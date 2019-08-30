جدة 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل، القنفذة، الليث ، الخرمة ، المويه ، تربة ، رنية .وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم .// انتهى //10:13ت م0113