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي.- مجلس الوزراء يوافق على الترخيص بفتح فرع لبنك (ستاندرد تشارترد).داخل المملكة العربية السعودية .// يتبع //10:08ت م0069

22 جمادى الآخرة 1440 هـ- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يستقبل بمكتبه بمقر المجلس بالرياض , معالي وزير خارجية جمهورية قرغيزستان جينغيز ايداربيكوف، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة .23 جمادى الآخرة 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في قصر اليمامة في الرياض، عدداً من مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن العاملين من أصحاب المهن المختلفة في القطاع الخاص.- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في فندق الميلينيوم بالمدينة الجامعية , المؤتمر السعودي لعلوم التمريض، الذي تنظمه كلية التمريض بجامعة حائل.24 جمادى الآخرة 1440 هـ- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين وقعا في مدينة الموصل العراقية والعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.- معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير يترأس في أبوظبي ، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ 46.25 جمادى الآخرة 1440 هـ- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية - حفظه الله -، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، حفل سباق نادي الفروسية السنوي على كأسي خادم الحرمين الشريفين فئة (1) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، يصدر قراراً بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيساً للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يشارك, في الاجتماع التشاوري المغلق لرؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود العربية المشاركين في المؤتمر التاسع والعشرون للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية ,تحت عنوان (القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين).26 جمادى الآخرة 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، يصل إلى الجمهورية التونسية ليرأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات وزراء الداخلية العرب في دورته الـ36 .- اختتام أعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى بجدة ، التي استضافتها المملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- . وصدر عن القمة "إعلان جدة" الذي سلط الضـوء علـى أهميـة التوصيـات السـابقة والعمـل علـى الحفـاظ علـى زخـم حركـة سـلامة المرضـى العالميـة .- معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري يشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمناء العامين للبرلمانات العربية السابع والثلاثين الذي بدأت أعماله في العاصمة الأردنية عمّان على هامش المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي.- جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، يستقبل في قصر الحسينية ، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ورؤساء البرلمانات العربية المشاركين بأعمال الدورة 29 للاتحاد البرلماني العربي، التي تعقد في عمان تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".- معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يتىسلم، جائزة التميز البرلماني بالاتحاد البرلماني العربي، فئة رؤساء البرلمان، من بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، التي حازها تقديراً للإسهامات والإنجازات البرلمانية المتميزة لمعاليه في تفعيل أعمال الاتحاد البرلماني العربي وترسيخ الشورى والعمل البرلماني والمؤسساتي .- الشركة السعودية للكهرباء تشغل محطة العزيزية (3) في الظهران بـ تكلفه 116.7 مليون ريال .// يتبع //10:08ت م0070

27 جمادى الآخرة 1440 هـ- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً ملكياً بتسمية ستة من أصحاب الفضيلة القضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم : الشيخ سعيد بن بريك القرني، والشيخ محمد بن عبد الله الجار الله، والشيخ إبراهيم بن علي الضالع، والشيخ عبد الرحمن بن محمد الحسين، والشيخ فرحان بن يحيى الفيفي، والشيخ ناصر بن حمد الوهيبي.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في قصر اليمامة بالرياض، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان " سلامة الأطفال غايتنا ''، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة ، وذلك في مركز معارض الظهران إكسبو.- فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية يستقبل في القصر الرئاسي بقرطاج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس الدورة السادسة والثلاثين للمجلس.- حصل برنامج "ثقة", أحد البرامج الإصلاحية المستحدثة المنفذة لدى المديرية العامة للسجون, على جائزة التميز بالمنطقة العربية الهادفة إلى تحفيز الحكومات العربية على تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين من مواطنين ومقيمين, في حفل أقيم بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة .- صندوق التنمية العقارية يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات 68 ألف مستفيد من "القروض المدعومة" عن شهر فبراير . كدعم للقروض العقارية ولمستفيدي مبادرة العسكريين.- معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة يسلم الرخصة السابعة لتشغيل السينما لشركة الجيل القادم والتي ستحمل اسم muvi"" لتكون أول علامة تجارية سعودية.28 جمادى الآخرة 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يتسلم - حفظه الله -، رسالة من فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يستقبل - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يفتتح, المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة الذي تنظمه كلية العلوم بجامعة حائل, وذلك في مقر الكلية بالمدينة الجامعية.- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يرعى ، حفل تخرج الدفعة التاسعة والأربعين من طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .- صدور بيان من الديوان الملكي بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة / جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يرحب بقرار المملكة المتحدة تصنيف ميليشيا حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية، ووصف المصدر تصنيف هذه الميليشيا المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية بالخطوة الهامة والبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم.29 جمادى الآخرة 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يؤدي عقب صلاة العصر صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة يفتتح أعمال فعاليات الملتقى العلمي التاسع عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة ،في القاعة الكبرى بجامعة طيبة .- وزارة الإسكان تعلن عن بدء إجراءات الحجز في مشروعين سكنيين جديدين بمحافظة جدة يوفران 2400 وحدة سكنية "تحت الإنشاء"، وذلك لتوفير العديد من الخيارات السكنية للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني، وتلبيةً لاحتياج جميع المدن بما فيها ذات الكثافة السكانية العالية .- معالي وزير الإسكان الاستاذ ماجد الحقيل يفتتح المؤتمر السعودي الدولي للعقار " سايرك 5 " في فندق الإنتركونتننتال بالعاصمة الرياض .// يتبع //10:08ت م0071

30 جمادى الآخرة 1440 هـ- جامعة الدول العربية تكرم صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود "رحمه الله"، تقديرًا لجهوده في دعم قضايا حقوق الطفل في دول المنطقة العربية.وتسلم التكريم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية .أحداث شهر رجب 1440 هـ01 رجب 1440 هـ- المملكة العربية السعودية تفوز بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 سنة لعام 2021 ، بعد أن حصد ملف الإستضافة المقدم من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال على أغلبية الأصوات خلال اجتماعات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في الولايات المتحدة الأمريكية .- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض طائرة بدون طيار معادية وتدمرها بمدينة ابها . ونتج عن تساقط الحطام إصابات متوسطة لخمسة أشخاص مدنيين بينهم إمراة، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية.02 رجب 1440 هـ- نادي الوحدة بطلاً لكأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد ، عقب فوزه على نادي الصفا بنتيجة (21-26) ، في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام.- معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل يفتتح النسخة الثانية من معرض مشاريع البيع على الخارطة "وافيكس2019" في جدة .3 رجب 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يمنح لاعبي المنتخب السعودي الحاصلين على ميداليات أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت في الأرجنتين، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجتين الأولى والثانية.و ذلك خلال استقباله لهم - أيده الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.- صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء جائزة الاعتدال ، يطلق النسخة الثالثة لجائزة الاعتدال ، كما دشَّن سموّه موقع الجائزة في حُلته الجديدة الذي يُعزز أهدافها ويُحقق رُؤيتها.- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ، مشروع نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع تقاطع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، ومشروع جسر الأمير نايف مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب، وجسر تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع 28 بالدمام، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 426 مليون ريال .04 رجب 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يستقبل في قصر اليمامة بالرياض ، كبار مسؤولي القطاع المالي في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة سوق المال، ورؤساء مجالس إدارات البنوك السعودية، وشركات التمويل والتأمين، والأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدرو أدهانوم.- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، دولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرعى حفل كليات الشرق العربي للدراسات العليا بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، وتخريج عدد من الطلاب، ويدشن مؤتمر تطور القضاء والتقاضي ، وذلك في مقر كليات الشرق العربي.- معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة يتسلم جائزة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة لأفضل حملة إعلامية إبداعية لموسم حج عام 1439هـ، التي فاز بها مركز التواصل الحكومي في الوزارة.- الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يلغي احتكار قنوات beIN sport في المملكة لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية .- صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل يرعى في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية , حفل تخريج الدفعة الـ 14 من برامج البكالوريوس والدفعة الـ 7 من برامج الماجستير لطلاب جامعة حائل.// يتبع //10:08ت م0072

05 رجب 1440 هـ- أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر صلاة الميت على صاحب السمو الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.- دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس نادي الطيران السعودي انطلاق أكبر معرض للطيران في منطقة الشرق الأوسط المعرض السعودي الدولي للطيران الذي يقام على مساحة أكثر من 100 ألف متر مربع في مقر نادي الطيران السعودي في مطار الثمامة – الرياض.- انطلقت في قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية، فعاليات تمرين " العلم الأحمر 2019 " بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية بأحدث منظوماتها الجوية القتالية من نوع ( أف - 15 أس أي) وبكامل أطقمها الفنية والمساندة.06 رجب 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يرعى بقاعة الأمير سعود بن عبدالمحسن بالمستشفى السعودي الألماني بحائل حفل انطلاق فعاليات مؤتمر تيدكس العالمي، الذي تقيمه " الكلية التقنية بحائل " .- وصلت إلى الرياض ، معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، يرافقها الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية بمملكة البحرين، وذلك لحضور حفل افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب.- معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز يفتتح فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور الشيخة مَيّ بنت محمَّد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين، وجمع من المثقفين والمسؤولين.07 رجب 1440 هـ- وفد مجلس الشورى يزور قطار الحرمين الشريفين بجدة وينتقل عبره إلى المدينة المنورة .- كرمت مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية , الفائزين بمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك ودول آسيا الوسطى والشرقية في دورتها الحادية عشرة.08 رجب 1440 هـ- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات إطلاق النار الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا، أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.- سفارة المملكة العربية السعودية في ولينغتون بنيوزيلندا تؤكد إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة في الهجوم على مسجدين بكرايس تشيرش.- وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود .09 رجب 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية ـ حفظه الله ـ يرعى، حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ لجياد الإنتاج المحلي، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية .// يتبع //10:08ت م0073

10 رجب 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يتسلم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.- صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل يفتتح, أعمال مؤتمر الأمن السيبراني الذي تنظمه جامعة حائل في كلية هندسة وعلوم الحاسب الآلي في المدينة الجامعية .- أعلنت وزارة الخارجية الألبانية إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من الحصول على التأشيرة المسبقة للدخول إلى جمهورية ألبانيا.- معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي يفتتح أعمال "منتدى المياه السعودي" الذي تنظمه الوزارة بعنوان " مياه مستدامة .. لتنمية مستدامة" والمعرض المصاحب بفندق فيرمونت الرياض البوابة الاقتصادية .11 رجب 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في قصر اليمامة بالرياض ، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يفتتح فندق الماريوت ومجمع الشقق التنفيذية للماريوت في الحي الدبلوماسي بالرياض.- توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الفائزين في بطولة حائل للشطرنج في نسختها الأولى التي أقيمت في فندق الملينيوم ، بتنظيم من غرفة حائل بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، يرعى ، حفل تخريج الدفعة الرابعة عشر من طلاب وطالبات جامعة جازان , بالمسرح المفتوح بالمدينة الجامعية لجامعة جازان .- انطلاق فعالية "سمبوزيوم طويق الدولي الأول للنحت 2019" للنحت المباشر على صخر الرخام، كأول فعالية من هذا النوع يتم اقامتها في المملكة العربية السعودية؛ والتي تعد أحد أهم الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لحي السفارات في مدينة الرياض.- انطلاق فعاليات " معرض البناء والديكور السعودي 2019" في نسخته الثامنة والعشرين .- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يفتتح ندوة " مستقبل الخدمات الصحية في ظل رؤية المملكة 2030 " بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، والتي ينظمها المجلس بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وذلك في مقر المجلس.12 رجب 1440هـ- أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، أيده الله، أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال، تشمل: "مشروع حديقة الملك سلمان" و"مشروع الرياض الخضراء" و"مشروع المسار الرياضي" و"مشروع الرياض آرت".- وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ أثناء اطلاعه على مشروع " المسار الرياضي " أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أعلن عن إطلاقها ، بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غرباً وطريق الجنادرية شرقاً، باسم " طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز " .- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض , مبنى كلية التمريض بجامعة الملك سعود .- حقق ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، إنجازًا دوليًا جديدًا، يضاف إلى سجل إنجازاته المحلية والدولية، بحصوله على جائزة التميز الدولية لإدارة الجودة عن العام الحالي 2019م، عن الفئة الماسية، نظير جهوده ودوره في إنعاش الحركة الاقتصادية في المنطقة الشرقية بصفة خاصة، والمملكة بصفة عامة.// يتبع //10:08ت م0074

