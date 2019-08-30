القاهرة 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التي ألقاها خلال جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص التي تعقد في إطار مؤتمر طوكيو الدولي السابع لتنمية الإفريقية "تيكاد 7" بمدينة يوكوهاما اليابانية.وأبرزت في الإطار ذاته، تأكيد الرئيس السيسي، نجاح القارة الإفريقية في إقناع العالم بتوافر الإرادة السياسية للدول الإفريقية والرغبة الحقيقية في المضي قدمًا إزاء البدء في حقبة جديدة واعدة سمتها التنمية والتحديث والتقدم.ونشرت حديث رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن قناعته بأن الإدارة الأمريكية لا تساعد على تحقيق السلام والأمن بالمنطقة، مجددًا مطالبته بأن تكون مفاوضات السلام برعاية دولية كاملة.وعرجت على الوضع الميداني في الأراضي السورية، مشيرةً إلى مقتل سبعة مدنيين إثر قصف قوات النظام السوري قريتين في ريف إدلب الجنوبي.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، إلى مقتل وإصابة 11 جنديًا عراقيًا على يد مسلحين عند نقطة تفتيش عسكرية ناحية الخيرات شمال شرقي الكرمة شرق الفلوجة بمحافظة الأنبار.// انتهى //10:15ت م0114