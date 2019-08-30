الخرطوم 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على بحث المجلس السيادي في السودان أمس، الوضع في البلاد على خلفية الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار التي اجتاحت عددًا من الولايات، كما بحث الموقف الأمني بمدينة بورتسودان شرقي السودان التي شهدت اشتباكات قبلية دامية خلال الأيام الماضية.وأشارت إلى اقتحام عشرات المستوطنين أمس ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي واصلت فرض قيودها على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.وتناولت الصحف تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبقي 8600 جندي في أفغانستان، بعد توقيع الاتفاق مع طالبان لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عامًا. وتحدثت عن أن الجيش الباكستاني نفذ بنجاح تدريبات على إطلاق صاروخ باليستي سطح-سطح.// انتهى //12:06ت م0126