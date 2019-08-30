طوكيو 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واستخلى النفط عن جانب من مكاسبه الأخيرة اليوم، لكنه ظل متجهًا صوب أكبر زيادة أسبوعية له منذ أوائل يوليو، مدعومًا بانخفاض في المخزونات الأمريكية وإعصار وشيك في فلوريدا وانحسار في حرب تصريحات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضًا 23 سنتًا بما يعادل 0.4 في المئة إلى 60.85 دولار للبرميل، لكنه بصدد الارتفاع أكثر من اثنين بالمئة للأسبوع.ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتًا أو 0.7 في المئة لتسجل 56.31 دولار للبرميل. ويظل العقد بصدد الصعود حوالي أربعة بالمئة هذا الأسبوع.// انتهى //11:04ت م0121