13 رجب 1440 هـ- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، فخامة الرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشل.- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يدشن منتدى الأحساء للاستثمار 2019 .- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، يرعى في الرياض، حفل تخريج الدورات التأهيلية للأمن العام لسنة 1440 هـ، والبالغ عددهم ( 2393 )خريجًا من مدن تدريب الأمن العام في مناطق الرياض والشرقية والقصيم.- معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه يرعى في الرياض ، المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تقيمه الهيئة بعنوان "تحول رقمي لوطن طموح"، بمشاركة نخبة من قادة وصناع القرار في القطاع على الصعيدين المحلي والعالمي.- معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان يلتقي في مقر المجلس في الرياض ، المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتور فهد بن سلطان السلطان، يرافقه عدد من المتدربين في برنامج تأهيل القيادات الشابة بنسخته الثانية للتواصل العالمي وهو أحد مبادرات مشروع سلام للتواصل الحضاري بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.14 رجب 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى, حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز ، وذلك بالمدينة الجامعية بالخرج.- صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز يرعى بالمدينة المنورة, حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز .- تأسيس المنظمة الدولية للإبل ومقرها العاصمة الرياض. وإعلان تزكية فهد بن فلاح بن حثلين رئيسًا للمنظمة لمدة خمسة أعوام . جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية التأسيسية الأولى للمنظمة بحضور ممثلي 96 دولة على مستوى العالم .- معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل يسلم عدداً من الوحدات السكنية للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مشروع إسكان حائل .15 رجب 1440 هـ- توج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الشعراء الفائزين بمسابقة فرسان القصيد بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين وذلك في مسرح مدارس الرياض .- أقيمت صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي على شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرس في نيوزيلندا.- وصول دولة السيد رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان أبيلغازييف محمد قالي دويشيكوييوج إلى الرياض لحضور حفل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل .16 رجب 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يرعى بالصياهد الجنوبية للدهناء الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث.- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ34 من طلاب مدارس الظهران الأهلية .- صدور أمر ملكي بتعيين المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي محافظاً للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.صدور أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور حاتم بن حسن بن حمزه المرزوقي نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.صدور أمر ملكي بتعيين الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعداً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.صدور أمر ملكي بتعيين المهندس محمد بن ناصر بن علي الجاسر مساعداً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.صدور أمر ملكي بتعيين الدكتور أحمد بن سالم بن محمد العامري مديراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمرتبة الممتازة.صدور أمر ملكي بتعيين الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة.صدور أمر ملكي بتعيين الدكتور محمد بن يحي بن غرامه الشهري مديراً لجامعة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.صدور أمر ملكي بتعيين الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظاً للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.صدور أمر ملكي بإعفاء معالي الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد من منصبه.- وصول سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين لشؤون الشباب وللأعمال الخيرية إلى الرياض ، لحضور حفل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.- ممثل جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان معالي وزير الشؤون الرياضية الشيخ سعد بن محمد السعدي يصل الرياض، وذلك لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.- صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت يصل إلى الرياض، وذلك لحضور حفل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.- سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يصل الرياض ، لحضور حفل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.- معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ صباح يرعى حفل جائزة التميز للإنتاج العلمي للجامعات السعودية في قواعد المعلومات العالمية، الذي أقامته المكتبة الرقمية السعودية في مقر وزارة التعليم .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشو ومدينة لشكركاه جنوب أفغانستان، وما نتج عنهما من سقوط عدد من القتلى والجرحى.// يتبع //10:08ت م0075

17 رجب 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ يصدر أمره الكريم بترقية وتعيين 10 قضاة بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين 32 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، دولة رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان محمد غالي أبولغازيف.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، معالي رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الأستاذ مرزوق بن علي الغانم يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يرعى في الرياض حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحادية والأربعين لهذا العام.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في الرياض، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" السيد / بورغ برينده.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في الرياض معالي رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الأستاذ مرزوق بن علي الغانم يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي.- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يفتتح مؤتمر الأرشيفات العربية ، وذلك في في قاعة الملك فيصل بفندق الأنتركونتننتال الرياض .- رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة مرزوق بن علي الغانم يصل إلى الرياض , تلبيةً لدعوة تلقاها من معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي كان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.18 رجب 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، يطلق مشروع 55 وحدة سكنية للمستفيدين من الإسكان الخيري بمحافظة ينبع . وذلك ضمن المشاريع الإسكانية لصندوق موظفي سابك "بر" في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يسلم في قصر الحكم ، مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لأكثر من 200 أسرة مستحقة بالرياض .- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن، برنامج التنمية الاجتماعية بالمنطقة.- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح الذي استهدف قرية أوجوساجو وسط مالي، مخلفاً عشرات القتلى والجرحى.- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يعقد اجتماعاً مع معالي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم ضمن زيارته للمملكة وذلك بمقر المجلس بالرياض .- المملكة العربية السعودية تعرب عن رفضها التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.19 رجب 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، مستشار الدولة وزير الدفاع بجمهورية الصين الشعبية الفريق أول وي فونغ خاه.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في مكتبه بالمعذر ، مستشار الدولة وزير الدفاع بجمهورية الصين الشعبية الفريق أول وي فونغ خاه.- مجلس الوزراء يوافق تأسيس صندوق البيئة، وإنشاء كل من المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافة إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية .- تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عامًا إلى كأس آسيا 2020 بعد تعادله مع شقيقه الإماراتي بهدف لكل منهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض .// يتبع //10:08ت م0076

20 رجب 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عمر الرزاز.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في الرياض ، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.- دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عمر الرزاز، يصل إلى الرياض .- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى, حفل تخريج الدفعة الـ (63) من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .- وزارة المالية تفوز بدرع الحكومة الذكية لعام 2019 ، التي تنظمهــــا أكاديمـيـة جـــوائز التمـيز في المـنطـقة العـــربية-، وذلك عن النظام المركزي للحقوق المالية (صرف) .- أرامكو السعودية توقع اتفاقية للاستحواذ على حصة الأغلبية البالغة 70% في "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة .- المملكة العربية السعودية تحقق المركز 13 عالميًا والأولى عربياً من بين 175 دولة في مؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني .21 رجب 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى الجمهورية التونسية في زيارة رسمية كما يرأس وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً بإنابة سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل إلى الجمهورية التونسية الشقيقة في زيارة رسمية، تلبية للدعوة الموجهة لمقامه الكريم من أخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية .- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب جامعة المجمعة وجائزة الجامعة لخدمة المجتمع للعام الجامعي 1439-1440هـ .22 رجب 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفخامة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، يعقدان في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، اجتماعاً ثنائياً، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفخامة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية،يشهدان توقيع اتفاقيتين بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية ويتقلد رعاه الله الصنف الأكبر من وسام الجمهورية ويسلم فخامة الرئيس التونسي قلادة الملك عبدالعزيز .- خادم الحرمين الشريفين والرئيس التونسي يطلقان ثلاثة مشروعات بالجمهورية التونسية ، مشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لترميم جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة بالقيروان، ومشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لترميم جامع الزيتونة المعمور، وحجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجامعي بالقيروان.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، يستقبل في مقر إقامته بتونس، معالي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية الدكتور محمد الناصر.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في مقر إقامته بتونس ، معالي وزير الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية أحمد عظوم، يرافقه إمام جامع الزيتونة الشيخ هشام بن محمود، وإمام جامع عقبة بن نافع الشيخ الطيب الغزي، وإمام جامع مالك بن أنس الشيخ عفيف الصبابطي، وإمام جامع الملك عبدالعزيز الشيخ إسماعيل بن عباس ينبوعي.- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لانفجار سيارة ملغومة في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.// يتبع //10:08ت م0077

23 رجب 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في مقر إقامته في تونس، دولة رئيس وزراء الجمهورية التونسية يوسف الشاهد.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يتسلم المفتاح الذهبي لمدينة تونس.- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – في مقر إقامته بتونس ، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، يستقبل في مقر إقامته بتونس ، صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة سلطان عُمان.- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، في مقر إقامته بتونس ، صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة.24 رجب 1440 هـ- التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على هامش أعمال القمة العربية في تونس، معالي رئيس مجلس الأمة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح.- التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على هامش أعمال القمة العربية في تونس، معالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يلتقي على هامش أعمال القمة العربية في تونس، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يغادر الجمهورية التونسية الشقيقة عقب زيارة رسمية ورئاسته ـ رعاه الله ـ وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثلاثين.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصل إلى المنطقة الشرقية قادماً من الجمهورية التونسية الشقيقة.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يصل إلى المنطقة الشرقية قادماً من الرياض.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز الحرب الجوي، وذلك خلال زيارته لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يدشن أول طائرة تدريب نفاثة من طراز "هوك" تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محلياً بأيادي أبناء الوطن، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.- إطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل على أحد الشوارع الحيوية بالعاصمة المقدسة.- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, يستقبل دولة رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل بن عاكف الفايز لدى وصوله الرياض , والوفد المرافق له في مستهل زيارة رسمية للمملكة.25 رجب 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في المنطقة الشرقية يستقبل، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة، والمعالي، وجموعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بالمنطقة الشرقية .- صـاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الريـاض، يرعى حفل الخريج والوظيفة الثالث والعشرين، لمعهد الإدارة العامـة، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي.- انطلاق فعاليات "مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019" بالرياض ، بحضور 15 وزير نقل ومواصلات وبمشاركة 140 من رؤساء سلطات ومنظمات وتنفيذيين لكبرى شركات الطيران من مختلف دول العالم، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.// يتبع //10:08ت م0078

