عمّان 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، زيارة العاهل الأردني عبدالله الثاني، للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وبحثه عددًا من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.واهتمت بمباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.وتابعت إدانه الحكومة الأردنية لقرار جمهورية هندوراس افتتاح بعثة دبلوماسية لها بمدينة القدس المحتلة، وقرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.ونشرت تجديد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التأكيد لرئيس دولة فلسطين محمود عباس دعم بلادها لحل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتسوية النزاع الشرق أوسطي. وسلطت الضوء على دعوة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إلى تغيير الديناميكيات وتفعيل اللجنة الدستورية لوقف العنف القائم في البلاد.// انتهى //11:16ت م0122