26 رجب 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يشهد في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة إطلاق مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير المباني التعليمية في المنطقة .- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى, حفل تخريج طلاب جامعة الملك سعود في مختلف التخصصات والدرجات العلمية يمثلون الدفعة الثامنة والخمسين وذلك بالإستاد الرياضي بالمدينة الجامعية.- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس جائزة الشاب العصامي , يرعى ، فعاليات ملتقى الشباب الثاني عشر ، و حفل توزيع جائزة الشاب العصامي في دورتها العاشرة "بالعصامية تألق" ، وذلك على مسرح مركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة.- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر طائرتين بدون طيار معادية كانتا باتجاه مدينة خميس مشيط .- معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، يكرم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي بدورتها السادسة . وذلك في فندق الفورسيزون بالرياض.27 رجب 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يغادر إلى مملكة البحرين، في زيارة أخوية استجابة لدعوة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً بإنابة سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يصل إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة أخوية استجابة لدعوة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، يعقدان لقاءً أخوياً في قصر الضيافة بمملكة البحرين الشقيقة.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصل إلى الرياض قادماً من مملكة البحرين.- المملكة العربية السعودية تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 40 مليون دولار، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية .- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، يرعى حفل جائزة أمين مدني للبحث في تاريخ الجزيرة العربية في دورتها السابعة- وفد اقتصادي سعودي رفيع يضم 7 وزراء بدأ زيارة رسمية للعراق في إطار اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق المشترك .- أعلن رئيس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - العراقي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن بناء مدينة رياضية لأبناء العراق هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وتقديم منحة من المملكة للعراق بمبلغ مليار دولار للمساهمة في تنميته لتكون المملكة شريكاً أساسياً في نهضة العراق.28 رجب 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، يتسلم رسالة من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى, حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب جامعة شقراء وذلك على مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء- افتتاح قنصلية المملكة العربية السعودية في بغداد ، بحضور رئيسي الجانبين السعودي والعراقي في مجلس التنسيق المشترك, أصحاب المعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان.- اختتام أعمال الدورة الثانية لاجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي في بغداد .- فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق يستقبل في بغداد، معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوفد المرافق له .- فازت ثلاثة مشاريع لشباب وفتيات من المملكة العربية السعودية ولبنان ومصر، بجوائز مسابقة الابتكارات الخضراء التي أطلقها المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا، ومكتب اليونيدو للاستثمار وتعزيز التكنولوجيا في البحرين في ديسمبر 2018.- المملكة العربية السعودية تُبلغ مجلس الأمن باعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار معادية كانتا باتجاه مدينة خميس مشيط وفقًا لقواعد الاشتباك .29 رجب 1440 هـ- "الخطوط السعودية" تحصد جائزتين جديدتين في الخدمات والمنتجات على متن الطائرة ، وذلك ضمن جوائز مجلة PAX International الرائدة في مجال الأخبار والتحليلات الخاصة بخدمات شركات الطيران على مستوى العالم .// يتبع //10:08ت م0079

أحداث شهر شعبان 1440 هـ01 شعبان 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، يشهد اعتماد المخطط التنظيمي الجديد لحي الكدوة، الذي بدأت أعمال تطويره هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة عدة جهات.02 شعبان 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرعى، حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية للعام الجامعي 1439 / 1440 هـ، في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك في مبنى وزارة التعليم بالرياض.- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض طائرة بدون طيار معادية كانت باتجاه منطقة عسير وتدمرها .03 شعبان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل بقصر اليمامة في الرياض ، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وأعضاء وعضوات المجلس.- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم ـ المظلة النظامية لجامعة الأمير سلطان ـ يرعى حفلَ تخريج الدفعة السادسة عشرة من خريجي البكالوريوس والحادية عشرة من خريجي الماجستير, وذلك بمقر الجامعة.- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 16 من طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.- المتحدث الأمني برئاسة أمن الدولة، يعلن عن مقتل اثنين من المطلوبين أمنياً والقبض على اثنين آخرين في عملية استباقية بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية .- المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تخصصان 200 مليون دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الإنسانية العاجلة في اليمن .04 شعبان 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي في الرياض ، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة.- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة يرعى الحفل الختامي لجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة في دورتها التاسعة, ومسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لحفظ الحديث النبوي في دورتها الثانية عشرة .- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، يرعى ، حفل جائزة سموه للتميز السلوكي لهذا العام المخصصة لطلاب التعليم العام في مدارس المنطقة في دورتها الـ(17) .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.- أحرزت المملكة العربية السعودية ممثلةً بعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة جائزة و7 شهادات تميز ضمن المسابقة التي يعقدها الاتحاد الدولي للاتصالات في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمقام في مدينة جنيف السويسرية.// يتبع //10:08ت م0080

5 شعبان 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، يتسلم رسالة من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.- خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، يتسلم رسالة من فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إرتيريا.وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - معالي وزير الخارجية الإرتيري عثمان صالح، والمستشار السياسي لفخامة الرئيس الإرتيري يماني جبر آب، خلال استقبال الملك المفدى لهما في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يرعى في منتزه المغواة للاحتفالات حفل التخريج الموحد للوحدات التدريبية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يفتتح , أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي في دورته الثامنة تحت عنوان ( تحول الجامعات السعودية في عصر التغيير).- أمانة منطقة عسير توقع عقود مشروعات خدمية للأمانة والبلديات التابعة لها بحوالي 112مليون ريال .- وزارة التعليم توقع مذكرة تفاهم لتطوير منظومة التعليم الرقمية مع نظيرتها الإماراتية .- شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تعلن، عن تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.6 شعبان 1440هـ- إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وجه معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، جميع شركات ومؤسسات العمرة باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان .08 شعبان 1440 هـ- حقق المنتخب السعودي للسنوكر, الميدالية الذهبية وكأس البطولة العربية لفئة الزوجي التي تقام منافساتها في الإمارات تحت إشراف الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر, وذلك بعد تغلبه على نظيره الإماراتي بنتيجة 1/3.- رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة يتوج فريق الهلال ببطولة كأس النخبة والميدالياتالذهبية بعد فوزه على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما على صالة الهيئة العامة للرياضة بالعاصمة الرياض.- المملكة العربية السعودية تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله وتعلن دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي والوقوف إلى جانب الشعب السوداني.. وخادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية.9 شعبان 1440هـ- أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الثاني من عام 2019م .10 شعبان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في قصر اليمامة بالرياض ، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي، والوفد المرافق له.- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض ، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله-.- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يدشن أعمال منتدى حائل الدولي للرعاية والتأهيل 2019 والذي نظمته الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل .- معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل يدشّن "ضاحية الجوهرة" في جدة (أحد مشاريع سكني الكبرى) .// يتبع //10:08ت م0081

11 شعبان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يستقبل في قصره في الرياض، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.- تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في الرياض ، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي.- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة , يستقبل بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة , وفداً من أعضاء مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس سعد بن صالح السبتي.- وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز .12 شعبان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في قصر اليمامة بالرياض ، دولة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يعقد في قصر اليمامة في الرياض ، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.- شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ودولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي، في قصر اليمامة بالرياض ، توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم وتعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة بالرياض ، دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي الذي يزور المملكة .- دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي يصل والوفد المرافق له إلى الرياض .- أدى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، عقب صلاة العصر ، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود - رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.- صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، يرعى، حفل تخريج 418 طالباً وطالبة من كليات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وذلك في مقر الجامعة بالرياض.- رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، حفل تخريج الدفعة الثالثة عشر من طلاب وطالبات جامعة تبوك البالغ عددهم 9032 خريجاً وخريجة، يمثلون مختلف التخصصات من كليات الجامعة وفروعها بمحافظات المنطقة، متضمناً تخريج أول دفعة لطلاب المنح من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك في مدينة الملك خالد الرياضية بمدينة تبوك .- أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع فرنسا والشعب الفرنسي الصديق إثر الحريق الهائل الذي حصل في كاتدرائية نوتردام التاريخية .- انطلاق فعاليات (منتدى ميزانية 2020) الذي نظمته وزارة المالية بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض تحت شعار (الشراكة والتمكين)، بمشاركة 300 مختص يمثلون 150 جهة حكومية، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين.// يتبع //10:08ت م0082

13 شعبان 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء يعقد جلسة عمل في مقر وكالة الفضاء الروسية روسكوسمس مع معالي المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الروسي مدير عام مؤسسة الفضاء الروسية ديمتري روقوزين .- صدور بيان صحفي بمناسبة زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية العراقية إلى المملكة العربية السعودية يؤكد على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية، وأهمية استثمار الإرث السياسي والتاريخي والديني .- قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا بقيمة 200 ألف دولار للجنة الإسلامية للهلال الدولي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي مساهمة منها في ميزانية اللجنة للعام 2019 م.15 شعبان 1440 هـ- توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية فريق الهلال ببطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة والميداليات الذهبية بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة .- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يصل إلى بغداد، للمشاركة في أعمال قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق التي ينظمها مجلس النواب العراقي.- عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.16 شعبان 1440 هـ- عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لسلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.- المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تقدمان دعماً للشعب السوداني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار .- المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة يعلن أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي .17 شعبان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في قصر اليمامة في الرياض ، أمناء المناطق ورؤساء البلديات والمجالس البلدية وكبار مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية.- أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة, عن إطلاق "جائزة كاوست للابتكار في تقنيات الحج والعمرة" , التي تقدمها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بقيمة مليون ريال.- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يقوم، بزيارة لرجال الأمن الذين تعرضوا للإصابة أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي .- رئاسة أمن الدولة تعلن الكشف عن وجود ترتيبات لعناصر إرهابية لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها وعلى إثر ذلك الجهات المختصة تقوم بعملية أمنية استباقية نتج عنها القبض على مجموعة من العناصر الارهابية .// يتبع //10:08ت م0083

18 شعبان 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع يصل والوفد المرافق له، إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن في موسكو وعقد لقاءات عدة.- صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان يرعى, حفل تخريج الدفعة الـ 11 من طلاب وطالبات الجامعة من حملة درجة البكالوريوس, والدفعة الـ6 من حملة الماجستير للعام الجامعي 1439 / 1440هـ، البالغ عددهم 442 طالبًا وطالبة، وذلك بمقر الجامعة بتبوك.- معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف يعبر عن ترحيب المملكة العربية السعودية البالغ بإعلان معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.- معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يستقبل في مكتبه بمقر المجلس في الرياض ، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة .- معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب يبدأ زيارة رسمية لروسيا.- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يصل، إلى قاعدة نور خان الجوية بجمهورية باكستان الإسلامية تلبية لدعوة رسمية من معالي رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان محمد صادق سنجراني.19 شعبان 1440 هـ- برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدأت أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، بمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محليًا وإقليميًا ودوليًا .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يمنح معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق الدكتور نزار بن عبيد مدني، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، تقديراً لجهوده وإسهاماته ولما قدمه في خدمة وطنه.جاء ذلك، خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – في قصر اليمامة في الرياض ، لمعاليه بمناسبة انتهاء فترة خدمته.- صاحب السمو الملكي الأميرخالد الفيصل ، مستشارخادم الحرمين الشريفين ، أميرمنطقة مكة المكرمة ، يدشن أعمال مشروع تطوير الجزيرة الوسطى الواقعة تحت كوبري ميناء جدة الاسلامي.- كرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة وعددٌ من أصحاب السمو الأمرء والمعالي .- صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع يلتقي في العاصمة الروسية موسكو معالي وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.- التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع معالي النائب الأول لوزير الدفاع في جمهورية باكستان الاسلامية السيد إكرام الحق, وذلك على هامش مؤتمر موسكو للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو.- صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، يلتقي معالي وزير الدفاع الماليزي السيد محمد سابو ، وذلك على هامش مشاركة سموه بمؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو .- استقبل فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بالقصر الرئاسي بإسلام آباد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه للجمهورية.// يتبع //10:08ت م0084

20 شعبان 1440 هـ- اطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال احتفالات جمهورية مصر العربية بتحرير سيناء الـ37.- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة يرعى، بمزرعة الخالدية بمحافظة الغاط الحفل السنوي لجائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بسدير، لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين بمحافظات الغاط والمجمعة والزلفي.- وزارة المالية تعلن لأول مرة في تاريخ المملكة عن أول عملية طرح عام لصكوك لـ 30 سنة في السوق المحلية .- أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بأن ثلاث عشرة دولة من الدول الأعضاء في التحالف قد أرسلت ممثليها الدائمين للبدء في أعمالهم بمقر مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض.- أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم، عن ثلاث شراكات جديدة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة على استكشاف فرص استثمارية وتمويلية جديدة في المملكة، وذلك على هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، الذي تنظم فعالياته في مدينة الرياض.- التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر سفارة المملكة العربية السعودية في لندن، عدداً من أعضاء البرلمان البريطاني.- الهيئة العامة للرياضة تعلن استضافة المملكة العربية السعودية في الفترة من 5-17 يناير 2020م المقبل، لسباق داكار العالمي لأول مرة على مستوى قارة آسيا، وبشراكة تمتد إلى 10 سنوات، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.22 شعبان 1440 هـ- حصدت المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، ميداليتين فضية وبرونزية في أولمبياد مندليف للكيمياء، الذي أقيم في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا، بمشاركة 30 دولة.- معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي يفتتح في العاصمة الرياض, مؤتمر دور المرأة السعودية في التنمية "نحو مجتمع حيوي", بتنظيم من المرصد الوطني للمرأة في جامعة الملك سعود، والهيئة العامة للإحصاء ، ومؤسسة "الوليد للإنسانية" وبمشاركة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة .23 شعبان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، معالي وزير الخارجية الياباني تارو كونو.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي في الرياض ، معالي وزير الخارجية الياباني تارو كونو.- صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح مشروع مجمع السكن النموذجي لأعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز . الذي يبلغ عدد وحداته (780) فيلا، بمساحة إجمالية تبلغ 650ألف متر مربع .- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يسلم بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، 100 وحدة سكنية لعدد من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، تمثل الدفعة الأولى من مشروع "نساج تاون" الواقع على أرض وزارة الإسكان في مدينة الدمام .- الشركة السعودية لصناعات الأساسية "سابك" تحقق أرباحاً صافية بلغت 3.41 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2019، بزيادة قدرها 5% مقارنة بـ 3.24 مليار ريال سعودي حققتها في الربع السابق.// يتبع //10:09ت م0085

24 شعبان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في قصر اليمامة بالرياض ، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.- صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة يعلن تأسيس الجمعية السعودية للمحافظة على التراث الصناعي .- معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، يوجه ببدء الصندوق في استقبال طلبات من صدر لهم حكم قضائي نهائي باستحقاق النفقة ولم ينفذ من المحكوم عليه، حيث انتهى الصندوق من مرحلة التشغيل التجريبي.- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يؤكد، رفض المملكة العربية السعودية التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة، وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها.- معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ يفتتح ، جامع الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الراجحي في محافظة الحريق بمنطقة الرياض. بتكلفة تجاوزت (35) مليون ريال .- معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل يسلم دفعة جديدة من الوحدات السكنية لمستفيدي «الإسكان التنموي» بالشرقية .25 شعبان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، معالي وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في قصر اليمامة رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان بن سعيد البركاني وأعضاء المجلس.- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي ويدشن عددًا من الخدمات الإسعافية الجديدة .- صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرعى الحفل الذي أقامته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمناسبة تخريج طلاب الدفعة الـ (49) من طلاب معهد الحرم المكي، والدفعة الـ (14) من طلاب كلية الحرم المكي الشريف، حيث وصل عددهم 359 طالبًا يمثلون 25 دولة من مختلف دول العالم.- معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي يرعى حفل تخريج الدفعة ( 69 ) من معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية .- الـتحالـف الإسـلامـي الـعسكري لـمحاربـة الإرهـاب ينظم, نـــدوتـــه الشهـــريـــة الأولـــى بـــعنوان "مـــنهجيات وأطر لبناء الـرسـائـل الإعـلامـية لـمواجـهة الإرهـاب" بـمقر أمـانـة الـتحالـف بـالـريـاض .- نادي أبها يتأهل رسميا إلى دوري المحترفين لكرة القدم .26 شعبان 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى، حفل تخريج الدورة الـ 77 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، ودورات تأهيل الضباط الجامعيين بأفرع القوات المسلحة وذلك بمقر الكلية بالرياض.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى، تخريج الدفعة الـ 96 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية وذلك بمقر الكلية في الرياض.- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة يرعى، حفل تخريج الدفعة الـ 30 من حفظة كتاب الله الكريم، البالغ عددهم هذا العام 498 حافظًا وحافظة، وذلك في فندق الشيراتون بالدمام .- صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يسلم بصالة الاجتماعات بالإمارة , بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أكثر من 100 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان.// يتبع //10:09ت م0086

- طبيبان سعوديان يحصلان على براءة اختراع جهاز للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري ، حيث استفادا من تجربتهما العملية بمواسم الحج بوزارة الصحة في مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.- أحرزت المملكة ممثلةً بعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة جائزة و7 شهادات تميز ضمن المسابقة التي يعقدها الاتحاد الدولي للاتصالات في القمة العالمية لمجتمع المعلومات .- المتحدث الرسمي لحرس الحدود يعلن عن انقاذ سفينة نفط إيرانية بالقرب من ميناء جدة الإسلامي ، يتكون طاقمها من عدد 26 بحارًا، 24 من الجنسية الإيرانية، و 2 من الجنسية البنجلاديشية .27 شعبان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يرعى، المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي، التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض بين فريقي التعاون والاتحاد، وانتهت بفوز فريق التعاون بنتيجة 2-1 .- صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 16من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي .- المملكة العربية السعودية تعيّن الرائد بحري عصام العماري مندوبًا دائما لها في المنظمة البحرية الدولية بالعاصمة البريطانية لندن .- استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية الشيخ مبارك بن دعيج الإبراهيم الصباح بمكتبه معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبد الله بن فهد الحسين الذي يزور دولة الكويت .- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، يستقبل بمقر المجلس بالرياض، معالي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بوركينا فاسو الحسن بالا سكاندي والوفد المرافق لمعاليه ضمن زيارته التي يقوم بها إلى المملكة .- معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل يسلم عدداً من الفلل السكنية للمستفيدين في مشروع "إسكان تبوك" للوحدات السكنية الجاهزة، كما تفقد معاليه المشاريع السكنية تحت الانشاء في المنطقة .29 شعبان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل إلى جدة قادماً من الرياض.- مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يعفي رئيس لجنة الحكام الرئيسية خليل جلال من منصبه .30 شعبان 1440 هـ- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمره الكريم بتعيين 54 قاضياً في وزارة العدل على درجة ملازم قضائي.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة ، معالي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بوركينافاسو رئيس اتحاد البرلمانيين الأفارقة الحسن بالا.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يوجه كلمة إلى إخوانه المواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1440 هـ .- إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اطلاق سراح أكثر من 600 سجين في مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في قصر السلام بجدة ، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، وجمعاً من الأهالي الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله - والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يرعى حفل نادي التعاون الرياضي بمناسبة حصولهم على كأس خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ، وذلك في مقر نادي التعاون الجديد.- وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود .// يتبع //10:09ت م0087

أحداث شهر رمضان 1440 هـ01 رمضان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يمنح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وشاح الملك عبد العزيز. جاء ذلك، خلال استقباله - رعاه الله - لسموهما في قصر السلام في جدة.- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يؤدي عقب صلاة العصر ، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود - رحمها الله -، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.- لاعبة المنتخب السعودي للريشة الطائرة شذى صالح تحقق المركز الخامس عربياً بـ 2220 نقطة في تصنيف الاتحاد الدولي لمسابقات فردي السيدات .- معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود ، يوقع خمسة عقود تشغيلية مع عدد من الشركات ، بقيمة إجمالية بلغت 205.894.930 ريال، وذلك بحضور وكلاء الجامعة وممثلي الشركات بمقر المدينة الجامعية.2 رمضان 1440هـ- صدور أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير .- عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس محمد بن حامد النقادي، بمقر المجلس بالرياض،، اجتماعاً مع صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.03 رمضان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يجري اتصالا هاتفيا بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يستقبل في مكتبه بقصر الحكم ، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة.- صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة معهد مسك للفنون، يفتتح جناح المملكة العربية السعودية المشارك في فعاليات الدورة الثامنة والخمسين لمهرجان البندقية للفنون، بحضور معالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذة نورة بنت محمد الكعبي .- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يستقبل في قصر دسمان ، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء .4 رمضان 1440هـ- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل , متحف وقصر العيادة التراثي في مدينة جبة .- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة يفتتح، المعرض الدولي الأول للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي .06 رمضان 1440 هـ- توج نادي الاتحاد بلقب الدوري السعودي الإلكتروني موسم ( 2019 – 2020 ) بعد تغلبه على فريق الباطن بنتيجة 4-1 في الجولة الأخيرة للمسابقة .- صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر . ببلدة تاروت في محافظة القطيف .// يتبع //10:09ت م0088

7 رمضان 1440هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله - يوجهه بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية، بمبلغ 50 مليون ريال (كمرحلة أولى)، التي تحمل عناصر معمارية ثرية لتراث جدة التاريخية، مساهمة من سموه في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة.- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض(إنسان)، يرعى حفل اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2019، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال .09 رمضان 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يشهد في مكتبه بديوان الإمارة ، توقيع (6) اتفاقيات بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة، التي تهدف إلى تلبية احتياج الأسر لأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكنهم من تملك المسكن والانتفاع به.- استهداف محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض . بطائرات "درون " بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه - بفضل الله - بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة.10 رمضان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر السلام في جدة يستقبل، معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة أمل بنت عبد الله القبيسي يرافقها عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة يؤدي عقب صلاة العصر مع جموع المصلين، صلاة الميت على معالي الأستاذ علي بن حسن الشاعر وزير الإعلام السابق - رحمه الله -، وذلك بالمسجد النبوي الشريف.- قدمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دعمًا ماليًا بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي للمعلمين والمعلمات اليمنيين الذين توقفت مرتباتهم سعيًا منهما لسد الفجوة في قطاع التعليم اليمني وضمان استمرار المدارس في أداء مهامها وفتح أبوابها أمام الطلاب لمواصلة تعليمهم الأساسي النظامي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).- انطلاق أعمال ندوة "الجهود العلمية في المسجد النبوي في العهد السعودي" التي تُقام بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة.- رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي يتوج، نادي أبها بدرع دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين 2018 - 2019 م.11 رمضان 1440 هـ- حكومة المملكة العربية السعودية ترحب بالأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث يمكنهم حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم.12 رمضان 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يتوج فريق النصر بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عقب فوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 30 والأخيرة من المسابقة ، وبذلك يحقق النصر بطولة الدوري للمرة الثامنة في تاريخه .- حققت المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، للعام الثالث عشر على التوالي، 5 جوائز كبرى و3 جوائز خاصة، خلال مشاركتها في معرض إنتل آيسف الدولي للعلوم والهندسة Intel ISEF2019، الذي أقيم في مدينة فينكس بولاية أريزونا الأمريكية .// يتبع //10:09ت م0089

13 رمضان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م ، في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة ، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية .- فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يصل إلى جدة .14 رمضان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة ، رئيس مجلس الإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن بيّه يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإفتاء.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 303 من الأعضاء في النيابة العامة على مختلف المراتب.- معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي يوقع في مقر الوزارة ،وثيقة مشروع اتفاقية تعاون استراتيجي مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة جويس مسويا ، ويستهدف المشروع بناء القدرات المؤسسية والبشرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للبيئة ورؤية المملكة 2030، لتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية في المملكة لمدة 5 سنوات.- غادرت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، شحنة من التمور من برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين عبر رحلات مجدولة بالتنسيق مع الخطوط العربية السعودية، وذلك لتغطية برامج تفطير الصائمين لأكثر من 25 دولة حول العالم، ضمن المشاريع التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .- المملكة العربية السعودية تحول وديعة بمبلغ 250 مليون دولار لحساب البنك المركزي السوداني بناء على ما اعلن سابقا من تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة للأشقاء في السودان .- الهيئة العامة للأوقاف تخصص ( 100) مليون ريال لترميم بعض المباني الوقفية العتيقة والأربطة والمساجد القديمة في منطقة جدة التاريخية مواكبة للتوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لدعم مشروع ترميم عدد من المباني الآيلة للسقوط الواقعة فـي منطقة جدة التاريخية .- معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي يفتتح في مدينة الرياض مجالس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة ومديري الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمهتمين بالشأن التنموي الاجتماعي.15 رمضان 1440 هـ- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً ملكياً بترقية 25 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يقدم دعمًا سخيًا بمبلغ 100 مليون ريال لمنصة جود الإسكان التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وتعمل على تقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة في المجال السكني ضمن عدة مسارات مثل دعم الإيجار ودعم توفير المسكن.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يقدم دعمًا سخيًا بمبلغ 50 مليون ريال لمنصة "جود الإسكان"، والتي تهدف إلى دعم الأسر الأشد حاجة فيما يتعلق بقطاع الإسكان من خلال دعم الإيجار الشهري، أو تمكينهم من الحصول على السكن.- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض أهدافاً جويةً معادية بمحافظتي جدة والطائف وتدمرها .- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يرأس في جدة ، اجتماع أصحاب السمو أمراء المناطق السنوي السادس والعشرين.- معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يستقبل بمكتبه في مقر المجلس بالرياض ، سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعين لدى المملكة جون أبي زيد .- وزارة الداخلية تمدد مهلة السماح لترخيص الأسلحة الفردية والذخائر غير النظامية لمدة عام .- معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يوقع اتفاقاً مع منظمة الصحة العالمية بشأن التغطية الصحية الشاملة لعام 2030، وذلك على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للصحة العالمية المنعقدة في جنيف .// يتبع //10:09ت م0090

16 رمضان 1440 هـ- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أمره الكريم بترقية وتعيين (100) قاضٍ بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – يستقبل في قصر السلام بجدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم، أصحاب السمو أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي السادس والعشرين .- مؤسسة الإسكان التنموي تعلن تلقيها دعماً بمبلغ 40 مليون ريال مقدمة من مصرف الراجحي لمنصة "جود الإسكان"، للمساهمة في دعم الأسر الأشد حاجة لشراء المساكن الجاهزة .17 رمضان 1440 هـ- معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يتسلم جائزة عالمية للمملكة نظير تميزها وتقديراً لجهودها في مجال مكافحة التدخين، والحث على الإقلاع عنه والتوعية بأضراره على الفرد والمجتمع. وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للصحة العالمية، المنعقدة حالياً في جنيف .18 رمضان 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي في جدة، معالي نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان.- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة ، مبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري السيد جيمس جيفري.- أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2019م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2,840 مليار ريال سعودي- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطار نجران .- دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على استهدافها المناطق الحيوية المأهولة بالسكان عبر الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مدن المملكة؛ الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وذلك في كلمة المملكة العربية السعودية اليوم، في مجلس الأمن الدولي في جلسة حول " بند حماية المدنيين في النزاع المسلح" .19 رمضان 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله - يلتقي في محافظة جدة البلد، مجموعة من المثقفين السعوديين.- وزارة الشؤون الإسلامية تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة لمسلمي تايلند .20 رمضان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصل، إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، والتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.21 رمضان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، يستقبل في قصر الصفا بمكة المكرمة ولي عهد دبي ورئيس مجلس الأمة الكويتي وأصحاب الفضيلة العلماء والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزير الحج والعمرة .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في جدة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.- صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يوجه بتوزيع وجبات سحور على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام .- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان .- فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان يصل إلى جدة .// يتبع //10:09ت م0091

22 رمضان 1440 هـ- صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها ثمانية عشر مليونًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً، لستمائة وسبعة وعشرين من منسوبي ديوان المراقبة العامة، وذلك لتميزهم المهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 1439 / 1440هـ .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبرعن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا في مدينة الموصل بجمهورية العراق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.- صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج يستقبل، الشاب سعود العيدي والفتاة منى الشهاب لدى وصولهما مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد أن نجحا في الوصول إلى أعلى قمة جبل إفرست "أعلى قمّة في العالم "التي يبلغ ارتفاعها 8,850 مترًا .23 رمضان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يدشن بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.جاء ذلك خلال الحفل الذي رعاه - أيده الله - بهذه المناسبة في قصر الصفا بمكة المكرمة.صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يتفقد مهام رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به .- المملكة العربية السعودية تحقق أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD ، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، وحصلت على المرتبة (26) مُتقدّمةً بـ (13) مرتبة عن العام الماضي، كما احتلّت المملكة المرتبة (7) من بين مجموعة دول العشرين G20 .- أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وبناءً على قرار لجنة الاستماع لقضايا المنشطات، لاعب نادي الاتحاد فهد بن مساعد المولد لمدة عام كامل عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا .- المنتخب السعودي للشباب يخسر من نظيره المالي 3-4 اليوم على ملعب غدينيا في بولندا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عام.24 رمضان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يتسلم" وثيقة مكة المكرمة "، الصادرة عن المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال الذي نظمته رابطة العالم الاسلامي.وذلك خلال استقباله -أيده الله - في قصر الصفا بمكة المكرمة كبار علماء العالم الاسلامي المشاركين في أعمال المؤتمر.- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يستقبل في مكتبه بديوان الإمارة ، المتسلقة السعودية منى كمال شهاب بعد نجاحها في تسلق قمة إيفريست أعلى قمة بالعالم .- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يدشن في مكتبه بمكة المكرمة ، مبادرة " فُرِجَت " التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة "أبشر" .- 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة يقرون "وثيقة مكة المكرمة" ويؤكدون " لا يُبْرِمُ شــأنَ الأمة الإسلامية، ويتحدَّثُ باسمها في أمرها الدينيّ، إلا علماؤها الراسخون " .- الخطوط السعودية تُتِم تحديث أسطول من طائرات (A320) وتزويدها بتقنية الاتصالات الفضائية المتقدمة .- أعلام الدول المشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية تزين شوارع ميادين جدة ومكة المكرمة .- وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تطلق برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1440 هـ في مدينة موروني بجمهورية جزر القمر تحت إشراف الملحقية الدينية بحضور الدعاة والأئمة، وذلك بجامع سيجي في العاصمة موروني.- إطلاق سراح 280 نزيلاً في مختلف سجون محافظات الحدود الشمالية بمناسبة شهر رمضان المبارك .- وزراء الخارجية بدول منظمة التعاون الإسلامي يعقدون اجتماعهم التحضيري للقمة الإسلامية بمكة المكرمة ،برئاسة معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.// يتبع //10:09ت م0092

25 رمضان 1440 هـ- بدء أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة، في قصر الصفا بمكة المكرمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.26 رمضان 1440 هـ- بدأت أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي " قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل " في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.- التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على هامش أعمال القمة الاسلامية الرابعة عشرة في قصر الصفا بمكة المكرمة، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.- التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على هامش أعمال القمة الاسلامية الرابعة عشرة في قصر الصفا بمكة المكرمة، فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي، دولة رئيس وزراء باكستان السيد عمران خان، وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة.- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير رشيد ابن الحسن رئيس وفد المملكة المغربية وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة.- صدر عن الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، (إعلان مكة المكرمة) .// يتبع //10:09ت م0093

28 رمضان 1440هـ- معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب يوجهه بالقبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو وهما يستقلان مركبة خاصة بينما يقوم أحدهما بإطلاق النار على سيارة متوقفة ومنزل، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.29 رمضان 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوجهه كلمة للمواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة عيد الفطر المبارك.- صدور أمر ملكي بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرأس، بقصر الصفا ، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.أحداث شهر شوال 1440 هـ .01 شوال 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يؤدي في مكة المكرمة صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة عقب صلاة عيد الفطر المبارك، دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية سعد الحريري، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة له - أيده الله - بعيد الفطر المبارك.- غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مكة المكرمة بعد أن قضى - حفظه الله - العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يستقبل في قصر الصفا بمكة المكرمة كبار المسؤولين في وزارة الدفاع، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يقوم بزيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية.- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة يستقبل رجال الأمن المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة لعام 1440 هـ وينقل لهم تحيات القيادة .- المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " يعلن عن إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز) والمتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية، واستهدف مراكز تابعة للجيش ولقوى الأمن الداخلي في طرابلس، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.2 شوال 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يتلقى اتصالاً هاتفيًا من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.- حكومة المملكة العربية السعودية تابعت ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة التي أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى. وتؤكد أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة .- أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمصر، أدى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن.// يتبع //10:09ت م0094

3 شوال 1440 هـ- احتفت الخطوط السعودية في المغرب ، بوصول أولى رحلاتها المباشرة والمنتظمة بين المملكة ومراكش ، ثاني وجهاتها في المملكة المغربية بعد الدار البيضاء .04 شوال 1440 هـ- المصارع السعودي منصور الشهيل يحقق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه في الحدث الرئيس (سوبر شوداون) الأكبر في تاريخ WWE الذي جمع 50 نجمًا في حلبة واحدة.06 شوال 1440- معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني ماساتوشي إيشيدا، يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات . وذلك أثناء مشاركة معالي الوزير السواحة في الاجتماعات الوزارية حول الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (G20) التي عقدت في تسوكوبا، إيباراكي باليابان .07 شوال 1440 هـ- معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ونظيره الروسي يرأسان اجتماع اللجنة السعودية الروسية المشتركة في موسكو .- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" معادية أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط .08 شوال 1440 هـ- وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – جميع الجهات الحكومية باعتماد استخدام مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" في جميع المخاطبات الرسمية، والتصريحات الإعلامية.- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة يوجه بالافتتاح الجزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم الذي تنفذه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع شركائها،وذلك بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقلات سكان حي العزيزية والأحياء الواقعة غرب المدينة المنورة.- حققت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، 7 ميداليات و 3 شهادات تقدير، خلال مشاركتها في أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات 2019 في دورته الحادية والثلاثين، بمشاركة 41 دولة و 359 طالباً وطالبة.09 شوال 1440 هـ- سقوط مقذوف معادي (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. مما أدى إلى إصابة (26) شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.- معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، يرعى في الرياض حفل توقيع عقود تشغيل وصيانة الطرق في المملكة .- برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، يتيح 7 مخططات سكنية جديدة للمستفيدين توفّر أكثر من 3801 أرض .- وفاة صاحب السمو الأمير / محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود .// يتبع //10:09ت م0095

10 شوال 1440 هـ- أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - رحمه الله - وذلك بجامع الامام تركي بن عبدالله بالرياض .- معالي الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين رئيس وكالة الأنباء السعودية يرأس وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي السادس لوكالات الأنباء في العالم المنعقد في قصر الثقافة البلغاري الوطني ،بمشاركة 90 وكالة أنباء ومؤسسة صحفية في العالم يناقشون مستقبل صناعة الأخبار .11 شوال 1440 هـ- المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يتقدم إلى المركز الـ 69 في تصنيف الفيفا .12 شوال 1440هـ- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها .13 شوال 1440هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يتسلم في مكتبه بقصر السلام في جدة، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله – يؤكد في حوار مع صحيفة الشرق الاوسط ، أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة، إلا أنها لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ومصالحها الحيوية.- طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15 سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو، وفي حي واجير شمال شرق كينيا، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.14 شوال 1440 هـ- بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عدد من الجهات الحكومية تواصل أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في قصر السلام بجدة ، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.- مجلس الأمن الدولي يدين ، بشدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية، والذي أسفر عن إصابة (26) مدنيًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرتين مسيرتين معاديتين تحملان متفجرات أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.15 شوال 1440 هـ- الخطوط الجوية العربية السعودية توقع اتفاقية مع إيرباص للاستحواذ على 30 طائرة وأحقية إضافة 35 طائرة أخرى .- معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني يستقبل بمكتبه بمقر المجلس بالرياض المستشارة الإقليمية بوزارة الخارجية البريطانية لشؤون المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط كميشا بريدجمان، والوفد المرافق لها الذي يزور المملكة .// يتبع //10:09ت م0096

16 شوال 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يزور محافظة الرس ويدشن مشاريع تنموية بقيمة تجازوت 253 مليون .- انتخاب فهد بن سعد بن نافل رئيسًا لنادي الهلال لمدة 4 سنوات .- قوات التحالف الجوية تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة الحديدة باتجاه المملكة .- توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات السعودية واليابانية في منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 .- رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يلتقي في بيروت وفد أعضاء مجلس الشورى برئاسة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، وحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة العربية السعودية تمام سلام، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري.- معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير يرد على تقرير مجلس حقوق الإنسان عن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي. بان سيادة المملكة ومؤسساتها القضائية في قضية مقتل خاشقجي غير قابلة للتفاوض .- استقبل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في القصر الجمهوري اليوم، وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية اللبنانية بمجلس الشورى برئاسة معالي عضو المجلس الأستاذ صالح بن منيع الخليوي, وحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة العربية السعودية تمام سلام, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري.17 شوال 1440 هـ- سقوط مقذوف معادٍ أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من محطة تحلية المياه بالشقيق ، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية او تلفيات .- قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ترصد انطلاق صاروخ باليستي من حرم جامعة صنعاء وسقوطه داخل الأراضي اليمنية في منطقة مزارع مأهوله بالمدنيين .- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان .18 شوال 1440 هـ- وافق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية على منح المملكة العربية السعودية مقعد عضو لديها وتعدّ المملكة أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية وذلك في الاجتماع العام للمجموعة .- قوات التحالف الجوية تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" معادية بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.20 شوال 1440 هـ- حقق الفريق السعودي إنجازًا غير مسبوق في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات 2019 المقام في قبرص بفوزه بخمس ميداليات، ميداليتان ذهبيتان وميداليتان فضيتان وميدالية برونزية، لتكون المرة الأولى التي تحصل فيها المملكة على ميداليتين ذهبيتين في هذه المسابقة.- أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ، عن افتتاح أول دار عرض سينمائي في المنطقة الشرقية، وذلك في وست أفنيو مول بالدمام.21 شوال 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يصدر أمره الكريم بترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر السلام في جدة ، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في قصر السلام بجدة ، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وكبار مسؤولي الهيئة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يجتمع في مكتبه بقصر السلام في جدة ، مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.- معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصل إلى جدة .// يتبع //10:09ت م0097

22 شوال 1440هـ- بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله –، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – يغادر لزيارة جمهورية كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين في اليابان.- القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية، تلقي القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب ب (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له- الهيئة العامة للطيران المدني تعلن، عن افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال المملكة.- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرة مسيرة معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط .- نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، رعى معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش، حفل تخريج دورة الحرب العاشرة ودورة القيادة والأركان (45)، وذلك بمقر كلية القيادة والأركان.23 شوال 1440 هـ- عقد فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اجتماعا موسعا في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيئول.- فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يدشنان في العاصمة سيول، مصفاة S-Oil الكورية.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيول، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي تشونغ كي سون، ورئيس شركة هيونداي للصناعات الثقيلة سام هيون كا.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيول، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إل جي" غو غوانغ مو.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيول، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كي" تشي تي أون.- بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, وفخامة رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن, جرى التوقيع على برنامج الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية الكوري، في العاصمة الكورية سيؤول.- فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يشهدان في القصر الأزرق الرئاسي، التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية كوريا.- صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح "معرض مشاعر 1" لتجويد خدمات الحج في المشاعر المقدسة .- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يعلن عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بمبلغ عشرة ملايين ريال، وعن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمبلغ خمسة ملايين ريال، وعن تبرع سموه بمبلغ مليوني ريال لخدمة "فُرِجَت" في مرحلتها الثانية.- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يرعى، حفل إطلاق وتدشين عدد من البرامج الإصلاحية والتأهيلية النوعية التابعة للمديرية العامة للسجون بجدة.- معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني يفتتح بمقر المجلس لقاء لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى مع عدد من الجهات الحكومية بحضور عدد من أعضاء المجلس، أعضاء لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية.- عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، الاجتماع الرابـــــع والعشرون لأصــحاب المعالي والسعادة قادة القوات الجوية والدفاع الجوي بالقوات الـمسـلحة بدول مــجلـــس التعاون .- المملكة العربية السعودية تنظم إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية بمنظمة التجارية العالمية.- قوات التحالف الجوية تعترض وتسقط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة .// يتبع //10:09ت م0098

24 شوال 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يصل إلى مدينة أوساكا اليابانية، ليرأس سموه وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين.- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة في مدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى من عناصر الأمن المصري.- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس بالجمهورية التونسية، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.25 شوال 1440 هـ- قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين يعقدون في أوساكا جلسة مصاحبة لأعمال القمة بعنوان ( الاقتصاد الرقمي ).وذلك بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال القمة.26 شوال 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين يلتقي فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في مدينة أوساكا اليابانية.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين يلتقي في مدينة أوساكا اليابانية ، فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.26 شوال 1440 هـ- شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال القمة، قادة ورؤساء وفود الدول في القمة، في جلسة مصاحبة بعنوان :" تمكين المرأة اقتصاديًا".- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية ، فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية يلتقي، فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية يلتقي، دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية ، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس.// يتبع //10:09ت م0099

- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية ، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية يلتقي، فخامة الرئيس ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين.- قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين يعقدون جلستهم الختامية لأعمال القمة .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية ، يشيد ببرنامج عمل مجموعة العشرين ويرحب بقادة الدول الأعضاء في المجموعة العام القادم في الرياض .- عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، اجتماعا في مدينة أوساكا اليابانية.- شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، قادة ورؤساء وفود الدول في القمة في الجلسة الرابعة من القمة، والمتعلقة بالتغير المناخي والطاقة والبيئة.- الشركة السعودية للكهرباء تعلن عن بدء تشغيل وربط محطة تحويل قرية العليا 2، باستثمارات إجمالية تقارب 220 مليون ريال، وهو ما سيُسهم في دعم موثوقية الشبكة الكهربائية للمشتركين في مُدن وقرى المنطقة.- الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم تزكي ياسر بن حسن المسحل وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته الرابعة (2019 ـ 2023).- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان .27 شوال 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وذلك في مدينة أوساكا اليابانية.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يزور في مدينة هيروشيما، متحف هيروشيما التذكاري للسلام.- مصدر مسؤول في وزارة الخارجية يعرب عن استنكار المملكة العربية السعودية الشديد، لما تعرضت له سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين.- الخطوط الجوية العربية السعودية تطلق، أولى رحلاتها إلى مطار خليج نيوم الواقع بمنطق شرما .- المملكة العربية السعودية تحصد خمس جوائز في الدورة الـ 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ، والذي اختتم فعالياته بمقر مدينة الثقافة في تونس العاصمة بمشاركة ممثلين عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد وعدد كبير من المختصين في المجال السمعي البصري ونجوم الفن والثقافة العرب.28 شوال 1440 هـ- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمره الكريم بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في قصر السلام بجدة ، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يبحث على هامش زيارة سموه لليابان، فرص تطوير التعاون الأكاديمي، مع رئيس جامعة طوكيو التي تعد أعرق الجامعات في اليابان، والأعلى تصنيفاً وتميزاً على مستوى الجامعات الآسيوية.- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يزور محافظة الأسياح ويدشن مشروعات تنموية بقيمة تجاوزت 194 مليون ريال .- الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ترفع حصتها إلى 75% في أكبر مجمع لتصنيع الميثانول بالعالم .- حصل صندوق التنمية العقارية على جائزتين ذهبيتين على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، كأفضل مركز اتصال وخدمات ذاتية، وذلك من منظمة Contact Center) World ) العالمية، في العاصمة النمساوية فيينا.// يتبع //10:09ت م0100

- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة .- وفد من مجلس الشوري يزور مطار أبها الدولي ويطلع على سير الخدمات المقدمة فيه . عقب أحداث الهجوم الإرهابي التي نفّذته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على المطار.- وقوع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية يستهدف مطار أبها الدولي . نتج عنه إصابة 9 أشخاص من المدنيين أحدهم من الجنسية الهندية .29 شوال 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في مكتبه بالديوان الملكي بقصر السلام بجدة المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس.- استقبل جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان بقصر اكاساكا في طوكيو ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.- تعليم عنيزة يوقع عقدًا بـ 16 مليون ريال لتغطية جميع المدارس بكاميرات المراقبة .30 شوال 1440 هـ- صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود تباشر مهام عملها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.- غرفة الشرقية توقع عقد إنشاء مشروع الغرفة الاستثماري بقيمة 335 مليون ريال .- وزارة المالية تعلن إتمام تسعير الطرح الأول بعملة اليورو من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 3 مليارات يورو .- وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تثمن دعم المملكة العربية السعودية وتبرعها المالي الإضافي للاجئين الفلسطينيين. البالغ مليوني دولاراضافي .أحداث شهر ذي القعدة 1440 هـ1 ذو القعدة 1440هـ- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان .- الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية لإنشاء وتجهيز مدارس حكومية في الأردن بقيمة 50 مليون دولار .02 ذو القعدة 1440 هـ- وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود .- أصحاب السمو الأمراء يؤدون صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد .- مصدر مسؤول في وزارة الخارجية يعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي تم التوصل له في جمهورية السودان الشقيقة، معبرًا عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان.- عدد من الجهات الحكومية تنهي أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية قبل الوقت المحدد لها .// يتبع //10:09ت م0101

3 ذو القعدة 1440هـ- المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة يعلن العثور على جثمان الغواص بسام بخيت على عمق 80 مترا تحت البحر، وذلك اثناء استعداداته لمسابقة جدة الدولية ضمن فعاليات موسم جدة 2019م .- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة .4 ذو القعدة 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة ، معالي وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يوجهه باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام لحج عام 1440هـ .- التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا في جدة البلد بالمستشار وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند .- الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنهي أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة.- فخامة الرئيس مكي سال رئيس جمهورية السنغال يقلد في قصر الحكم بالعاصمة السنغالية داكار، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وسام الدولة الأكبر تقديراً لجهوده العالمية في نشر قيم الاعتدال الديني وتعزيز التعاون والوئام بين أتباع الثقافات والأديان، ومبادراته وبرامجه الإنسانية حول العالم.- شركة المياه الوطنية تنجز 7 مشاريع وتعكف على إنهاء 13 مشروعًا قبل نهاية العام الجاري بتكلفة تتجاوز مليار ريال .- معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، يدشن انطلاقة البرنامج التدريبي الصيفي للمعلمين والمعلمات على مستوى المملكة في القطاعات التعليمية .- مجلس الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة يعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والاجتماعية في فندق كارلتون جدة .05 ذو القعدة 1440 هـ- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر السلام بجدة ، معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، ورؤساء الهيئات الإعلامية ومجالس إدارات وتحرير الصحف، وهيئة الصحفيين والكتاب.- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بتعيين 17 قاضيًا بديوان المظالم.- أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة - رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، عن تخصيص أرض في مشروع الفيصلية، لإنشاء مطار للحج والعمرة يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة يصل إلى مدينة موسكو عاصمة روسيا الاتحادية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.- قوات تحالف دعم الشرعية تعترض وتسقط طائرة "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة مستهدفة الأعيان المدنية.- قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنظم ورشة عن العمليات الإنسانية المتزامنة مع سير العمليات العسكرية ومرحلة الاستقرار في اليمن ، بمشاركة عددٍ من منسوبي القوات المسلحة ومنسوبي أعضاء التحالف، وذلك في فندق الماريوت بالرياض.06 ذو القعدة 1440 هـ- فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يستقبل في البيت الأبيض، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز التي سلّمت أوراق اعتمادها سفيرةً لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مشروع بوليفارد عرعر .- الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يعين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي خالد الثبيتي عضوًا في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.07 ذو القعدة 1440 هـ- الصندوق السعودي للتنمية يوقع ثلاث اتفاقيات في إطار منحة المملكة العربية السعودية لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية بلغت 125 مليون جنيه مصري.// يتبع //10:09ت م0102

09 ذو القعدة 1440 هـ- جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا يصل إلى المدينة المنورة , لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.- فخامة الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي ، يمنح الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في تونس، العميد ركن خالد بن محمد السهيان، الصنف الثالث من وسام الجمهورية التونسية.- نقش اسم الفنان الراحل "طلال مداح" على مدخل مسرح مركز الملك فهد الثقافي بقرية "المفتاحة" في مدينة أبها تقديراً لإسهاماته الكبيرة في الموسيقى والأغنية السعودية.10 ذو القعدة 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يوجهه باستضافة (1300) حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ .- جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا يصل الى جدة.- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو بالصومال، أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.- فوز المرشح صفوان السويكت، برئاسة نادي النصر السعودي، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية بحضور نسبة 31% من الأعضاء.11 ذو القعدة 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة ، جلالة السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا.- صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، - حفظه الله –على اعتماد منصة " صحة " لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة .- المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان .- انطلاق التمرين العسكري"القائد المتحمس2019" بين القوات السعودية والقوات الأمريكية . بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية .12 ذو القعدة 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة دولة رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام .- صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل يرعى في صالة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة , حفل تسليم مستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة الدفعة الجديدة من وحدات الإسكان التنموي التي تم توفيرها من قبل وزارة الإسكان.- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المدنيين بمدينة خميس مشيط .// يتبع //10:09ت م0103

13 ذو القعدة 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ يصل إلى نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام .- جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحصل على جائزة خادم الحرمين الشريفين للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية .- صدورقرار مجلس الوزراء بنقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (مهرجان الجنادرية)، من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة.- قوات التحالف تعترض وتسقط ثلاث طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية في جازان وأبها .- وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ باستضافة (200) حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة العشرات ، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ .14 ذو القعدة 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يدشن في مكتبه بجدة، خدمة " الأحوال في الخارج" المتمثلة في تقديم خدمة " إصدار و تجديد بطاقة الهوية الوطنية" للمواطنين المقيمين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج.- معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة يرأس الدورة الـ (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة .- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في جازان .15 ذو القعدة 1440 هـ- إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله - معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يوقع عقد استكمال مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بمدينة الرياض ، بتكلفة إجمالية قدرها1.602.966.235 ريالاً ومدة تنفيذ قدرها 30 شهراً .16 ذو القعدة 1440 هـ- صدورموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية – حفظه الله – على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها .‏- المنتخب العماني والمصري يصلان إلى نهائي البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية بنيوم17 ذو القعدة 1440 هـ- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في أبها .- مصدر مسؤول في وزارة الخارجية يعلن عن نقل مواطن إيراني إلى سلطنة عُمان الشقيقة بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية .‏- منتخب عمان بطلاً للبطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية المقامة في نيوم ، بعد تغلبه على المنتخب المصري بخمسة أهداف مقابل أربعة .- الهيئة العامة للرياضة تعلن استراتيجية دعم الأندية الرياضية بمبلغ 2.5 مليار ريال، لجميع أندية المملكة.// يتبع //10:09ت م0104

19 ذو القعدة 1440 هـ- صدور أمر ملكي بتعيين فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.- صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يشهد في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع عِدة شراكات استراتيجية بين مديرية السجون بالمنطقة، وجامعات الملك عبدالعزيز، وأم القرى ، وجدة ، والطائف لتعزيز مجالات التعاون العلمي ، والأكاديمي ، والاستشارات البحثية والطبية والتعليمية.20 ذو القعدة 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في نيوم دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك.- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في منطقة عسير .- منح معهد الاستشراق في الأكاديمية الروسية للعلوم شهادة الدكتوراه الفخرية لمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا.21 ذو القعدة 1440 هـ- وزارة العدل تُدشن نظام إصدار الوكالات الإلكترونية خارج المملكة .- معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يوقع أربعة عقود لتنفيذ مشاريع مائية بتكلفة إجمالية بلغت 347,501,509 ريالات في عدة مناطق .- فخامة رئيس جمهورية قرغيزستان سورونباي جينبيكوف, يستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق له في العاصمة القرغيزية ،وينوه بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين .- وفد مكون من 160 دبلوماسيًا معتمداً لدى المملكة يقوم، بزيارة مشروع نيوم، وحضور الفعاليات الرياضية الشاطئية التي شهدتها نيوم للمرة الأولى.22 ذو القعدة 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، يدشن، التوسعة التطويرية لمطار أبها الدولي، التي تأتي ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها هيئة الطيران المدني وفق خطتها الإستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.- القوات المشتركة للتحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين بخميس مشيط .- معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب يعتمد في المقر الرئيس للنيابة العامة "وشاح المرافعات" المخصص للمدعين العامين أعضاء النيابة العامة، ليتم ارتداؤه أثناء انعقاد جلسات المحاكمات.-القوات المشتركة للتحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المملكة .23 ذو القعدة 1440 هـ- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين على مدينة جازان .// يتبع //10:10ت م0105

24 ذو القعدة 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - يوجه باستضافة (2000) حاج وحاجة من أسر شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية المشاركين في "عاصفة الحزم" .- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.25 ذو القعدة 1440 هـ- وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود .- حققت لاعبة السعودية للتايكوندو أبرار بخاري الميدالية البرونزية في بطولة الحسن الدولية المفتوحة للتايكوندو لعام 2019 المقامة بالأردن والمصنفة من الاتحاد العالمي للعبة.26 ذو القعدة 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصل إلى جدة .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يؤدي مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الأفغانية كابول، ومنطقة بورنو بشمال شرق نيجيريا، وأدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى.- فازت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم بميدالية فضية وميداليتين برونزيتين وشهادة تقدير ، في أولمبياد الكيمياء الدوليIChO ?2019 المقام في فرنسا، من بين 80 دولة شاركت في المسابقة.27 ذو القعدة 1440 هـ- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، يدشن ، بقصر أجا مشروع الخط الناقل رقم (4) من محطة الحميمة إلى مدينة حائل بتكلفة تزيد على مئة واثنين مليون ريال، ومشروع المياه الشامل لمحافظة سميراء بتكلفة تزيد على أربعة عشر مليون ريال .- توج الجواد "مشهور الخالدية" العائد لمربط عذبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز بكأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة المخصص للجياد العربية الأصيلة .28 ذو القعدة 1440 هـ- وصول "أوهي عيدروس سمري" المعمر الإندونيسي 130 عاما إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باستضافته خلال موسم حج هذا العام هو وعائلته المكونة من سته أشخاص، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.- مؤسسة النقد العربي السعودي تُخفِّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس.29 ذو القعدة 1440 هـ- توج عداء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة علي النخلي بالميدالية الفضية في سباق 200 متر تصنيف 37 T ضمن منافسات بطولة العالم للشباب لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي انطلقت في مدينة نتويل السويسرية بمشاركة 42 دولة .// يتبع //10:10ت م0106

أحداث شهر ذي القعدة 1440 هـ01 ذو الحجة 1440 هـ- توج عداء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة أسامة مسرحي بالميدالية الفضية لسباق 100 متر تصنيف 13 T "إعاقة بصرية" , ضمن منافسات بطولة العالم للشباب لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي انطلقت في مدينة نتويل السويسرية بمشاركة 42 دولة.- وصول ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، الذين وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.- القوات السعودية تحرر 81 إفريقيًا في سوق آل ثابت، كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بعمليات الإتجار بالبشر في صعدة اليمنية .02 ذو الحجة 1440 هـ- المملكة العربية السعودية تخصص رابطًا جديدًا لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج ، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق .- حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة العداء أسامة مسرحي المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200 متر بزمن 56 : 26 ثانية" رقم شخصي جديد "ضمن بطولة العالم للشباب لألعاب القوى في مدينة نتويل السويسرية .- توج ياسر بن سعيدان وملاحه البرتغالي ماركوس ميغويل على متن سيارته الميني بلقب رالي عسير 2019 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في الرالي الذي أقيم في منطقة عسير .03 ذو الحجة 1440 هـ- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يرحب بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.- المملكة تشارك للمرة الأولى في فعاليات الدورة الـ31 للأولمبياد الدولي للمعلوماتية "IOI" المقام في جمهورية أذربيجان، إلى جوار 87 دولة على مدى ثمانية أيام .- صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية يدشن، أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف بمنطقة المشاعر المقدسة، .04 ذو الحجة 1440 هـ- الموافقة على تعديل المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية ، بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون ستين سنة لكلا الجنسين.- القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تتمكن ، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار ( مسيرة ) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.05 ذو الحجة 1440 هـ- أمانة حفر الباطن توقع عقد مشروع إنشاء قنوات تصريف مياه الامطار ، وذلك ضمن مبادرة درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ، حيث بلغت قيمة العقد 541,098,166 ريالاً.- معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن يرعى حفل تدشين مبادرات "تنسيقي حجاج الداخل" .- اختتام جلسات ندوه الحج الكبرى في دورتها 44 ، التي تنظمها وزارة الحج والعمرة تحت شعار " الإسلام تعايش وتسامح" ، وذلك في فندق هيلتون جبل عمر بمكة المكرمة لمدة يومين بمشاركة عدد من العلماء والمثقفين والآدباء من نخبة مفكري العالم.- افتتح معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، "موفي سينما" وهي أول علامة تجارية محلية لدور العرض السينمائي في المملكة، وذلك بمجمع العرب مول في محافظة جدة.// يتبع //10:10ت م0107

06 ذو الحجة 1440 هـ- قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 540 ألف طن من القمح لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني لثلاثة أشهر كمرحلة أولى، حيث تم توريد الدفعتين الأولى والثانية وشملت 140 ألف طن من القمح.- المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة يختتم مشاركته في بطولة العالم للشباب بسويسرا بتحقيق 4 ميدالية فضية .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.- المملكة توقّع أول اتفاقية دولية بشأن اتفاقات التسوية المنبثقة من الوساطة ، لتكون في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها في مجال تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود من خلال الوساطة.- وزارة الشؤون الإسلامية تطلق الروبوت الآلي لتقديم خدمة الإفتاء لحجاج بيت الله في أول إطلاق بالعالم الإسلامي .- صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، يعلن عن إقامة بطوله عالمية للفروسية باسم " كأس السعودية "، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمدينة الرياض في شهر فبراير لعام 2020م.07 ذو الحجة 1440 هـ- إطلاق اسم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على أحد الطرق الحيوية بمكة المكرمة .- "قطار الحرمين" يرفع طاقته الاستيعابية لـ 150 ألف حاج خلال موسم حج 1440هـ- أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن تحقيق المملكة العربية السعودية السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في توليد طاقة الرياح، حيث حقق السعر الخاص بتنفيذ مشروع محطة دومة الجندل لتوليد طاقة الرياح بسعة 400 ميجاواط رقماً قياسياً عالمياً جديداً لهذا النوع من المشاريع عند الإغلاق المالي.- وكالة وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وبعثات المملكة في الخارج تنهي عملية إصدار التأشيرات إلكترونياً لحجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات لحج 1440هـ .- قوات التحالف تتمكن، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران) باتجاه جازان.09 ذو الحجة 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يتكفل بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام البالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم.- زار وفد إعلامي من مختلف دول العالم، المجمع الحكومي بحمى المشاعر المقدسة والتوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، للاطلاع على الجهود والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لحجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام .- قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن وتؤكد أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد من يخالف ذلك .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يصرح بان المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في عدن وتوجه الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع لعقد اجتماع عاجل في المملكة العربية السعودية .// يتبع //10:10ت م0108

10 ذو الحجة 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون وقادة القطاعات العسكرية وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركين في الحج .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يلتقي في الديوان الملكي بقصر منى ، فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يجتمع في منى، مع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.11 ذو الحجة 1440 هـ- التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الديوان الملكي بقصر منى ، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يقيم حفل الاستقبال السنوي بقصر منى لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام 1440هـ.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في منى، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.12 ذو الحجة 1440هـ- توَّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في مكة المكرمة، مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام بجائزة الإمارة للإعلام الجديد، بعد فوزه بأفضل فيلم قصير وتحقيقه المركز الأول في الجائزة التي تقدمها إمارة منطقة مكة المكرمة.13 ذو الحجة 1440هـ- وزارة الإعلام تقيم في فندق الرتزكارلتون بجدة، الحفل السنوي لتكريم الوفود الإعلامية المشاركة في تغطية موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة.- عبر ما يقارب من 300 إعلامي من ضيوف وزارة الإعلام في حج هذا العام 1440هـ عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من خلال تدوين مشاعرهم وانطباعاتهم لما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.14 ذو الحجة 1440 هـ- أحرز العداء السعودي علي الماس أولى الميداليات السعودية في بطولة غرب آسيا الثالثة لألعاب القوى للناشئين التي انطلقت على ملاعب ومضمار مدرسة سيدة الجمهور بالعاصمة اللبنانية بيروت .// يتبع //10:10ت م0109

16 ذو الحجة 1440 هـ- تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون " مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه - بفضل الله - بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية .- أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية مشاركة المملكة العربية السعودية في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة لهذا الاتفاق.17 ذو الحجة 1440 هـ- أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يعلن تسمية النسخة القادمة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم 2019-2020 باسم "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين" للسنة الثانية على التوالي.- معـالي رئيس مجلـس الشورى الشيـخ الدكتــور عبد الله بن محمد بــن إبــراهيم آل الشيخ يبدأ ، زيارة رسمية إلى جمهورية الفلبين على رأس وفد من مجلس الشورى تلبية لدعوة تلقاها من معالي رئيس مجلس النواب الفلبيني.18ذو الحجة 1440هـ- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل المقر الجديد لمبنى فرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة حائل والذي أعد بأحدث التقنيات التي تساهم بتقديم تعليم بجودة أكاديمية عالية .19 ذو الحجة 1440 هـ- صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 22 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, يفتتح في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا مشاريع صحية ويضع حجر أساس لمشروعات أخرى بقيمة إجمالية تجاوزت 600 مليون.- وزارة المالية تحذر من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ومنها العملات المشفرة. حيث إنها لا تُعدُّ عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة .- صرف مبلغ 25 مليون ريال من إيرادات "رسوم الأراضي" لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض .- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حفل سوق عكاظ ضمن موسم الطائف .- استقبل فخامة الرئيس رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين، في القصر الرئاسي بمانيلا ، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والوفد المرافق الذي يزور جمهورية الفلبين .// يتبع //10:10ت م0110

20 ذو الحجة 1440 هـ- قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران) باتجاه خميس مشيط .22 ذو الحجة 1440 هـ- وفد سعودي برئاسة نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد بن محمد الزهراني يشارك في المسابقة العالمية للمهارات بمدينة كازان الروسية.- معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يرأس وفد المملكة المشارك في افتتاح أكبر جامع في أوروبا " فخر المسلمين " بمدينة شالي في جمهورية الشيشان .23 ذو الحجة 1440 هـ- فخامة الرئيس رمضان أحمدوفيتش قديروف رئيس جمهورية الشيشان يستقبل في القصر الرئاسي بالعاصمة غروزني ، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يزور الشيشان مترأساً وفد المملكة في افتتاح جامع فخر المسلمين أكبر جامع في الشيشان.- قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط وجازان .- تحالف الاديان من أجل السّلام ينتخب معالي الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات- رئيسًا فخريًا للتحالف ضمن الروؤساء المنتخبين للتحالف في العالم.- فخامة الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، يصل إلى جدة لزيارة المملكة.24 ذو الحجة 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في قصر السلام بجدة، فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يعقد في قصر السلام بجدة، جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.- الصندوق السعودي للتنمية يوقع قرضين بقيمة 367.5 مليون ريال لتمويل إنشاء مدارس وطرق في أفغانستان .- صدور بيان مشترك عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة يوكد على استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني.- فريق الصقور السعودية يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء مشاركته في معرض قدينيا الدولي الثالث بجمهورية بولندا .// يتبع //10:10ت م0111

25 ذو الحجة 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في قصر السلام بجدة ، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.- صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يرعى انطلاق فعاليات "ملتقى ومعرض العمرة", الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.- قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" بالمجال الجوي لليمن أطلقتها المليشيا الحوثية من (الجوف) باتجاه المملكة .- شركة القدية للاستثمار (QIC) تكشف، عن تصميم متنزه "6 فلاجز القدية" الترفيهي، الذي يعد أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض، ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.26 ذو الحجة 1440 هـ- قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة بدون طيار"مسيّرة" بالمجال الجوي لليمن أطلقتها الميليشيا الحوثية من صنعاء .27 ذو الحجة 1440 هـ- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.- صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، يسدل الستار عن أكبر مجسم للهجن في العالم، بحضور ،مندوب موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية السيد قلين بولارد، وذلك بقرية الهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف.- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يستفبل في قصر بيان ، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الذي نقل لسمو أمير دولة الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتهنئتهما لسموه بعد تجاوزه للعارض الصحي.- المملكة العربية السعودية وروسيا تستكشفان الفرص الاستثمارية الرقمية الواعدة من خلال ورشة عمل بعنوان "اللقاء التعارفي مع مجموعة من الشركات الروسية"، وذلك بحضور معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ومعالي نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي ميخائيل مامانوف، ومشاركة أكثر من 53 شركة تقنية سعودية وروسية .- صندوق التنمية العقارية يحتل المرتبة الأولى كأفضل جهة حكومية في تقديم الخدمات الإلكترونية بقطاع الخدمات والتنمية، كما جاء الصندوق ضمن قائمة أفضل 15 جهة حكومية من أصل 167 جهة حكومية تقدم خدماتها الإلكترونية للمواطنين.28 ذو الحجة 1440 هـ- قوات التحالف تتمكن من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صعدة) باتجاه المملكة.- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يستقبل في مكتب سموه بقصر الحكم ، عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والمسؤولين وأعضاء مجلس المنطقة .- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى, حفل تدشين وزارة التعليم لمدارس الطفولة المبكرة، وافتتاح أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة منذ ثماني سنوات .- اختتام أعمال الدورة الثانية لاجتماعات الجمعية العامة الثانية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS)، في جدة والمملكة تعلن تبرعها بمليوني دولار .// انتهى //10:10ت م0112